Насьонал - Арока 20 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 20-09-2025 16:30
Стадион: Мадейра (Фуншал, Португалия), вместимость: 5200
20 Сентября 2025 года в 17:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 6-й тур
Главный судья: Жоау Феррейра (Порту, Португалия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Насьонал - Арока, которое состоится 20 Сентября 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Мадейра (Фуншал, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Насьонал
Фуншал
Арока
Арока
История личных встреч
|01.02.2025
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|1 : 2
|25.08.2024
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|1 : 0
|06.05.2018
|Португалия - Сегунда
|37-й тур
|0 : 1
|22.12.2017
|Португалия - Сегунда
|18-й тур
|2 : 2
|28.01.2017
|Португалия - Примейра
|19-й тур
|1 : 1
|21.08.2016
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|2 : 0
|01.05.2016
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|3 : 0
|02.01.2016
|Португалия - Примейра
|15-й тур
|2 : 2
|08.02.2015
|Португалия - Примейра
|20-й тур
|3 : 3
|31.08.2014
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|2 : 0
|13.09.2025
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|1 : 0
|30.08.2025
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|0 : 2
|23.08.2025
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|1 : 4
|17.08.2025
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|1 : 1
|09.08.2025
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|0 : 2
|14.09.2025
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|0 : 2
|30.08.2025
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|1 : 1
|23.08.2025
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|3 : 3
|17.08.2025
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|6 : 0
|09.08.2025
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|5
|15
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|5
|12
| 3
Лига Европы
|Морейренсе
|5
|12
| 4
Лига конференций
|Фамаликан
|5
|10
|5
|Жил Висенте
|5
|10
|6
|Бенфика
|4
|10
|7
|Брага
|5
|8
|8
|Витория Гимарайнш
|5
|7
|9
|Каза Пия
|5
|6
|10
|Санта-Клара
|5
|5
|11
|Арока
|5
|5
|12
|Эшторил
|5
|5
|13
|Алверка
|5
|4
|14
|Насьонал
|5
|4
|15
|Риу Аве
|4
|3
| 16
Стыковая зона
|Эштрела
|5
|3
| 17
Зона вылета
|АВС
|5
|1
| 18
Зона вылета
|Тондела
|5
|1