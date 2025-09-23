Леванте - Реал Мадрид 23 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 23-09-2025 21:30
Стадион: Сьюдад де Валенсия (Валенсия, Испания), вместимость: 25534
23 Сентября 2025 года в 22:30 (+03:00). Испания — Примера, 6-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Леванте - Реал Мадрид, которое состоится 23 Сентября 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Сьюдад де Валенсия (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Леванте
Валенсия
Реал Мадрид
Мадрид
|13
|вр
|Мэтью Райан
|23
|зщ
|Мануэль Санчес
|4
|зщ
|Адриан Де Ла Фуэнте
|22
|зщ
|Джереми Тольян
|5
|зщ
|Унай Эльхесабаль
|2
|зщ
|Матиас Морено
|24
|пз
|Карлос Альварес
|20
|пз
|Ориоль Эренас
|10
|пз
|Пабло Мартинес
|21
|нп
|Карл Эдуард Этта Эйонг
|9
|нп
|Иван Ромеро
|1
|вр
|Тибо Куртуа
|2
|зщ
|Даниэль Карвахаль
|17
|зщ
|Рауль Асенсио
|24
|зщ
|Дин Хёйсен
|20
|зщ
|Франсиско Гарсия
|8
|пз
|Федерико Вальверде
|6
|пз
|Эдуарду Камавинга
|21
|пз
|Браим Диас
|10
|нп
|Килиан Мбаппе
|11
|нп
|Родриго
|15
|нп
|Арда Гюлер
Главные тренеры
|Хулиан Фернандес Калеро
|Хаби Алонсо
История личных встреч
|12.05.2022
|Испания - Примера
|36-й тур
|6 : 0
|22.08.2021
|Испания - Примера
|2-й тур
|3 : 3
|30.01.2021
|Испания - Примера
|21-й тур
|1 : 2
|04.10.2020
|Испания - Примера
|5-й тур
|0 : 2
|22.02.2020
|Испания - Примера
|25-й тур
|1 : 0
|14.09.2019
|Испания - Примера
|4-й тур
|3 : 2
|24.02.2019
|Испания - Примера
|25-й тур
|1 : 2
|20.10.2018
|Испания - Примера
|9-й тур
|1 : 2
|03.02.2018
|Испания - Примера
|22-й тур
|2 : 2
|09.09.2017
|Испания - Примера
|3-й тур
|1 : 1
|20.09.2025
|Испания — Примера
|5-й тур
|0 : 4
|14.09.2025
|Испания — Примера
|4-й тур
|2 : 2
|29.08.2025
|Испания — Примера
|3-й тур
|2 : 0
|23.08.2025
|Испания — Примера
|2-й тур
|2 : 3
|16.08.2025
|Испания — Примера
|1-й тур
|2 : 1
|20.09.2025
|Испания — Примера
|5-й тур
|2 : 0
|16.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|2 : 1
|13.09.2025
|Испания — Примера
|4-й тур
|1 : 2
|30.08.2025
|Испания — Примера
|3-й тур
|2 : 1
|24.08.2025
|Испания — Примера
|2-й тур
|0 : 3
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура Примеры: «Леванте» — «Реал». Начало встречи запланировано на 22:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|5
|15
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|5
|13
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|5
|10
| 4
Лига чемпионов
|Эспаньол
|5
|10
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|5
|9
| 6
Лига конференций
|Эльче
|5
|9
|7
|Бетис
|6
|9
|8
|Хетафе
|5
|9
|9
|Севилья
|5
|7
|10
|Валенсия
|5
|7
|11
|Алавес
|5
|7
|12
|Атлетико М
|5
|6
|13
|Осасуна
|5
|6
|14
|Райо Вальекано
|5
|5
|15
|Сельта
|6
|5
|16
|Леванте
|5
|4
|17
|Овьедо
|5
|3
| 18
Зона вылета
|Реал Сосьедад
|5
|2
| 19
Зона вылета
|Мальорка
|5
|2
| 20
Зона вылета
|Жирона
|5
|1