Колос - Верес 20 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 20-09-2025 14:30
Стадион: Колос (Борисполь, Украина), вместимость: 7500
20 Сентября 2025 года в 15:30 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 6-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Колос - Верес, которое состоится 20 Сентября 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Колос (Борисполь, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Колос
Ковалёвка
Верес
Ровно
История личных встреч
|02.03.2025
|Украина — Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 1
|26.08.2024
|Украина — Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 1
|25.02.2024
|Украина - Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 2
|12.08.2023
|Украина - Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 0
|08.05.2023
|Украина - Премьер-лига
|25-й тур
|0 : 1
|31.10.2022
|Украина - Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 0
|28.11.2021
|Украина - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 0
|24.07.2021
|Украина - Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 0
|18.03.2017
|Украина - Первая лига
|21-й тур
|2 : 3
|14.08.2016
|Украина - Первая лига
|4-й тур
|2 : 1
|14.09.2025
|Украина — Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 3
|30.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 0
|16.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 1
|10.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 1
|01.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 1
|12.09.2025
|Украина — Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 0
|31.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 2
|17.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 2
|08.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 0
|02.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Динамо К
|5
|13
| 2
Лига конференций
|Колос
|5
|13
| 3
Лига конференций
|Шахтёр
|5
|11
|4
|Кривбасс
|5
|9
|5
|Металлист 1925
|5
|8
|6
|Оболонь-Бровар
|5
|8
|7
|Заря
|5
|7
|8
|ЛНЗ Черкассы
|5
|7
|9
|Кудровка
|5
|7
|10
|Верес
|5
|6
|11
|Полесье
|5
|6
|12
|Карпаты
|5
|4
| 13
Стыковая зона
|Полтава
|5
|4
| 14
Стыковая зона
|Эпицентр
|5
|3
| 15
Зона вылета
|Александрия
|5
|3
| 16
Зона вылета
|Рух В
|5
|3