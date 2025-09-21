23:24 ()
Суббота 20 сентября
Воскресенье 21 сентября
Осер - Тулуза 21 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 21-09-2025 17:15
Стадион: Аббе Дешам (Осер, Франция), вместимость: 23467
21 Сентября 2025 года в 18:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 5-й тур
Главный судья: Марк Болланжье (Франция);
Осер
Тулуза

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осер - Тулуза, которое состоится 21 Сентября 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Аббе Дешам (Осер, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Осер
Осер
Тулуза
Тулуза
Главные тренеры
ФранцияКристоф Пеллиссье
ИспанияКарлес Мартинес
История личных встреч
09.02.2025Франция — Лига 121-й турОсер2 : 2Тулуза
01.12.2024Франция — Лига 113-й турТулуза2 : 0Осер
27.05.2023Франция - Лига 137-й турТулуза1 : 1Осер
11.01.2023Франция - Лига 118-й турОсер0 : 5Тулуза
19.03.2022Франция - Лига 2Лига 2. 30-й турОсер1 : 2Тулуза
16.10.2021Франция - Лига 2Лига 2. 12-й турТулуза6 : 0Осер
02.02.2021Франция - Лига 2Лига 2. 23-й турОсер3 : 1Тулуза
26.09.2020Франция - Лига 2Лига 2. 5-й турТулуза3 : 1Осер
26.10.2016Франция - Кубок лиги1/16 финалаТулуза1 : 0Осер
28.10.2015Франция - Кубок лиги1/16 финалаТулуза3 : 3 ДВОсер
13.09.2025Франция — Лига 14-й турОсер1 : 2
30.08.2025Франция — Лига 13-й тур1 : 0Осер
23.08.2025Франция — Лига 12-й тур3 : 1Осер
17.08.2025Франция — Лига 11-й турОсер1 : 0
17.05.2025Франция — Лига 134-й тур3 : 1Осер
14.09.2025Франция — Лига 14-й тур2 : 1Тулуза
30.08.2025Франция — Лига 13-й турТулуза3 : 6
24.08.2025Франция — Лига 12-й турТулуза2 : 0
16.08.2025Франция — Лига 11-й тур0 : 1Тулуза
10.08.2025Товарищеские матчи (клубы) — 2025Тулуза1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ412
2
Лига чемпионов
Лион512
3
Лига чемпионов
Лилль410
4
Лига чемпионов
Монако49
5
Лига Европы
Страсбург49
6
Лига конференций
Ренн47
7 Марсель46
8 Ланс46
9 Ницца46
10 Тулуза46
11 Париж46
12 Анже55
13 Гавр43
14 Нант43
15 Осер43
16
Стыковая зона
Лорьян43
17
Зона вылета
Брест41
18
Зона вылета
Метц41

