00:47 ()
Онлайн трансляции
Суббота 20 сентября
Свернуть список

Колос - Верес 20 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 20-09-2025 14:30
Стадион: Колос (Борисполь, Украина), вместимость: 7500
20 Сентября 2025 года в 15:30 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 6-й тур
Колос
Верес

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Колос - Верес, которое состоится 20 Сентября 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Колос (Борисполь, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Колос
Ковалёвка
Верес
Ровно
История личных встреч
02.03.2025 Украина — Премьер-лига 19-й тур Верес2 : 1Колос
26.08.2024 Украина — Премьер-лига 4-й тур Колос0 : 1Верес
25.02.2024 Украина - Премьер-лига 18-й тур Верес0 : 2Колос
12.08.2023 Украина - Премьер-лига 3-й тур Колос2 : 0Верес
08.05.2023 Украина - Премьер-лига 25-й тур Верес0 : 1Колос
31.10.2022 Украина - Премьер-лига 10-й тур Колос2 : 0Верес
28.11.2021 Украина - Премьер-лига 16-й тур Колос1 : 0Верес
24.07.2021 Украина - Премьер-лига 1-й тур Верес0 : 0Колос
18.03.2017 Украина - Первая лига 21-й тур Верес2 : 3Колос
14.08.2016 Украина - Первая лига 4-й тур Колос2 : 1Верес
14.09.2025 Украина — Премьер-лига 5-й тур 1 : 3Колос
30.08.2025 Украина — Премьер-лига 4-й тур Колос1 : 0
16.08.2025 Украина — Премьер-лига 3-й тур Колос1 : 1
10.08.2025 Украина — Премьер-лига 2-й тур 0 : 1Колос
01.08.2025 Украина — Премьер-лига 1-й тур Колос2 : 1
12.09.2025 Украина — Премьер-лига 5-й тур Верес2 : 0
31.08.2025 Украина — Премьер-лига 4-й тур 0 : 2Верес
17.08.2025 Украина — Премьер-лига 3-й тур Верес0 : 2
08.08.2025 Украина — Премьер-лига 2-й тур 1 : 0Верес
02.08.2025 Украина — Премьер-лига 1-й тур Верес0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Динамо К513
2
Лига конференций
Колос513
3
Лига конференций
Шахтёр511
4 Кривбасс59
5 Металлист 192558
6 Оболонь-Бровар58
7 Заря57
8 ЛНЗ Черкассы57
9 Кудровка57
10 Верес56
11 Полесье56
12 Карпаты54
13
Стыковая зона
Полтава54
14
Стыковая зона
Эпицентр53
15
Зона вылета
Александрия53
16
Зона вылета
Рух В53

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close