Касымпаша - Фенербахче 21 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 21-09-2025 19:00
Стадион: Реджеп Тайип Эрдоган (Стамбул, Турция), вместимость: 14234
21 Сентября 2025 года в 20:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 6-й тур
Касымпаша
Фенербахче

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Касымпаша - Фенербахче, которое состоится 21 Сентября 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Реджеп Тайип Эрдоган (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Касымпаша
Стамбул
Фенербахче
Стамбул
Главные тренеры
Германия Доменико Тедеско
История личных встреч
16.02.2025 Турция — Суперлига 24-й тур Фенербахче3 : 1Касымпаша
15.09.2024 Турция — Суперлига 5-й тур Касымпаша0 : 2Фенербахче
24.02.2024 Турция - Суперлига 27-й тур Фенербахче2 : 1Касымпаша
08.10.2023 Турция - Суперлига 8-й тур Касымпаша0 : 2Фенербахче
29.01.2023 Турция - Суперлига 21-й тур Фенербахче5 : 1Касымпаша
15.08.2022 Турция - Суперлига 2-й тур Касымпаша0 : 6Фенербахче
28.02.2022 Турция - Суперлига 27-й тур Касымпаша1 : 2Фенербахче
03.10.2021 Турция - Суперлига 8-й тур Фенербахче2 : 1Касымпаша
19.07.2021 Товарищеские матчи (клубы) - 2021 Товарищеские матчи Фенербахче4 : 1Касымпаша
25.04.2021 Турция - Суперлига 37-й тур Фенербахче3 : 2Касымпаша
17.09.2025 Турция — Суперлига 3-й тур 0 : 0Касымпаша
13.09.2025 Турция — Суперлига 5-й тур 0 : 1Касымпаша
30.08.2025 Турция — Суперлига 4-й тур Касымпаша2 : 3
18.08.2025 Турция — Суперлига 2-й тур Касымпаша0 : 1
09.08.2025 Турция — Суперлига 1-й тур 2 : 1Касымпаша
17.09.2025 Турция — Суперлига 1-й тур Фенербахче2 : 2
14.09.2025 Турция — Суперлига 5-й тур Фенербахче1 : 0
31.08.2025 Турция — Суперлига 4-й тур 1 : 3Фенербахче
27.08.2025 Лига чемпионов Раунд плей-офф. 2-й матч 1 : 0Фенербахче
23.08.2025 Турция — Суперлига 3-й тур Фенербахче3 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Галатасарай515
2
Лига чемпионов
Гёзтепе612
3
Лига Европы
Фенербахче511
4
Лига конференций
Трабзонспор510
5 Антальяспор59
6 Газиантеп59
7 Аланьяспор58
8 Самсунспор58
9 Коньяспор47
10 Бешикташ46
11 Истанбул Башакшехир45
12 Касымпаша54
13 Ризеспор44
14 Эюпспор54
15 Кайсериспор43
16
Зона вылета
Фатих Карагюмрюк53
17
Зона вылета
Коджаэлиспор51
18
Зона вылета
Генчлербирлиги50

