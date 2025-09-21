Жил Висенте - Эшторил 21 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 21-09-2025 19:00
Стадион: Сидаде-ди-Барселуш (Барселуш, Португалия), вместимость: 12046
21 Сентября 2025 года в 20:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 6-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жил Висенте - Эшторил, которое состоится 21 Сентября 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Сидаде-ди-Барселуш (Барселуш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Жил Висенте
Барселуш
Эшторил
Эшторил
История личных встреч
|01.02.2025
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|1 : 2
|25.08.2024
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|0 : 0
|18.02.2024
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|1 : 3
|17.09.2023
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|5 : 3
|31.03.2023
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|1 : 0
|07.10.2022
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|0 : 1
|04.03.2022
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|0 : 0
|03.10.2021
|Португалия - Примейра
|8-й тур
|2 : 2
|08.03.2015
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|1 : 1
|05.10.2014
|Португалия - Примейра
|7-й тур
|1 : 1
|14.09.2025
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|0 : 1
|29.08.2025
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|2 : 0
|24.08.2025
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|0 : 0
|18.08.2025
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|0 : 2
|09.08.2025
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|0 : 2
|13.09.2025
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|3 : 1
|06.09.2025
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|0 : 1
|31.08.2025
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|2 : 2
|16.08.2025
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|3 : 2
|11.08.2025
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|5
|15
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|5
|12
| 3
Лига Европы
|Морейренсе
|5
|12
| 4
Лига конференций
|Фамаликан
|5
|10
|5
|Жил Висенте
|5
|10
|6
|Бенфика
|4
|10
|7
|Брага
|5
|8
|8
|Витория Гимарайнш
|5
|7
|9
|Каза Пия
|5
|6
|10
|Санта-Клара
|5
|5
|11
|Арока
|5
|5
|12
|Эшторил
|5
|5
|13
|Алверка
|5
|4
|14
|Насьонал
|5
|4
|15
|Риу Аве
|4
|3
| 16
Стыковая зона
|Эштрела
|5
|3
| 17
Зона вылета
|АВС
|5
|1
| 18
Зона вылета
|Тондела
|5
|1