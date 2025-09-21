23:24 ()
Боруссия Д - Вольфсбург 21 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 21-09-2025 19:30
Стадион: Дортмунд (Дортмунд, Германия), вместимость: 81365
21 Сентября 2025 года в 20:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 4-й тур
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия);
Боруссия Д
Вольфсбург

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Вольфсбург, которое состоится 21 Сентября 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Дортмунд (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд
Вольфсбург
Вольфсбург
Главные тренеры
Хорватия Нико Ковач
Нидерланды Паул Симонис
История личных встреч
03.05.2025 Германия — Бундеслига 32-й тур Боруссия Д4 : 0Вольфсбург
22.12.2024 Германия — Бундеслига 15-й тур Вольфсбург1 : 3Боруссия Д
29.10.2024 Кубок Германии 1/16 финала Вольфсбург1 : 0 ДВБоруссия Д
17.02.2024 Германия - Бундеслига 22-й тур Вольфсбург1 : 1Боруссия Д
23.09.2023 Германия - Бундеслига 5-й тур Боруссия Д1 : 0Вольфсбург
07.05.2023 Германия - Бундеслига 31-й тур Боруссия Д6 : 0Вольфсбург
08.11.2022 Германия - Бундеслига 14-й тур Вольфсбург2 : 0Боруссия Д
16.04.2022 Германия - Бундеслига 30-й тур Боруссия Д6 : 1Вольфсбург
27.11.2021 Германия - Бундеслига 13-й тур Вольфсбург1 : 3Боруссия Д
24.04.2021 Германия - Бундеслига 31-й тур Вольфсбург0 : 2Боруссия Д
16.09.2025 Лига чемпионов Общий этап. 1-й тур 4 : 4Боруссия Д
13.09.2025 Германия — Бундеслига 3-й тур 0 : 2Боруссия Д
31.08.2025 Германия — Бундеслига 2-й тур Боруссия Д3 : 0
23.08.2025 Германия — Бундеслига 1-й тур 3 : 3Боруссия Д
18.08.2025 Кубок Германии 1-й раунд 0 : 1Боруссия Д
13.09.2025 Германия — Бундеслига 3-й тур Вольфсбург3 : 3
31.08.2025 Германия — Бундеслига 2-й тур Вольфсбург1 : 1
23.08.2025 Германия — Бундеслига 1-й тур 1 : 3Вольфсбург
16.08.2025 Кубок Германии 1-й раунд 0 : 9Вольфсбург
17.05.2025 Германия — Бундеслига 34-й тур 0 : 1Вольфсбург
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария39
2
Лига чемпионов
Боруссия Д37
3
Лига чемпионов
Кёльн37
4
Лига чемпионов
Санкт-Паули47
5
Лига Европы
Айнтрахт Ф36
6
Лига конференций
Хоффенхайм36
7 Штутгарт46
8 РБ Лейпциг36
9 Вольфсбург35
10 Вердер34
11 Байер34
12 Аугсбург33
13 Фрайбург33
14 Унион33
15 Майнц31
16
Стыковая зона
Боруссия М31
17
Зона вылета
Гамбург31
18
Зона вылета
Хайденхайм30

