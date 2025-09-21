23:24 ()
Онлайн трансляции
Суббота 20 сентября
Воскресенье 21 сентября
Свернуть список

Айнтрахт Ф - Унион 21 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 21-09-2025 15:30
Стадион: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия), вместимость: 58000
21 Сентября 2025 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 4-й тур
Главный судья: Свен Яблонски (Бремен, Германия);
Айнтрахт Ф
Унион

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Ф - Унион, которое состоится 21 Сентября 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Унион
Берлин
Главные тренеры
Германия Дино Топпмёллер
Германия Штеффен Баумгарт
История личных встреч
09.03.2025 Германия — Бундеслига 25-й тур Айнтрахт Ф1 : 2Унион
27.10.2024 Германия — Бундеслига 8-й тур Унион1 : 1Айнтрахт Ф
30.03.2024 Германия - Бундеслига 27-й тур Айнтрахт Ф0 : 0Унион
04.11.2023 Германия - Бундеслига 10-й тур Унион0 : 3Айнтрахт Ф
04.04.2023 Кубок Германии 1/4 финала Айнтрахт Ф2 : 0Унион
19.03.2023 Германия - Бундеслига 25-й тур Унион2 : 0Айнтрахт Ф
01.10.2022 Германия - Бундеслига 8-й тур Айнтрахт Ф2 : 0Унион
17.04.2022 Германия - Бундеслига 30-й тур Унион2 : 0Айнтрахт Ф
28.11.2021 Германия - Бундеслига 13-й тур Айнтрахт Ф2 : 1Унион
20.03.2021 Германия - Бундеслига 26-й тур Айнтрахт Ф5 : 2Унион
18.09.2025 Лига чемпионов Общий этап. 1-й тур Айнтрахт Ф5 : 1
12.09.2025 Германия — Бундеслига 3-й тур 3 : 1Айнтрахт Ф
30.08.2025 Германия — Бундеслига 2-й тур 1 : 3Айнтрахт Ф
23.08.2025 Германия — Бундеслига 1-й тур Айнтрахт Ф4 : 1
17.08.2025 Кубок Германии 1-й раунд 0 : 5Айнтрахт Ф
13.09.2025 Германия — Бундеслига 3-й тур Унион2 : 4
31.08.2025 Германия — Бундеслига 2-й тур 3 : 0Унион
23.08.2025 Германия — Бундеслига 1-й тур Унион2 : 1
15.08.2025 Кубок Германии 1-й раунд 0 : 5Унион
17.05.2025 Германия — Бундеслига 34-й тур 1 : 2Унион
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария39
2
Лига чемпионов
Боруссия Д37
3
Лига чемпионов
Кёльн37
4
Лига чемпионов
Санкт-Паули47
5
Лига Европы
Айнтрахт Ф36
6
Лига конференций
Хоффенхайм36
7 Штутгарт46
8 РБ Лейпциг36
9 Вольфсбург35
10 Вердер34
11 Байер34
12 Аугсбург33
13 Фрайбург33
14 Унион33
15 Майнц31
16
Стыковая зона
Боруссия М31
17
Зона вылета
Гамбург31
18
Зона вылета
Хайденхайм30

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close