Борнмут - Ньюкасл Юнайтед 21 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 21-09-2025 15:00
Стадион: Виталити (Борнмут, Англия), вместимость: 12000
21 Сентября 2025 года в 16:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 5-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Борнмут - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 21 Сентября 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Виталити (Борнмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Борнмут
Борнмут
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Главные тренеры
|Андони Ираола
|Эдди Хау
История личных встреч
|18.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 4
|25.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 1
|17.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|2 : 2
|11.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 0
|11.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 1
|20.12.2022
|Англия - Кубок лиги
|1/8 финала
|1 : 0
|17.09.2022
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 1
|01.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|1 : 4
|09.11.2019
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 1
|16.03.2019
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|2 : 2
|13.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 1
|30.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 1
|26.08.2025
|Англия — Кубок лиги
|2-й раунд
|0 : 2
|23.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 0
|15.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|4 : 2
|18.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|1 : 2
|13.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 0
|30.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 0
|25.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 3
|16.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|4
|12
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|4
|9
| 3
Лига чемпионов
|Тоттенхэм Хотспур
|4
|9
| 4
Лига чемпионов
|Борнмут
|4
|9
| 5
Лига Европы
|Челси
|4
|8
|6
|Сандерленд
|4
|7
|7
|Эвертон
|4
|7
|8
|Манчестер Сити
|4
|6
|9
|Кристал Пэлас
|4
|6
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|5
|11
|Фулхэм
|4
|5
|12
|Брентфорд
|4
|4
|13
|Брайтон энд Хоув Альбион
|4
|4
|14
|Манчестер Юнайтед
|4
|4
|15
|Ноттингем Форест
|4
|4
|16
|Лидс Юнайтед
|4
|4
|17
|Бёрнли
|4
|3
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|4
|3
|19
|Астон Вилла
|4
|2
|20
|Вулверхэмптон
|4
|0