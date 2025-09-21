23:23 ()
Мальорка - Атлетико М 21 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 21-09-2025 16:15
Стадион: Мальорка Сон Моих (Пальма-де-Мальорка, Испания), вместимость: 26020
21 Сентября 2025 года в 17:15 (+03:00). Испания — Примера, 5-й тур
Мальорка
Атлетико М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальорка - Атлетико М, которое состоится 21 Сентября 2025 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Мальорка Сон Моих (Пальма-де-Мальорка, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Атлетико М
Мадрид
Главные тренеры
ИспанияХагоба Аррасате
АргентинаДиего Симеоне
История личных встреч
01.02.2025Испания — Примера22-й турАтлетико М2 : 0Мальорка
10.11.2024Испания — Примера13-й турМальорка0 : 1Атлетико М
04.05.2024Испания - Примера34-й турМальорка0 : 1Атлетико М
25.11.2023Испания - Примера14-й турАтлетико М1 : 0Мальорка
26.04.2023Испания - Примера31-й турАтлетико М3 : 1Мальорка
09.11.2022Испания - Примера14-й турМальорка1 : 0Атлетико М
09.04.2022Испания - Примера31-й турМальорка1 : 0Атлетико М
04.12.2021Испания - Примера16-й турАтлетико М1 : 2Мальорка
03.07.2020Испания - Примера34-й турАтлетико М3 : 0Мальорка
25.09.2019Испания - Примера6-й турМальорка0 : 2Атлетико М
15.09.2025Испания — Примера4-й тур3 : 2Мальорка
30.08.2025Испания — Примера3-й тур2 : 1Мальорка
23.08.2025Испания — Примера2-й турМальорка1 : 1
16.08.2025Испания — Примера1-й турМальорка0 : 3
30.07.2025Товарищеские матчи (клубы) — 2025Мальорка0 : 4
17.09.2025Лига чемпионовОбщий этап. 1-й тур3 : 2Атлетико М
13.09.2025Испания — Примера4-й турАтлетико М2 : 0
30.08.2025Испания — Примера3-й тур1 : 1Атлетико М
23.08.2025Испания — Примера2-й турАтлетико М1 : 1
17.08.2025Испания — Примера1-й тур2 : 1Атлетико М
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид412
2
Лига чемпионов
Барселона410
3
Лига чемпионов
Эспаньол410
4
Лига чемпионов
Хетафе49
5
Лига Европы
Атлетик Б49
6
Лига конференций
Вильярреал47
7 Алавес47
8 Эльче46
9 Бетис56
10 Осасуна46
11 Атлетико М45
12 Севилья44
13 Райо Вальекано44
14 Сельта54
15 Валенсия44
16 Овьедо43
17 Реал Сосьедад42
18
Зона вылета
Леванте41
19
Зона вылета
Мальорка41
20
Зона вылета
Жирона41

Отзывы и комментарии к матчу

