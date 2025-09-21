Гавр - Лорьян 21 Сентября прямая трансляция

23:24 ()
Суббота 20 сентября
Воскресенье 21 сентября
Начало трансляции: 21-09-2025 17:15
Стадион: Осеан (Гавр, Франция), вместимость: 25178
21 Сентября 2025 года в 18:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 5-й тур
Главный судья: Абделатиф Херраджи (Франция);
Гавр
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гавр - Лорьян, которое состоится 21 Сентября 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Осеан (Гавр, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гавр
Лорьян
Главные тренеры
ФранцияДидье Дигар
ФранцияОливье Панталони
История личных встреч
28.01.2024Франция - Лига 119-й турЛорьян3 : 3Гавр
03.09.2023Франция - Лига 14-й турГавр3 : 0Лорьян
19.10.2019Франция - Лига 211-й турГавр2 : 2Лорьян
17.05.2019Франция - Лига 238-й турГавр2 : 3Лорьян
28.07.2018Франция - Лига 21-й турЛорьян0 : 0Гавр
05.03.2018Франция - Лига 2Лига 2. 28-й турЛорьян1 : 0Гавр
02.10.2017Франция - Лига 2Лига 2. 10-й турГавр3 : 2Лорьян
16.05.2009Франция - Лига 136-й турЛорьян1 : 1Гавр
14.12.2008Франция - Лига 118-й турГавр1 : 3Лорьян
14.09.2025Франция — Лига 14-й тур1 : 0Гавр
31.08.2025Франция — Лига 13-й турГавр3 : 1
24.08.2025Франция — Лига 12-й турГавр1 : 2
16.08.2025Франция — Лига 11-й тур3 : 1Гавр
17.05.2025Франция — Лига 134-й тур2 : 3Гавр
12.09.2025Франция — Лига 14-й тур4 : 0Лорьян
30.08.2025Франция — Лига 13-й турЛорьян1 : 7
24.08.2025Франция — Лига 12-й турЛорьян4 : 0
17.08.2025Франция — Лига 11-й тур1 : 0Лорьян
10.05.2025Франция — Лига 234-й турЛорьян5 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ412
2
Лига чемпионов
Лион512
3
Лига чемпионов
Лилль410
4
Лига чемпионов
Монако49
5
Лига Европы
Страсбург49
6
Лига конференций
Ренн47
7 Марсель46
8 Ланс46
9 Ницца46
10 Тулуза46
11 Париж46
12 Анже55
13 Гавр43
14 Нант43
15 Осер43
16
Стыковая зона
Лорьян43
17
Зона вылета
Брест41
18
Зона вылета
Метц41

