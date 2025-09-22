22:48 ()
Кайрат - Женис 22 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 22-09-2025 15:00
22 Сентября 2025 года в 16:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 20-й тур
Кайрат
Женис

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кайрат - Женис, которое состоится 22 Сентября 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кайрат
Алма-Ата
Женис
Астана
История личных встреч
09.05.2025 Казахстан — Премьер-лига 8-й тур Женис1 : 2Кайрат
14.07.2024 Казахстан — Премьер-лига 14-й тур Кайрат1 : 1Женис
12.05.2024 Казахстан — Премьер-лига 8-й тур Женис0 : 2Кайрат
18.09.2025 Лига чемпионов Общий этап. 1-й тур 4 : 1Кайрат
14.09.2025 Казахстан — Премьер-лига 23-й тур Кайрат1 : 0
31.08.2025 Казахстан — Премьер-лига 22-й тур 0 : 1Кайрат
26.08.2025 Лига чемпионов Раунд плей-офф. 2-й матч Кайрат0 : 0 3 : 2
20.08.2025 Лига чемпионов Раунд плей-офф. 1-й матч 0 : 0Кайрат
13.09.2025 Казахстан — Премьер-лига 23-й тур 2 : 1Женис
23.08.2025 Казахстан — Премьер-лига 22-й тур Женис3 : 2
16.08.2025 Казахстан — Премьер-лига 21-й тур 1 : 1Женис
03.08.2025 Казахстан — Премьер-лига 19-й тур 0 : 2Женис
25.07.2025 Казахстан — Премьер-лига 18-й тур Женис0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Астана2350
2
Квалификация Лиги конференций
Кайрат2249
3
Квалификация Лиги конференций
Тобол2244
4 Актобе2339
5 Елимай2339
6 Окжетпес2332
7 Женис2231
8 Ордабасы2231
9 Кызыл-Жар2324
10 Жетысу2321
11 Улытау2321
12 Кайсар2320
13 Туран2316
14
Зона вылета
Атырау2315

Отзывы и комментарии к матчу

