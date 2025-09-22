22:48 ()
Галатасарай - Коньяспор 22 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 22-09-2025 19:00
Стадион: РАМС Парк (Стамбул, Турция), вместимость: 53798
22 Сентября 2025 года в 20:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 6-й тур
Галатасарай
Коньяспор

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Галатасарай - Коньяспор, которое состоится 22 Сентября 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: РАМС Парк (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Галатасарай
Стамбул
Коньяспор
Конья
Главные тренеры
Турция Окан Бурук
Турция Реджеп Учар
История личных встреч
25.01.2025 Турция — Суперлига 21-й тур Галатасарай1 : 0Коньяспор
16.08.2024 Турция — Суперлига 2-й тур Коньяспор1 : 2Галатасарай
26.05.2024 Турция - Суперлига 38-й тур Коньяспор1 : 3Галатасарай
07.01.2024 Турция - Суперлига 19-й тур Галатасарай3 : 0Коньяспор
17.03.2023 Турция - Суперлига 26-й тур Коньяспор2 : 1Галатасарай
16.09.2022 Турция - Суперлига 7-й тур Галатасарай2 : 1Коньяспор
05.03.2022 Турция - Суперлига 28-й тур Коньяспор2 : 0Галатасарай
17.10.2021 Турция - Суперлига 9-й тур Галатасарай1 : 0Коньяспор
28.04.2021 Турция - Суперлига 38-й тур Галатасарай1 : 0Коньяспор
05.01.2021 Турция - Суперлига 17-й тур Коньяспор4 : 3Галатасарай
18.09.2025 Лига чемпионов Общий этап. 1-й тур 5 : 1Галатасарай
13.09.2025 Турция — Суперлига 5-й тур 0 : 2Галатасарай
30.08.2025 Турция — Суперлига 4-й тур Галатасарай3 : 1
24.08.2025 Турция — Суперлига 3-й тур 0 : 4Галатасарай
15.08.2025 Турция — Суперлига 2-й тур Галатасарай3 : 0
13.09.2025 Турция — Суперлига 5-й тур Коньяспор1 : 2
29.08.2025 Турция — Суперлига 4-й тур 1 : 1Коньяспор
17.08.2025 Турция — Суперлига 2-й тур Коньяспор3 : 0
10.08.2025 Турция — Суперлига 1-й тур 1 : 4Коньяспор
31.05.2025 Турция — Суперлига 38-й тур 2 : 1Коньяспор
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Галатасарай515
2
Лига чемпионов
Гёзтепе612
3
Лига Европы
Фенербахче511
4
Лига конференций
Трабзонспор611
5 Антальяспор610
6 Газиантеп610
7 Аланьяспор69
8 Самсунспор58
9 Коньяспор47
10 Бешикташ46
11 Истанбул Башакшехир56
12 Ризеспор55
13 Касымпаша54
14 Кайсериспор54
15 Эюпспор64
16
Зона вылета
Генчлербирлиги63
17
Зона вылета
Фатих Карагюмрюк53
18
Зона вылета
Коджаэлиспор62

Отзывы и комментарии к матчу

