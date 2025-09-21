23:24 ()
Байер - Боруссия М 21 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 21-09-2025 17:30
Стадион: БайАрена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
21 Сентября 2025 года в 18:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 4-й тур
Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия);
Байер
Боруссия М

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - Боруссия М, которое состоится 21 Сентября 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: БайАрена (Леверкузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Байер
Леверкузен
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Главные тренеры
Дания Каспер Юльманн
Швейцария Херардо Сеоане
История личных встреч
18.01.2025 Германия — Бундеслига 18-й тур Байер3 : 1Боруссия М
23.08.2024 Германия — Бундеслига 1-й тур Боруссия М2 : 3Байер
27.01.2024 Германия - Бундеслига 19-й тур Байер0 : 0Боруссия М
26.08.2023 Германия - Бундеслига 2-й тур Боруссия М0 : 3Байер
21.05.2023 Германия - Бундеслига 33-й тур Байер2 : 2Боруссия М
22.01.2023 Германия - Бундеслига 16-й тур Боруссия М2 : 3Байер
15.01.2022 Германия - Бундеслига 19-й тур Боруссия М1 : 2Байер
21.08.2021 Германия - Бундеслига 2-й тур Байер4 : 0Боруссия М
06.03.2021 Германия - Бундеслига 24-й тур Боруссия М0 : 1Байер
08.11.2020 Германия - Бундеслига 7-й тур Байер4 : 3Боруссия М
18.09.2025 Лига чемпионов Общий этап. 1-й тур 2 : 2Байер
12.09.2025 Германия — Бундеслига 3-й тур Байер3 : 1
30.08.2025 Германия — Бундеслига 2-й тур 3 : 3Байер
23.08.2025 Германия — Бундеслига 1-й тур Байер1 : 2
15.08.2025 Кубок Германии 1-й раунд 0 : 4Байер
14.09.2025 Германия — Бундеслига 3-й тур Боруссия М0 : 4
30.08.2025 Германия — Бундеслига 2-й тур 1 : 0Боруссия М
24.08.2025 Германия — Бундеслига 1-й тур Боруссия М0 : 0
17.08.2025 Кубок Германии 1-й раунд 2 : 3Боруссия М
02.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Боруссия М2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария39
2
Лига чемпионов
Боруссия Д37
3
Лига чемпионов
Кёльн37
4
Лига чемпионов
Санкт-Паули47
5
Лига Европы
Айнтрахт Ф36
6
Лига конференций
Хоффенхайм36
7 Штутгарт46
8 РБ Лейпциг36
9 Вольфсбург35
10 Вердер34
11 Байер34
12 Аугсбург33
13 Фрайбург33
14 Унион33
15 Майнц31
16
Стыковая зона
Боруссия М31
17
Зона вылета
Гамбург31
18
Зона вылета
Хайденхайм30

Отзывы и комментарии к матчу

