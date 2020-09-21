23:22 ()
Онлайн трансляции
Суббота 20 сентября
Воскресенье 21 сентября
Свернуть список

Балтика - Ростов 21 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 21-09-2025 16:00
Стадион: Ростех Арена (Калининград, Россия), вместимость: 35212
21 Сентября 2025 года в 17:00 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 9-й тур
Балтика
Ростов

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Балтика - Ростов, которое состоится 21 Сентября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Ростех Арена (Калининград, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Балтика
Калининград
Ростов
Ростов-на-Дону
Главные тренеры
РоссияАндрей Викторович Талалаев
ИспанияДжонатан Альба
История личных встреч
04.07.2025Россия — МФЛ13-й турРостов0 : 0Балтика
19.05.2024Мир Российская Премьер-лига29-й турРостов2 : 1Балтика
02.05.2024Fonbet Кубок России1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)Ростов0 : 1Балтика
16.09.2023Мир Российская Премьер-лига8-й турБалтика2 : 2Ростов
29.08.2008Россия - Первый дивизион - 200830-й турРостов1 : 0Балтика
08.05.2008Россия - Первый дивизион - 200810-й турБалтика0 : 0Ростов
15.08.1998Чемпионат России Высший дивизион - 199821-й турБалтика3 : 0Ростов
02.05.1998Чемпионат России Высший дивизион - 19986-й турРостов0 : 1Балтика
09.11.1997Чемпионат России Высшая лига - 199734-й турРостов0 : 0Балтика
09.07.1997Чемпионат России Высшая лига - 199717-й турБалтика0 : 0Ростов
19.09.2025Россия — МФЛ23-й тур2 : 0Балтика
18.09.2025Fonbet Кубок РоссииГруппа D. 4-й тур1 : 1 9 : 10Балтика
14.09.2025Мир Российская Премьер-лига8-й турБалтика0 : 0
12.09.2025Россия — МФЛ22-й турБалтика1 : 1
31.08.2025Мир Российская Премьер-лига7-й тур0 : 2Балтика
19.09.2025Россия — МФЛ23-й турРостов1 : 0
18.09.2025Fonbet Кубок РоссииГруппа C. 4-й тур1 : 2Ростов
14.09.2025Мир Российская Премьер-лига8-й турРостов1 : 0
12.09.2025Россия — МФЛ22-й тур0 : 1Ростов
30.08.2025Мир Российская Премьер-лига7-й турРостов1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар819
2 Балтика816
3 Локомотив М816
4 ЦСКА815
5 Рубин814
6 Зенит813
7 Крылья Советов812
8 Спартак М812
9 Динамо М89
10 Ахмат89
11 Ростов88
12 Динамо Мх88
13
Стыковая зона
Оренбург87
14
Стыковая зона
Пари Нижний Новгород86
15
Зона вылета
Акрон86
16
Зона вылета
Сочи81

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close