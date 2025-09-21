Гавр - Лорьян 21 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 21-09-2025 17:15
Стадион: Осеан (Гавр, Франция), вместимость: 25178
21 Сентября 2025 года в 18:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 5-й тур
Главный судья: Абделатиф Херраджи (Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гавр - Лорьян, которое состоится 21 Сентября 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Осеан (Гавр, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гавр
Гавр
Лорьян
Лорьян
Главные тренеры
|Дидье Дигар
|Оливье Панталони
История личных встреч
|28.01.2024
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|3 : 3
|03.09.2023
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|3 : 0
|19.10.2019
|Франция - Лига 2
|11-й тур
|2 : 2
|17.05.2019
|Франция - Лига 2
|38-й тур
|2 : 3
|28.07.2018
|Франция - Лига 2
|1-й тур
|0 : 0
|05.03.2018
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 28-й тур
|1 : 0
|02.10.2017
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 10-й тур
|3 : 2
|16.05.2009
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|1 : 1
|14.12.2008
|Франция - Лига 1
|18-й тур
|1 : 3
|14.09.2025
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|1 : 0
|31.08.2025
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|3 : 1
|24.08.2025
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|1 : 2
|16.08.2025
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|3 : 1
|17.05.2025
|Франция — Лига 1
|34-й тур
|2 : 3
|12.09.2025
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|4 : 0
|30.08.2025
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|1 : 7
|24.08.2025
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|4 : 0
|17.08.2025
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|1 : 0
|10.05.2025
|Франция — Лига 2
|34-й тур
|5 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|4
|12
| 2
Лига чемпионов
|Лион
|5
|12
| 3
Лига чемпионов
|Лилль
|4
|10
| 4
Лига чемпионов
|Монако
|4
|9
| 5
Лига Европы
|Страсбург
|4
|9
| 6
Лига конференций
|Ренн
|4
|7
|7
|Марсель
|4
|6
|8
|Ланс
|4
|6
|9
|Ницца
|4
|6
|10
|Тулуза
|4
|6
|11
|Париж
|4
|6
|12
|Анже
|5
|5
|13
|Гавр
|4
|3
|14
|Нант
|4
|3
|15
|Осер
|4
|3
| 16
Стыковая зона
|Лорьян
|4
|3
| 17
Зона вылета
|Брест
|4
|1
| 18
Зона вылета
|Метц
|4
|1