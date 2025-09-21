23:27 ()
ЛНЗ Черкассы - Рух В 21 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 21-09-2025 14:30
Стадион: Черкассы-Арена (Черкассы, Украина), вместимость: 10321
21 Сентября 2025 года в 15:30 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 6-й тур
ЛНЗ Черкассы
Рух В

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЛНЗ Черкассы - Рух В, которое состоится 21 Сентября 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Черкассы-Арена (Черкассы, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ЛНЗ Черкассы
Черкассы
Рух В
Винники
История личных встреч
22.02.2025 Украина — Премьер-лига 18-й тур Рух В0 : 1ЛНЗ Черкассы
18.08.2024 Украина — Премьер-лига 3-й тур ЛНЗ Черкассы3 : 1Рух В
01.04.2024 Украина - Премьер-лига 22-й тур Рух В1 : 0ЛНЗ Черкассы
17.09.2023 Украина - Премьер-лига 7-й тур ЛНЗ Черкассы2 : 1Рух В
12.09.2025 Украина — Премьер-лига 5-й тур 4 : 1ЛНЗ Черкассы
31.08.2025 Украина — Премьер-лига 4-й тур ЛНЗ Черкассы0 : 2
17.08.2025 Украина — Премьер-лига 3-й тур 0 : 2ЛНЗ Черкассы
09.08.2025 Украина — Премьер-лига 2-й тур ЛНЗ Черкассы1 : 0
02.08.2025 Украина — Премьер-лига 1-й тур 0 : 0ЛНЗ Черкассы
13.09.2025 Украина — Премьер-лига 5-й тур Рух В0 : 1
30.08.2025 Украина — Премьер-лига 4-й тур 2 : 0Рух В
15.08.2025 Украина — Премьер-лига 3-й тур Рух В1 : 2
08.08.2025 Украина — Премьер-лига 2-й тур Рух В1 : 5
01.08.2025 Украина — Премьер-лига 1-й тур Рух В2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Динамо К513
2
Лига конференций
Колос513
3
Лига конференций
Шахтёр511
4 Кривбасс59
5 Металлист 192558
6 Оболонь-Бровар58
7 Заря57
8 ЛНЗ Черкассы57
9 Кудровка57
10 Верес56
11 Полесье56
12 Карпаты54
13
Стыковая зона
Полтава54
14
Стыковая зона
Эпицентр53
15
Зона вылета
Александрия53
16
Зона вылета
Рух В53

