Славия-Мозырь - Динамо-Брест 21 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 21-09-2025 15:00
Стадион: Юность (Мозырь, Беларусь), вместимость: 5353
21 Сентября 2025 года в 16:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 22-й тур
Славия-Мозырь
Динамо-Брест

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Славия-Мозырь - Динамо-Брест, которое состоится 21 Сентября 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Юность (Мозырь, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Славия-Мозырь
Мозырь
Динамо-Брест
Брест
История личных встреч
03.05.2025 Беларусь — Высшая лига 7-й тур Динамо-Брест3 : 1Славия-Мозырь
30.08.2024 Беларусь — Высшая лига 20-й тур Динамо-Брест3 : 0Славия-Мозырь
20.04.2024 Беларусь — Высшая лига 5-й тур Славия-Мозырь1 : 1Динамо-Брест
20.08.2023 Беларусь - Высшая лига 18-й тур Славия-Мозырь0 : 1Динамо-Брест
09.04.2023 Беларусь - Высшая лига 3-й тур Динамо-Брест0 : 1Славия-Мозырь
17.09.2022 Беларусь - Высшая лига 22-й тур Динамо-Брест1 : 3Славия-Мозырь
07.05.2022 Беларусь - Высшая лига 7-й тур Славия-Мозырь3 : 1Динамо-Брест
18.09.2021 Беларусь - Высшая лига 23-й тур Динамо-Брест0 : 3Славия-Мозырь
08.05.2021 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Славия-Мозырь1 : 1Динамо-Брест
31.10.2020 Беларусь - Высшая лига 18-й тур Славия-Мозырь1 : 1Динамо-Брест
12.09.2025 Беларусь — Высшая лига 21-й тур 1 : 0Славия-Мозырь
30.08.2025 Беларусь — Высшая лига 20-й тур Славия-Мозырь2 : 0
24.08.2025 Беларусь — Высшая лига 19-й тур 3 : 1Славия-Мозырь
15.08.2025 Беларусь — Высшая лига 18-й тур Славия-Мозырь2 : 1
08.08.2025 Беларусь — Высшая лига 17-й тур 0 : 2Славия-Мозырь
15.09.2025 Беларусь — Высшая лига 21-й тур Динамо-Брест2 : 0
30.08.2025 Беларусь — Высшая лига 20-й тур 2 : 0Динамо-Брест
23.08.2025 Беларусь — Высшая лига 19-й тур 1 : 0Динамо-Брест
17.08.2025 Беларусь — Высшая лига 18-й тур 1 : 1Динамо-Брест
10.08.2025 Беларусь — Высшая лига 17-й тур Динамо-Брест2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
МЛ Витебск2152
2
Квалификация Лиги конференций
Славия-Мозырь2141
3
Квалификация Лиги конференций
Ислочь2138
4 Торпедо-БелАЗ2137
5 Динамо Мн1936
6 Динамо-Брест2135
7 Минск2134
8 Неман1728
9 БАТЭ2126
10 Арсенал Дз2024
11 Гомель1922
12 Нафтан2222
13 Витебск2121
14
Стыковая зона
Сморгонь2117
15
Зона вылета
Слуцк2013
16
Зона вылета
Молодечно2210

