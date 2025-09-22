Галатасарай - Коньяспор 22 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 22-09-2025 19:00
Стадион: РАМС Парк (Стамбул, Турция), вместимость: 53798
22 Сентября 2025 года в 20:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 6-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Галатасарай - Коньяспор, которое состоится 22 Сентября 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: РАМС Парк (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Галатасарай
Стамбул
Коньяспор
Конья
Главные тренеры
|Окан Бурук
|Реджеп Учар
История личных встреч
|25.01.2025
|Турция — Суперлига
|21-й тур
|1 : 0
|16.08.2024
|Турция — Суперлига
|2-й тур
|1 : 2
|26.05.2024
|Турция - Суперлига
|38-й тур
|1 : 3
|07.01.2024
|Турция - Суперлига
|19-й тур
|3 : 0
|17.03.2023
|Турция - Суперлига
|26-й тур
|2 : 1
|16.09.2022
|Турция - Суперлига
|7-й тур
|2 : 1
|05.03.2022
|Турция - Суперлига
|28-й тур
|2 : 0
|17.10.2021
|Турция - Суперлига
|9-й тур
|1 : 0
|28.04.2021
|Турция - Суперлига
|38-й тур
|1 : 0
|05.01.2021
|Турция - Суперлига
|17-й тур
|4 : 3
|18.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|5 : 1
|13.09.2025
|Турция — Суперлига
|5-й тур
|0 : 2
|30.08.2025
|Турция — Суперлига
|4-й тур
|3 : 1
|24.08.2025
|Турция — Суперлига
|3-й тур
|0 : 4
|15.08.2025
|Турция — Суперлига
|2-й тур
|3 : 0
|13.09.2025
|Турция — Суперлига
|5-й тур
|1 : 2
|29.08.2025
|Турция — Суперлига
|4-й тур
|1 : 1
|17.08.2025
|Турция — Суперлига
|2-й тур
|3 : 0
|10.08.2025
|Турция — Суперлига
|1-й тур
|1 : 4
|31.05.2025
|Турция — Суперлига
|38-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Галатасарай
|5
|15
| 2
Лига чемпионов
|Гёзтепе
|6
|12
| 3
Лига Европы
|Фенербахче
|5
|11
| 4
Лига конференций
|Трабзонспор
|6
|11
|5
|Антальяспор
|6
|10
|6
|Газиантеп
|6
|10
|7
|Аланьяспор
|6
|9
|8
|Самсунспор
|5
|8
|9
|Коньяспор
|4
|7
|10
|Бешикташ
|4
|6
|11
|Истанбул Башакшехир
|5
|6
|12
|Ризеспор
|5
|5
|13
|Касымпаша
|5
|4
|14
|Кайсериспор
|5
|4
|15
|Эюпспор
|6
|4
| 16
Зона вылета
|Генчлербирлиги
|6
|3
| 17
Зона вылета
|Фатих Карагюмрюк
|5
|3
| 18
Зона вылета
|Коджаэлиспор
|6
|2