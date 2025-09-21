Касымпаша - Фенербахче 21 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 21-09-2025 19:00
Стадион: Реджеп Тайип Эрдоган (Стамбул, Турция), вместимость: 14234
21 Сентября 2025 года в 20:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 6-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Касымпаша - Фенербахче, которое состоится 21 Сентября 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Реджеп Тайип Эрдоган (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Касымпаша
Стамбул
Фенербахче
Стамбул
Главные тренеры
|Доменико Тедеско
История личных встреч
|16.02.2025
|Турция — Суперлига
|24-й тур
|3 : 1
|15.09.2024
|Турция — Суперлига
|5-й тур
|0 : 2
|24.02.2024
|Турция - Суперлига
|27-й тур
|2 : 1
|08.10.2023
|Турция - Суперлига
|8-й тур
|0 : 2
|29.01.2023
|Турция - Суперлига
|21-й тур
|5 : 1
|15.08.2022
|Турция - Суперлига
|2-й тур
|0 : 6
|28.02.2022
|Турция - Суперлига
|27-й тур
|1 : 2
|03.10.2021
|Турция - Суперлига
|8-й тур
|2 : 1
|19.07.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|4 : 1
|25.04.2021
|Турция - Суперлига
|37-й тур
|3 : 2
|17.09.2025
|Турция — Суперлига
|3-й тур
|0 : 0
|13.09.2025
|Турция — Суперлига
|5-й тур
|0 : 1
|30.08.2025
|Турция — Суперлига
|4-й тур
|2 : 3
|18.08.2025
|Турция — Суперлига
|2-й тур
|0 : 1
|09.08.2025
|Турция — Суперлига
|1-й тур
|2 : 1
|17.09.2025
|Турция — Суперлига
|1-й тур
|2 : 2
|14.09.2025
|Турция — Суперлига
|5-й тур
|1 : 0
|31.08.2025
|Турция — Суперлига
|4-й тур
|1 : 3
|27.08.2025
|Лига чемпионов
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|1 : 0
|23.08.2025
|Турция — Суперлига
|3-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Галатасарай
|5
|15
| 2
Лига чемпионов
|Гёзтепе
|6
|12
| 3
Лига Европы
|Фенербахче
|5
|11
| 4
Лига конференций
|Трабзонспор
|5
|10
|5
|Антальяспор
|5
|9
|6
|Газиантеп
|5
|9
|7
|Аланьяспор
|5
|8
|8
|Самсунспор
|5
|8
|9
|Коньяспор
|4
|7
|10
|Бешикташ
|4
|6
|11
|Истанбул Башакшехир
|4
|5
|12
|Касымпаша
|5
|4
|13
|Ризеспор
|4
|4
|14
|Эюпспор
|5
|4
|15
|Кайсериспор
|4
|3
| 16
Зона вылета
|Фатих Карагюмрюк
|5
|3
| 17
Зона вылета
|Коджаэлиспор
|5
|1
| 18
Зона вылета
|Генчлербирлиги
|5
|0