Мальорка - Атлетико М 21 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 21-09-2025 16:15
Стадион: Мальорка Сон Моих (Пальма-де-Мальорка, Испания), вместимость: 26020
21 Сентября 2025 года в 17:15 (+03:00). Испания — Примера, 5-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальорка - Атлетико М, которое состоится 21 Сентября 2025 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Мальорка Сон Моих (Пальма-де-Мальорка, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Атлетико М
Мадрид
Главные тренеры
|Хагоба Аррасате
|Диего Симеоне
История личных встреч
|01.02.2025
|Испания — Примера
|22-й тур
|2 : 0
|10.11.2024
|Испания — Примера
|13-й тур
|0 : 1
|04.05.2024
|Испания - Примера
|34-й тур
|0 : 1
|25.11.2023
|Испания - Примера
|14-й тур
|1 : 0
|26.04.2023
|Испания - Примера
|31-й тур
|3 : 1
|09.11.2022
|Испания - Примера
|14-й тур
|1 : 0
|09.04.2022
|Испания - Примера
|31-й тур
|1 : 0
|04.12.2021
|Испания - Примера
|16-й тур
|1 : 2
|03.07.2020
|Испания - Примера
|34-й тур
|3 : 0
|25.09.2019
|Испания - Примера
|6-й тур
|0 : 2
|15.09.2025
|Испания — Примера
|4-й тур
|3 : 2
|30.08.2025
|Испания — Примера
|3-й тур
|2 : 1
|23.08.2025
|Испания — Примера
|2-й тур
|1 : 1
|16.08.2025
|Испания — Примера
|1-й тур
|0 : 3
|30.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 4
|17.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|3 : 2
|13.09.2025
|Испания — Примера
|4-й тур
|2 : 0
|30.08.2025
|Испания — Примера
|3-й тур
|1 : 1
|23.08.2025
|Испания — Примера
|2-й тур
|1 : 1
|17.08.2025
|Испания — Примера
|1-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|4
|12
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|4
|10
| 3
Лига чемпионов
|Эспаньол
|4
|10
| 4
Лига чемпионов
|Хетафе
|4
|9
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|4
|9
| 6
Лига конференций
|Вильярреал
|4
|7
|7
|Алавес
|4
|7
|8
|Эльче
|4
|6
|9
|Бетис
|5
|6
|10
|Осасуна
|4
|6
|11
|Атлетико М
|4
|5
|12
|Севилья
|4
|4
|13
|Райо Вальекано
|4
|4
|14
|Сельта
|5
|4
|15
|Валенсия
|4
|4
|16
|Овьедо
|4
|3
|17
|Реал Сосьедад
|4
|2
| 18
Зона вылета
|Леванте
|4
|1
| 19
Зона вылета
|Мальорка
|4
|1
| 20
Зона вылета
|Жирона
|4
|1