Удинезе - Палермо 23 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 23-09-2025 18:30
23 Сентября 2025 года в 19:30 (+03:00). Кубок Италии, 1/16 финала
Удинезе
Палермо

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Удинезе - Палермо, которое состоится 23 Сентября 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/16 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Удинезе
Удине
Палермо
Палермо
Главные тренеры
Германия Коста Руньяич
Италия Филиппо Индзаги
История личных встреч
19.03.2017 Италия - Серия А 29-й тур Удинезе4 : 1Палермо
27.10.2016 Италия - Серия А 10-й тур Палермо1 : 3Удинезе
24.01.2016 Италия — Серия А 21-й тур Палермо4 : 1Удинезе
30.08.2015 Италия — Серия А 2-й тур Удинезе0 : 1Палермо
12.04.2015 Италия — Серия А 30-й тур Удинезе1 : 3Палермо
09.11.2014 Италия — Серия А 11-й тур Палермо1 : 1Удинезе
08.05.2013 Италия - Серия А 36-й тур Палермо2 : 3Удинезе
15.12.2012 Италия - Серия А 17-й тур Удинезе1 : 1Палермо
24.03.2012 Италия - Серия А 29-й тур Палермо1 : 1Удинезе
30.10.2011 Италия - Серия А 10-й тур Удинезе1 : 0Палермо
20.09.2025 Италия — Серия А 4-й тур Удинезе0 : 3
14.09.2025 Италия — Серия А 3-й тур 0 : 1Удинезе
31.08.2025 Италия — Серия А 2-й тур 1 : 2Удинезе
25.08.2025 Италия — Серия А 1-й тур Удинезе1 : 1
18.08.2025 Кубок Италии 1/32 финала Удинезе2 : 0
19.09.2025 Италия — Серия B 4-й тур Палермо2 : 0
14.09.2025 Италия — Серия B 3-й тур 0 : 2Палермо
30.08.2025 Италия — Серия B 2-й тур Палермо0 : 0
23.08.2025 Италия — Серия B 1-й тур Палермо2 : 1
16.08.2025 Кубок Италии 1/32 финала 0 : 0 4 : 5Палермо
Турнирная таблица
1/64 финала
Виртус Энтелла
Тернана
4 : 0
Падова
Виченца
0 : 2
Пескара
Римини
1 : 0
Авеллино
Аудаче Чериньола
0 : 1
1/32 финала
Эмполи
Реджана
1 : 1 3 : 0
Сассуоло
Катандзаро
1 : 0
Лечче
Юве Стабия
2 : 0
Дженоа
Виченца
3 : 0
Венеция
Мантова
4 : 0
Комо
Зюйдтироль
3 : 1
Кальяри
Виртус Энтелла
1 : 1 5 : 4
Кремонезе
Палермо
0 : 0 4 : 5
Монца
Фрозиноне
0 : 1
Парма
Пескара
2 : 0
Чезена
Пиза
0 : 0 1 : 2
Милан
Бари
2 : 0
Аудаче Чериньола
Верона
1 : 1 2 : 4
Специя
Сампдория
1 : 1 4 : 2
Удинезе
Каррарезе
2 : 0
Торино
Модена
1 : 0
1/16 финала
Кальяри
Фрозиноне
23.09
Удинезе
Палермо
23.09
Милан
Лечче
23.09
Парма
Специя
24.09
Верона
Венеция
24.09
Комо
Сассуоло
24.09
Дженоа
Эмполи
25.09
Торино
Пиза
25.09
1/8 финала
Команда12
Рома
Torino/Pisa
03.1217.12
Болонья
Parma Calcio 1913/Spezia
03.1217.12
Udinese/Palermo
Ювентус
03.1217.12
Лацио
AC Milan/Lecce
03.1217.12
Команда12
Como/Sassuolo
Фиорентина
03.1217.12
Frosinone/Cagliari
Наполи
03.1217.12
Интер М
Hellas Verona/Venezia
03.1217.12
Genoa/Empoli
Аталанта
03.1217.12
1/4 финала
Команда12
Winner EF1
Winner EF2
04.0204.02
Winner EF6
Winner EF5
04.0204.02
Команда12
Winner EF3
Winner EF4
04.0204.02
Winner EF8
Winner EF7
04.0204.02
1/2 финала
Команда12
Winner QF 3
Winner QF 4
04.0304.03
Команда12
Winner QF 1
Winner QF 2
04.0304.03
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
13.05

