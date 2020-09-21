Балтика - Ростов 21 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 21-09-2025 16:00
Стадион: Ростех Арена (Калининград, Россия), вместимость: 35212
21 Сентября 2025 года в 17:00 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 9-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Балтика - Ростов, которое состоится 21 Сентября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Ростех Арена (Калининград, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Балтика
Калининград
Ростов
Ростов-на-Дону
Главные тренеры
|Андрей Викторович Талалаев
|Джонатан Альба
История личных встреч
|04.07.2025
|Россия — МФЛ
|13-й тур
|0 : 0
|19.05.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 1
|02.05.2024
|Fonbet Кубок России
|1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
|0 : 1
|16.09.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 2
|29.08.2008
|Россия - Первый дивизион - 2008
|30-й тур
|1 : 0
|08.05.2008
|Россия - Первый дивизион - 2008
|10-й тур
|0 : 0
|15.08.1998
|Чемпионат России Высший дивизион - 1998
|21-й тур
|3 : 0
|02.05.1998
|Чемпионат России Высший дивизион - 1998
|6-й тур
|0 : 1
|09.11.1997
|Чемпионат России Высшая лига - 1997
|34-й тур
|0 : 0
|09.07.1997
|Чемпионат России Высшая лига - 1997
|17-й тур
|0 : 0
|19.09.2025
|Россия — МФЛ
|23-й тур
|2 : 0
|18.09.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 4-й тур
|1 : 1 9 : 10
|14.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 0
|12.09.2025
|Россия — МФЛ
|22-й тур
|1 : 1
|31.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 2
|19.09.2025
|Россия — МФЛ
|23-й тур
|1 : 0
|18.09.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 4-й тур
|1 : 2
|14.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 0
|12.09.2025
|Россия — МФЛ
|22-й тур
|0 : 1
|30.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|8
|19
|2
|Балтика
|8
|16
|3
|Локомотив М
|8
|16
|4
|ЦСКА
|8
|15
|5
|Рубин
|8
|14
|6
|Зенит
|8
|13
|7
|Крылья Советов
|8
|12
|8
|Спартак М
|8
|12
|9
|Динамо М
|8
|9
|10
|Ахмат
|8
|9
|11
|Ростов
|8
|8
|12
|Динамо Мх
|8
|8
| 13
Стыковая зона
|Оренбург
|8
|7
| 14
Стыковая зона
|Пари Нижний Новгород
|8
|6
| 15
Зона вылета
|Акрон
|8
|6
| 16
Зона вылета
|Сочи
|8
|1