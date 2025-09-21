Айнтрахт Ф - Унион 21 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 21-09-2025 15:30
Стадион: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия), вместимость: 58000
21 Сентября 2025 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 4-й тур
Главный судья: Свен Яблонски (Бремен, Германия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Ф - Унион, которое состоится 21 Сентября 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Унион
Берлин
Главные тренеры
|Дино Топпмёллер
|Штеффен Баумгарт
История личных встреч
|09.03.2025
|Германия — Бундеслига
|25-й тур
|1 : 2
|27.10.2024
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|1 : 1
|30.03.2024
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|0 : 0
|04.11.2023
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|0 : 3
|04.04.2023
|Кубок Германии
|1/4 финала
|2 : 0
|19.03.2023
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|2 : 0
|01.10.2022
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|2 : 0
|17.04.2022
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|2 : 0
|28.11.2021
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|2 : 1
|20.03.2021
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|5 : 2
|18.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|5 : 1
|12.09.2025
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|3 : 1
|30.08.2025
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|1 : 3
|23.08.2025
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|4 : 1
|17.08.2025
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 5
|13.09.2025
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|2 : 4
|31.08.2025
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|3 : 0
|23.08.2025
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|2 : 1
|15.08.2025
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 5
|17.05.2025
|Германия — Бундеслига
|34-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|3
|9
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|3
|7
| 3
Лига чемпионов
|Кёльн
|3
|7
| 4
Лига чемпионов
|Санкт-Паули
|4
|7
| 5
Лига Европы
|Айнтрахт Ф
|3
|6
| 6
Лига конференций
|Хоффенхайм
|3
|6
|7
|Штутгарт
|4
|6
|8
|РБ Лейпциг
|3
|6
|9
|Вольфсбург
|3
|5
|10
|Вердер
|3
|4
|11
|Байер
|3
|4
|12
|Аугсбург
|3
|3
|13
|Фрайбург
|3
|3
|14
|Унион
|3
|3
|15
|Майнц
|3
|1
| 16
Стыковая зона
|Боруссия М
|3
|1
| 17
Зона вылета
|Гамбург
|3
|1
| 18
Зона вылета
|Хайденхайм
|3
|0