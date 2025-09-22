Кайрат - Женис 22 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 22-09-2025 15:00
22 Сентября 2025 года в 16:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 20-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кайрат - Женис, которое состоится 22 Сентября 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кайрат
Алма-Ата
Женис
Астана
История личных встреч
|09.05.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 2
|14.07.2024
|Казахстан — Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 1
|12.05.2024
|Казахстан — Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 2
|18.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|4 : 1
|14.09.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 0
|31.08.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|22-й тур
|0 : 1
|26.08.2025
|Лига чемпионов
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|0 : 0 3 : 2
|20.08.2025
|Лига чемпионов
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|0 : 0
|13.09.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|23-й тур
|2 : 1
|23.08.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|22-й тур
|3 : 2
|16.08.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 1
|03.08.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 2
|25.07.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Астана
|23
|50
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Кайрат
|22
|49
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Тобол
|22
|44
|4
|Актобе
|23
|39
|5
|Елимай
|23
|39
|6
|Окжетпес
|23
|32
|7
|Женис
|22
|31
|8
|Ордабасы
|22
|31
|9
|Кызыл-Жар
|23
|24
|10
|Жетысу
|23
|21
|11
|Улытау
|23
|21
|12
|Кайсар
|23
|20
|13
|Туран
|23
|16
| 14
Зона вылета
|Атырау
|23
|15