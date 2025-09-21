Интер Майами - Ди-Си Юнайтед 21 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 21-09-2025 01:30
Стадион: Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум (Форт-Лодердейл, США), вместимость: 18000
21 Сентября 2025 года в 02:30 (+03:00). США — Major League Soccer, МЛС
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер Майами - Ди-Си Юнайтед, которое состоится 21 Сентября 2025 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: США — Major League Soccer, МЛС, оно проводится на стадионе: Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум (Форт-Лодердейл, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Интер Майами
Майами
Ди-Си Юнайтед
Вашингтон
Главные тренеры
|Хавьер Маскерано
|Рене Вайлер
История личных встреч
|24.08.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|1 : 1
|19.05.2024
|США — Major League Soccer
|МЛС
|1 : 0
|16.03.2024
|США — Major League Soccer
|МЛС
|1 : 3
|09.07.2023
|США — Major League Soccer
|США - MLS
|2 : 2
|04.06.2023
|США — Major League Soccer
|США - MLS
|1 : 2
|19.09.2022
|США - Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|2 : 3
|15.05.2022
|США - Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|2 : 2
|20.06.2021
|США - Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|1 : 0
|30.05.2021
|США - Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|0 : 3
|07.03.2020
|США - Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|2 : 1
|17.09.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|3 : 1
|14.09.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|3 : 0
|01.09.2025
|Кубок лиг MLS + MX
|Финал
|3 : 0
|28.08.2025
|Кубок лиг MLS + MX
|1/2 финала
|3 : 1
|24.08.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|1 : 1
|14.09.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|1 : 1
|31.08.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|1 : 2
|24.08.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|1 : 1
|17.08.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|1 : 1
|10.08.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Филадельфия Юнион
|30
|57
|2
|Сан-Диего
|30
|56
|3
|Цинциннати
|30
|55
|4
|Миннесота Юнайтед
|30
|54
|5
|Шарлотт
|30
|53
|6
|Ванкувер Уайткэпс
|28
|52
|7
|Нэшвилл
|30
|50
|8
|Нью-Йорк Сити
|29
|50
|9
|Интер Майами
|27
|49
|10
|Коламбус Крю
|30
|49
|11
|Орландо Сити
|29
|48
|12
|Лос-Анджелес
|28
|47
|13
|Сиэтл Саундерс
|29
|45
|14
|Чикаго Файр
|29
|42
|15
|Портленд Тимберс
|29
|42
|16
|Остин
|29
|41
|17
|Нью-Йорк Ред Буллз
|30
|40
|18
|Колорадо Рэпидз
|30
|39
|19
|Сан-Хосе Эртквейкс
|30
|35
|20
|Реал Солт-Лейк
|29
|34
|21
|Даллас
|29
|34
|22
|Хьюстон Динамо
|30
|33
|23
|Нью-Инглэнд Революшн
|30
|32
|24
|Спортинг Канзас-Сити
|30
|27
|25
|Торонто
|29
|26
|26
|Атланта Юнайтед
|29
|26
|27
|Сент-Луис Сити
|30
|25
|28
|Ди-Си Юнайтед
|30
|25
|29
|Клёб де Фут Монреаль
|30
|24
|30
|Лос-Анджелес Гэлакси
|29
|21