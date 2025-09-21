23:23 ()
Онлайн трансляции
Суббота 20 сентября
Воскресенье 21 сентября
Свернуть список

Борнмут - Ньюкасл Юнайтед 21 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 21-09-2025 15:00
Стадион: Виталити (Борнмут, Англия), вместимость: 12000
21 Сентября 2025 года в 16:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 5-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия);
Борнмут
Ньюкасл Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Борнмут - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 21 Сентября 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Виталити (Борнмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Борнмут
Борнмут
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Главные тренеры
Испания Андони Ираола
Англия Эдди Хау
История личных встреч
18.01.2025 Англия — Премьер-лига 22-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 4Борнмут
25.08.2024 Англия — Премьер-лига 2-й тур Борнмут1 : 1Ньюкасл Юнайтед
17.02.2024 Англия - Премьер-лига 25-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 2Борнмут
11.11.2023 Англия - Премьер-лига 12-й тур Борнмут2 : 0Ньюкасл Юнайтед
11.02.2023 Англия - Премьер-лига 23-й тур Борнмут1 : 1Ньюкасл Юнайтед
20.12.2022 Англия - Кубок лиги 1/8 финала Ньюкасл Юнайтед1 : 0Борнмут
17.09.2022 Англия - Премьер-лига 8-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 1Борнмут
01.07.2020 Англия - Премьер-лига 32-й тур Борнмут1 : 4Ньюкасл Юнайтед
09.11.2019 Англия - Премьер-лига 12-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 1Борнмут
16.03.2019 Англия - Премьер-лига 31-й тур Борнмут2 : 2Ньюкасл Юнайтед
13.09.2025 Англия — Премьер-лига 4-й тур Борнмут2 : 1
30.08.2025 Англия — Премьер-лига 3-й тур 0 : 1Борнмут
26.08.2025 Англия — Кубок лиги 2-й раунд Борнмут0 : 2
23.08.2025 Англия — Премьер-лига 2-й тур Борнмут1 : 0
15.08.2025 Англия — Премьер-лига 1-й тур 4 : 2Борнмут
18.09.2025 Лига чемпионов Общий этап. 1-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 2
13.09.2025 Англия — Премьер-лига 4-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 0
30.08.2025 Англия — Премьер-лига 3-й тур 0 : 0Ньюкасл Юнайтед
25.08.2025 Англия — Премьер-лига 2-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 3
16.08.2025 Англия — Премьер-лига 1-й тур 0 : 0Ньюкасл Юнайтед
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль412
2
Лига чемпионов
Арсенал49
3
Лига чемпионов
Тоттенхэм Хотспур49
4
Лига чемпионов
Борнмут49
5
Лига Европы
Челси48
6 Сандерленд47
7 Эвертон47
8 Манчестер Сити46
9 Кристал Пэлас46
10 Ньюкасл Юнайтед45
11 Фулхэм45
12 Брентфорд44
13 Брайтон энд Хоув Альбион44
14 Манчестер Юнайтед44
15 Ноттингем Форест44
16 Лидс Юнайтед44
17 Бёрнли43
18 Вест Хэм Юнайтед43
19 Астон Вилла42
20 Вулверхэмптон40

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close