Леванте - Реал Мадрид 23 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 23-09-2025 21:30
Стадион: Сьюдад де Валенсия (Валенсия, Испания), вместимость: 25534
23 Сентября 2025 года в 22:30 (+03:00). Испания — Примера, 6-й тур
Леванте
Реал Мадрид

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Леванте - Реал Мадрид, которое состоится 23 Сентября 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Сьюдад де Валенсия (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Леванте
Валенсия
Реал Мадрид
Мадрид
13 Австралия вр Мэтью Райан
23 Испания зщ Мануэль Санчес
4 Испания зщ Адриан Де Ла Фуэнте
22 Германия зщ Джереми Тольян
5 Испания зщ Унай Эльхесабаль
2 Аргентина зщ Матиас Морено
24 Испания пз Карлос Альварес
20 Испания пз Ориоль Эренас
10 Испания пз Пабло Мартинес
21 Камерун нп Карл Эдуард Этта Эйонг
9 Испания нп Иван Ромеро
1 Бельгия вр Тибо Куртуа
2 Испания зщ Даниэль Карвахаль
17 Испания зщ Рауль Асенсио
24 Испания зщ Дин Хёйсен
20 Испания зщ Франсиско Гарсия
8 Уругвай пз Федерико Вальверде
6 Франция пз Эдуарду Камавинга
21 Испания пз Браим Диас
10 Франция нп Килиан Мбаппе
11 Бразилия нп Родриго
15 Турция нп Арда Гюлер
Главные тренеры
Испания Хулиан Фернандес Калеро
Испания Хаби Алонсо
История личных встреч
12.05.2022 Испания - Примера 36-й тур Реал Мадрид6 : 0Леванте
22.08.2021 Испания - Примера 2-й тур Леванте3 : 3Реал Мадрид
30.01.2021 Испания - Примера 21-й тур Реал Мадрид1 : 2Леванте
04.10.2020 Испания - Примера 5-й тур Леванте0 : 2Реал Мадрид
22.02.2020 Испания - Примера 25-й тур Леванте1 : 0Реал Мадрид
14.09.2019 Испания - Примера 4-й тур Реал Мадрид3 : 2Леванте
24.02.2019 Испания - Примера 25-й тур Леванте1 : 2Реал Мадрид
20.10.2018 Испания - Примера 9-й тур Реал Мадрид1 : 2Леванте
03.02.2018 Испания - Примера 22-й тур Леванте2 : 2Реал Мадрид
09.09.2017 Испания - Примера 3-й тур Реал Мадрид1 : 1Леванте
20.09.2025 Испания — Примера 5-й тур 0 : 4Леванте
14.09.2025 Испания — Примера 4-й тур Леванте2 : 2
29.08.2025 Испания — Примера 3-й тур 2 : 0Леванте
23.08.2025 Испания — Примера 2-й тур Леванте2 : 3
16.08.2025 Испания — Примера 1-й тур 2 : 1Леванте
20.09.2025 Испания — Примера 5-й тур Реал Мадрид2 : 0
16.09.2025 Лига чемпионов Общий этап. 1-й тур Реал Мадрид2 : 1
13.09.2025 Испания — Примера 4-й тур 1 : 2Реал Мадрид
30.08.2025 Испания — Примера 3-й тур Реал Мадрид2 : 1
24.08.2025 Испания — Примера 2-й тур 0 : 3Реал Мадрид
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура Примеры: «Леванте» — «Реал». Начало встречи запланировано на 22:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид515
2
Лига чемпионов
Барселона513
3
Лига чемпионов
Вильярреал510
4
Лига чемпионов
Эспаньол510
5
Лига Европы
Атлетик Б59
6
Лига конференций
Эльче59
7 Бетис69
8 Хетафе59
9 Севилья57
10 Валенсия57
11 Алавес57
12 Атлетико М56
13 Осасуна56
14 Райо Вальекано55
15 Сельта65
16 Леванте54
17 Овьедо53
18
Зона вылета
Реал Сосьедад52
19
Зона вылета
Мальорка52
20
Зона вылета
Жирона51

