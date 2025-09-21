23:23 ()
Суббота 20 сентября
Воскресенье 21 сентября
Райо Вальекано - Сельта 21 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 21-09-2025 14:00
Стадион: Вальекас (Мадрид, Испания), вместимость: 15500
21 Сентября 2025 года в 15:00 (+03:00). Испания — Примера, 5-й тур
Райо Вальекано
Сельта

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Райо Вальекано - Сельта, которое состоится 21 Сентября 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Вальекас (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Райо Вальекано
Мадрид
Сельта
Виго
Главные тренеры
ИспанияИньиго Перес
ИспанияКлаудио Хиральдес
История личных встреч
18.05.2025Испания — Примера37-й турСельта1 : 2Райо Вальекано
10.01.2025Испания — Примера19-й турРайо Вальекано2 : 1Сельта
31.03.2024Испания - Примера30-й турСельта0 : 0Райо Вальекано
11.12.2023Испания - Примера16-й турРайо Вальекано0 : 0Сельта
11.03.2023Испания - Примера25-й турСельта3 : 0Райо Вальекано
10.11.2022Испания - Примера14-й турРайо Вальекано0 : 0Сельта
05.02.2022Испания - Примера23-й турСельта2 : 0Райо Вальекано
01.11.2021Испания - Примера12-й турРайо Вальекано0 : 0Сельта
18.05.2019Испания - Примера38-й турСельта2 : 2Райо Вальекано
11.01.2019Испания - Примера19-й турРайо Вальекано4 : 2Сельта
14.09.2025Испания — Примера4-й тур2 : 0Райо Вальекано
31.08.2025Испания — Примера3-й турРайо Вальекано1 : 1
28.08.2025Лига конференцийРаунд плей-офф. 2-й матчРайо Вальекано4 : 0
25.08.2025Испания — Примера2-й тур1 : 0Райо Вальекано
21.08.2025Лига конференцийРаунд плей-офф. 1-й матч0 : 1Райо Вальекано
14.09.2025Испания — Примера4-й турСельта1 : 1
31.08.2025Испания — Примера3-й турСельта1 : 1
27.08.2025Испания — Примера6-й турСельта1 : 1
23.08.2025Испания — Примера2-й тур1 : 1Сельта
17.08.2025Испания — Примера1-й турСельта0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид412
2
Лига чемпионов
Барселона410
3
Лига чемпионов
Эспаньол410
4
Лига чемпионов
Хетафе49
5
Лига Европы
Атлетик Б49
6
Лига конференций
Вильярреал47
7 Алавес47
8 Эльче46
9 Бетис56
10 Осасуна46
11 Атлетико М45
12 Севилья44
13 Райо Вальекано44
14 Сельта54
15 Валенсия44
16 Овьедо43
17 Реал Сосьедад42
18
Зона вылета
Леванте41
19
Зона вылета
Мальорка41
20
Зона вылета
Жирона41

