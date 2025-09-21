23:24 ()
Суббота 20 сентября
Воскресенье 21 сентября
Париж - Страсбург 21 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 21-09-2025 15:00
Стадион: Шарлети (Париж, Франция), вместимость: 20000
21 Сентября 2025 года в 16:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 5-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция);
Париж
Страсбург

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Париж - Страсбург, которое состоится 21 Сентября 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Шарлети (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Париж
Париж
Страсбург
Страсбург
Главные тренеры
АнглияЛиам Росеньор
История личных встреч
14.09.2025Франция — Лига 14-й тур1 : 2Париж
31.08.2025Франция — Лига 13-й турПариж3 : 2
23.08.2025Франция — Лига 12-й тур5 : 2Париж
17.08.2025Франция — Лига 11-й тур1 : 0Париж
10.05.2025Франция — Лига 234-й турПариж2 : 0
14.09.2025Франция — Лига 14-й турСтрасбург1 : 0
31.08.2025Франция — Лига 13-й тур3 : 2Страсбург
28.08.2025Лига конференцийРаунд плей-офф. 2-й матч2 : 3Страсбург
24.08.2025Франция — Лига 12-й турСтрасбург1 : 0
21.08.2025Лига конференцийРаунд плей-офф. 1-й матчСтрасбург0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ412
2
Лига чемпионов
Лион512
3
Лига чемпионов
Лилль410
4
Лига чемпионов
Монако49
5
Лига Европы
Страсбург49
6
Лига конференций
Ренн47
7 Марсель46
8 Ланс46
9 Ницца46
10 Тулуза46
11 Париж46
12 Анже55
13 Гавр43
14 Нант43
15 Осер43
16
Стыковая зона
Лорьян43
17
Зона вылета
Брест41
18
Зона вылета
Метц41

Отзывы и комментарии к матчу

Новости футбола

