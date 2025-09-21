Париж - Страсбург 21 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 21-09-2025 15:00
Стадион: Шарлети (Париж, Франция), вместимость: 20000
21 Сентября 2025 года в 16:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 5-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Париж - Страсбург, которое состоится 21 Сентября 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Шарлети (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Париж
Париж
Страсбург
Страсбург
Главные тренеры
|Лиам Росеньор
История личных встреч
|14.09.2025
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|1 : 2
|31.08.2025
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|3 : 2
|23.08.2025
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|5 : 2
|17.08.2025
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|1 : 0
|10.05.2025
|Франция — Лига 2
|34-й тур
|2 : 0
|14.09.2025
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|1 : 0
|31.08.2025
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|3 : 2
|28.08.2025
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|2 : 3
|24.08.2025
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|1 : 0
|21.08.2025
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|4
|12
| 2
Лига чемпионов
|Лион
|5
|12
| 3
Лига чемпионов
|Лилль
|4
|10
| 4
Лига чемпионов
|Монако
|4
|9
| 5
Лига Европы
|Страсбург
|4
|9
| 6
Лига конференций
|Ренн
|4
|7
|7
|Марсель
|4
|6
|8
|Ланс
|4
|6
|9
|Ницца
|4
|6
|10
|Тулуза
|4
|6
|11
|Париж
|4
|6
|12
|Анже
|5
|5
|13
|Гавр
|4
|3
|14
|Нант
|4
|3
|15
|Осер
|4
|3
| 16
Стыковая зона
|Лорьян
|4
|3
| 17
Зона вылета
|Брест
|4
|1
| 18
Зона вылета
|Метц
|4
|1