Волендам - Эксельсиор 20 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 20-09-2025 16:30
Стадион: Крас (Волендам, Нидерланды), вместимость: 7164
20 Сентября 2025 года в 17:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 6-й тур
Главный судья: Аллард Линдхут (Нидерланды);
Волендам
Эксельсиор

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Волендам - Эксельсиор, которое состоится 20 Сентября 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Крас (Волендам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Волендам
Волендам
Эксельсиор
Роттердам
История личных встреч
12.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 30-й тур Эксельсиор4 : 0Волендам
29.10.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 10-й тур Волендам3 : 1Эксельсиор
28.05.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 34-й тур Волендам3 : 2Эксельсиор
20.01.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 17-й тур Эксельсиор2 : 0Волендам
05.02.2021 Нидерланды - Первый дивизион 23-й тур Волендам0 : 2Эксельсиор
07.12.2020 Нидерланды - Первый дивизион 15-й тур Эксельсиор2 : 3Волендам
22.11.2019 Нидерланды - Первый дивизион 16-й тур Эксельсиор1 : 2Волендам
13.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 5-й тур 3 : 0Волендам
30.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 4-й тур Волендам1 : 1
23.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 3-й тур 2 : 2Волендам
17.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 2-й тур Волендам2 : 2
09.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 1-й тур 1 : 1Волендам
14.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 5-й тур Эксельсиор0 : 1
30.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 4-й тур Эксельсиор1 : 0
24.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 3-й тур 4 : 1Эксельсиор
16.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 2-й тур Эксельсиор1 : 2
09.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 1-й тур 5 : 0Эксельсиор
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фейеноорд515
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен512
3
Лига чемпионов
Аякс511
4
Лига Европы
АЗ Алкмар410
5
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген59
6
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт59
7
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген59
8
Плей-офф Лиги конференций
Спарта59
9 Фортуна57
10 Гоу Эхед Иглс56
11 ПЕК Зволле46
12 Волендам54
13 Твенте54
14 Телстар54
15 НАК Бреда54
16
Стыковая зона
Эксельсиор53
17
Зона вылета
Херенвен52
18
Зона вылета
Хераклес50

