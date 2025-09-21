Осер - Тулуза 21 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 21-09-2025 17:15
Стадион: Аббе Дешам (Осер, Франция), вместимость: 23467
21 Сентября 2025 года в 18:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 5-й тур
Главный судья: Марк Болланжье (Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осер - Тулуза, которое состоится 21 Сентября 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Аббе Дешам (Осер, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Осер
Тулуза
Главные тренеры
|Кристоф Пеллиссье
|Карлес Мартинес
История личных встреч
|09.02.2025
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|2 : 2
|01.12.2024
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|2 : 0
|27.05.2023
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|1 : 1
|11.01.2023
|Франция - Лига 1
|18-й тур
|0 : 5
|19.03.2022
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 30-й тур
|1 : 2
|16.10.2021
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 12-й тур
|6 : 0
|02.02.2021
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 23-й тур
|3 : 1
|26.09.2020
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 5-й тур
|3 : 1
|26.10.2016
|Франция - Кубок лиги
|1/16 финала
|1 : 0
|28.10.2015
|Франция - Кубок лиги
|1/16 финала
|3 : 3 ДВ
|13.09.2025
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|1 : 2
|30.08.2025
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|1 : 0
|23.08.2025
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|3 : 1
|17.08.2025
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|1 : 0
|17.05.2025
|Франция — Лига 1
|34-й тур
|3 : 1
|14.09.2025
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|2 : 1
|30.08.2025
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|3 : 6
|24.08.2025
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|2 : 0
|16.08.2025
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|0 : 1
|10.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|4
|12
| 2
Лига чемпионов
|Лион
|5
|12
| 3
Лига чемпионов
|Лилль
|4
|10
| 4
Лига чемпионов
|Монако
|4
|9
| 5
Лига Европы
|Страсбург
|4
|9
| 6
Лига конференций
|Ренн
|4
|7
|7
|Марсель
|4
|6
|8
|Ланс
|4
|6
|9
|Ницца
|4
|6
|10
|Тулуза
|4
|6
|11
|Париж
|4
|6
|12
|Анже
|5
|5
|13
|Гавр
|4
|3
|14
|Нант
|4
|3
|15
|Осер
|4
|3
| 16
Стыковая зона
|Лорьян
|4
|3
| 17
Зона вылета
|Брест
|4
|1
| 18
Зона вылета
|Метц
|4
|1