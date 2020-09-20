00:46 ()
Суббота 20 сентября
Насьонал - Арока 20 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 20-09-2025 16:30
Стадион: Мадейра (Фуншал, Португалия), вместимость: 5200
20 Сентября 2025 года в 17:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 6-й тур
Главный судья: Жоау Феррейра (Порту, Португалия);
Насьонал
Арока

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Насьонал - Арока, которое состоится 20 Сентября 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Мадейра (Фуншал, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

История личных встреч
01.02.2025 Португалия — Примейра 20-й тур Насьонал1 : 2Арока
25.08.2024 Португалия — Примейра 3-й тур Арока1 : 0Насьонал
06.05.2018 Португалия - Сегунда 37-й тур Арока0 : 1Насьонал
22.12.2017 Португалия - Сегунда 18-й тур Насьонал2 : 2Арока
28.01.2017 Португалия - Примейра 19-й тур Насьонал1 : 1Арока
21.08.2016 Португалия - Примейра 2-й тур Арока2 : 0Насьонал
01.05.2016 Португалия - Примейра 32-й тур Арока3 : 0Насьонал
02.01.2016 Португалия - Примейра 15-й тур Насьонал2 : 2Арока
08.02.2015 Португалия - Примейра 20-й тур Арока3 : 3Насьонал
31.08.2014 Португалия - Примейра 3-й тур Насьонал2 : 0Арока
13.09.2025 Португалия — Примейра 5-й тур 1 : 0Насьонал
30.08.2025 Португалия — Примейра 4-й тур 0 : 2Насьонал
23.08.2025 Португалия — Примейра 3-й тур Насьонал1 : 4
17.08.2025 Португалия — Примейра 2-й тур 1 : 1Насьонал
09.08.2025 Португалия — Примейра 1-й тур Насьонал0 : 2
14.09.2025 Португалия — Примейра 5-й тур Арока0 : 2
30.08.2025 Португалия — Примейра 4-й тур 1 : 1Арока
23.08.2025 Португалия — Примейра 3-й тур Арока3 : 3
17.08.2025 Португалия — Примейра 2-й тур 6 : 0Арока
09.08.2025 Португалия — Примейра 1-й тур Арока3 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту515
2
Лига чемпионов
Спортинг512
3
Лига Европы
Морейренсе512
4
Лига конференций
Фамаликан510
5 Жил Висенте510
6 Бенфика410
7 Брага58
8 Витория Гимарайнш57
9 Каза Пия56
10 Санта-Клара55
11 Арока55
12 Эшторил55
13 Алверка54
14 Насьонал54
15 Риу Аве43
16
Стыковая зона
Эштрела53
17
Зона вылета
АВС51
18
Зона вылета
Тондела51

