Жил Висенте - Эшторил 21 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 21-09-2025 19:00
Стадион: Сидаде-ди-Барселуш (Барселуш, Португалия), вместимость: 12046
21 Сентября 2025 года в 20:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 6-й тур
Жил Висенте
Эшторил

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жил Висенте - Эшторил, которое состоится 21 Сентября 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Сидаде-ди-Барселуш (Барселуш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Жил Висенте
Барселуш
Эшторил
Эшторил
История личных встреч
01.02.2025 Португалия — Примейра 20-й тур Жил Висенте1 : 2Эшторил
25.08.2024 Португалия — Примейра 3-й тур Эшторил0 : 0Жил Висенте
18.02.2024 Португалия — Примейра 22-й тур Эшторил1 : 3Жил Висенте
17.09.2023 Португалия — Примейра 5-й тур Жил Висенте5 : 3Эшторил
31.03.2023 Португалия - Примейра 26-й тур Эшторил1 : 0Жил Висенте
07.10.2022 Португалия - Примейра 9-й тур Жил Висенте0 : 1Эшторил
04.03.2022 Португалия - Примейра 25-й тур Жил Висенте0 : 0Эшторил
03.10.2021 Португалия - Примейра 8-й тур Эшторил2 : 2Жил Висенте
08.03.2015 Португалия - Примейра 24-й тур Эшторил1 : 1Жил Висенте
05.10.2014 Португалия - Примейра 7-й тур Жил Висенте1 : 1Эшторил
14.09.2025 Португалия — Примейра 5-й тур 0 : 1Жил Висенте
29.08.2025 Португалия — Примейра 4-й тур Жил Висенте2 : 0
24.08.2025 Португалия — Примейра 3-й тур 0 : 0Жил Висенте
18.08.2025 Португалия — Примейра 2-й тур Жил Висенте0 : 2
09.08.2025 Португалия — Примейра 1-й тур 0 : 2Жил Висенте
13.09.2025 Португалия — Примейра 5-й тур Эшторил3 : 1
06.09.2025 Португалия — Примейра 3-й тур Эшторил0 : 1
31.08.2025 Португалия — Примейра 4-й тур 2 : 2Эшторил
16.08.2025 Португалия — Примейра 2-й тур 3 : 2Эшторил
11.08.2025 Португалия — Примейра 1-й тур Эшторил1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту515
2
Лига чемпионов
Спортинг512
3
Лига Европы
Морейренсе512
4
Лига конференций
Фамаликан510
5 Жил Висенте510
6 Бенфика410
7 Брага58
8 Витория Гимарайнш57
9 Каза Пия56
10 Санта-Клара55
11 Арока55
12 Эшторил55
13 Алверка54
14 Насьонал54
15 Риу Аве43
16
Стыковая зона
Эштрела53
17
Зона вылета
АВС51
18
Зона вылета
Тондела51

