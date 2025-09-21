23:25 ()
Онлайн трансляции
Суббота 20 сентября
Воскресенье 21 сентября
Свернуть список

Интер Майами - Ди-Си Юнайтед 21 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 21-09-2025 01:30
Стадион: Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум (Форт-Лодердейл, США), вместимость: 18000
21 Сентября 2025 года в 02:30 (+03:00). США — Major League Soccer, МЛС
Интер Майами
Ди-Си Юнайтед

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер Майами - Ди-Си Юнайтед, которое состоится 21 Сентября 2025 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: США — Major League Soccer, МЛС, оно проводится на стадионе: Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум (Форт-Лодердейл, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Интер Майами
Майами
Ди-Си Юнайтед
Вашингтон
Главные тренеры
Аргентина Хавьер Маскерано
Швейцария Рене Вайлер
История личных встреч
24.08.2025 США — Major League Soccer МЛС Ди-Си Юнайтед1 : 1Интер Майами
19.05.2024 США — Major League Soccer МЛС Интер Майами1 : 0Ди-Си Юнайтед
16.03.2024 США — Major League Soccer МЛС Ди-Си Юнайтед1 : 3Интер Майами
09.07.2023 США — Major League Soccer США - MLS Ди-Си Юнайтед2 : 2Интер Майами
04.06.2023 США — Major League Soccer США - MLS Интер Майами1 : 2Ди-Си Юнайтед
19.09.2022 США - Major League Soccer Высшая лига футбола Ди-Си Юнайтед2 : 3Интер Майами
15.05.2022 США - Major League Soccer Высшая лига футбола Интер Майами2 : 2Ди-Си Юнайтед
20.06.2021 США - Major League Soccer Высшая лига футбола Ди-Си Юнайтед1 : 0Интер Майами
30.05.2021 США - Major League Soccer Высшая лига футбола Интер Майами0 : 3Ди-Си Юнайтед
07.03.2020 США - Major League Soccer Высшая лига футбола Ди-Си Юнайтед2 : 1Интер Майами
17.09.2025 США — Major League Soccer МЛС Интер Майами3 : 1
14.09.2025 США — Major League Soccer МЛС 3 : 0Интер Майами
01.09.2025 Кубок лиг MLS + MX Финал 3 : 0Интер Майами
28.08.2025 Кубок лиг MLS + MX 1/2 финала Интер Майами3 : 1
24.08.2025 США — Major League Soccer МЛС Ди-Си Юнайтед1 : 1Интер Майами
14.09.2025 США — Major League Soccer МЛС Ди-Си Юнайтед1 : 1
31.08.2025 США — Major League Soccer МЛС 1 : 2Ди-Си Юнайтед
24.08.2025 США — Major League Soccer МЛС Ди-Си Юнайтед1 : 1Интер Майами
17.08.2025 США — Major League Soccer МЛС 1 : 1Ди-Си Юнайтед
10.08.2025 США — Major League Soccer МЛС 2 : 0Ди-Си Юнайтед
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Филадельфия Юнион3057
2 Сан-Диего3056
3 Цинциннати3055
4 Миннесота Юнайтед3054
5 Шарлотт3053
6 Ванкувер Уайткэпс2852
7 Нэшвилл3050
8 Нью-Йорк Сити2950
9 Интер Майами2749
10 Коламбус Крю3049
11 Орландо Сити2948
12 Лос-Анджелес2847
13 Сиэтл Саундерс2945
14 Чикаго Файр2942
15 Портленд Тимберс2942
16 Остин2941
17 Нью-Йорк Ред Буллз3040
18 Колорадо Рэпидз3039
19 Сан-Хосе Эртквейкс3035
20 Реал Солт-Лейк2934
21 Даллас2934
22 Хьюстон Динамо3033
23 Нью-Инглэнд Революшн3032
24 Спортинг Канзас-Сити3027
25 Торонто2926
26 Атланта Юнайтед2926
27 Сент-Луис Сити3025
28 Ди-Си Юнайтед3025
29 Клёб де Фут Монреаль3024
30 Лос-Анджелес Гэлакси2921

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close