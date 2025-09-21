Райо Вальекано - Сельта 21 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 21-09-2025 14:00
Стадион: Вальекас (Мадрид, Испания), вместимость: 15500
21 Сентября 2025 года в 15:00 (+03:00). Испания — Примера, 5-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Райо Вальекано - Сельта, которое состоится 21 Сентября 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Вальекас (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Райо Вальекано
Мадрид
Сельта
Виго
Главные тренеры
|Иньиго Перес
|Клаудио Хиральдес
История личных встреч
|18.05.2025
|Испания — Примера
|37-й тур
|1 : 2
|10.01.2025
|Испания — Примера
|19-й тур
|2 : 1
|31.03.2024
|Испания - Примера
|30-й тур
|0 : 0
|11.12.2023
|Испания - Примера
|16-й тур
|0 : 0
|11.03.2023
|Испания - Примера
|25-й тур
|3 : 0
|10.11.2022
|Испания - Примера
|14-й тур
|0 : 0
|05.02.2022
|Испания - Примера
|23-й тур
|2 : 0
|01.11.2021
|Испания - Примера
|12-й тур
|0 : 0
|18.05.2019
|Испания - Примера
|38-й тур
|2 : 2
|11.01.2019
|Испания - Примера
|19-й тур
|4 : 2
|14.09.2025
|Испания — Примера
|4-й тур
|2 : 0
|31.08.2025
|Испания — Примера
|3-й тур
|1 : 1
|28.08.2025
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|4 : 0
|25.08.2025
|Испания — Примера
|2-й тур
|1 : 0
|21.08.2025
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|0 : 1
|14.09.2025
|Испания — Примера
|4-й тур
|1 : 1
|31.08.2025
|Испания — Примера
|3-й тур
|1 : 1
|27.08.2025
|Испания — Примера
|6-й тур
|1 : 1
|23.08.2025
|Испания — Примера
|2-й тур
|1 : 1
|17.08.2025
|Испания — Примера
|1-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|4
|12
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|4
|10
| 3
Лига чемпионов
|Эспаньол
|4
|10
| 4
Лига чемпионов
|Хетафе
|4
|9
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|4
|9
| 6
Лига конференций
|Вильярреал
|4
|7
|7
|Алавес
|4
|7
|8
|Эльче
|4
|6
|9
|Бетис
|5
|6
|10
|Осасуна
|4
|6
|11
|Атлетико М
|4
|5
|12
|Севилья
|4
|4
|13
|Райо Вальекано
|4
|4
|14
|Сельта
|5
|4
|15
|Валенсия
|4
|4
|16
|Овьедо
|4
|3
|17
|Реал Сосьедад
|4
|2
| 18
Зона вылета
|Леванте
|4
|1
| 19
Зона вылета
|Мальорка
|4
|1
| 20
Зона вылета
|Жирона
|4
|1