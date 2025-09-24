01:32 ()
Мидтьюлланн - Штурм 24 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 24-09-2025 18:45
Стадион: МСХ Арена (Хернинг, Дания), вместимость: 12152
24 Сентября 2025 года в 19:45 (+03:00). Лига Европы, Общий этап. 1-й тур
Главный судья: Орель Гринфилд (Израиль)
Мидтьюлланн
Штурм

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мидтьюлланн - Штурм, которое состоится 24 Сентября 2025 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Общий этап. 1-й тур, оно проводится на стадионе: МСХ Арена (Хернинг, Дания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мидтьюлланн
Хернинг, Дания
Штурм
Грац, Австрия
16 Исландия вр Элиас Рабн Олафссон
4 Сенегал зщ Усман Диао
6 Хорватия зщ Мартин Эрлич
22 Дания зщ Мадс Бек Сёренсен
13 Чехия зщ Адам Габриэл
55 Дания зщ Виктор Бак
21 Эквадор пз Дениль Кастильо
8 Дания пз Филип Биллинг
58 Турция пз Араль Шимшир
10 Южная Корея нп Чхо Кю Сун
74 Бразилия нп Жуниор Брумадо
1 Дания вр Оливер Кристенсен
5 Германия зщ Тим Эрман
47 Австрия зщ Эмануэль Айву
24 Бельгия зщ Димитри Лавале
17 Австрия зщ Эмир Карич
4 Словения зщ Йон Горенц-Станкович
10 Грузия пз Отар Китеишвили
21 Дания пз Точи Чуквуани
19 Словения пз Томи Хорват
20 Норвегия нп Сиди Ятта
77 Германия нп Маурице Малоне
Главные тренеры
Дания Томас Томасберг
Дания Майк Тулльберг
Австрия Юрген Зоймель
История личных встреч
03.11.2022 Лига Европы Группа F. 6-й тур Мидтьюлланн2 : 0Штурм
08.09.2022 Лига Европы Группа F. 1-й тур Штурм1 : 0Мидтьюлланн
20.09.2025 Дания — Суперлига 9-й тур Мидтьюлланн2 : 0
14.09.2025 Дания — Суперлига 8-й тур 1 : 0Мидтьюлланн
31.08.2025 Дания — Суперлига 7-й тур 1 : 3Мидтьюлланн
28.08.2025 Лига Европы Раунд плей-офф. 2-й матч 0 : 2Мидтьюлланн
24.08.2025 Дания — Суперлига 6-й тур Мидтьюлланн4 : 2
20.09.2025 Австрия — Бундеслига 7-й тур 0 : 2Штурм
17.09.2025 Кубок Австрии 1/16 финала 0 : 2Штурм
14.09.2025 Австрия — Бундеслига 6-й тур Штурм0 : 1
30.08.2025 Австрия — Бундеслига 5-й тур 0 : 3Штурм
26.08.2025 Лига чемпионов Раунд плей-офф. 2-й матч Штурм2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Мидтьюлланн00
2
1/8 финала
Утрехт00
3
1/8 финала
Брага00
4
1/8 финала
ПАОК00
5
1/8 финала
ФКСБ00
6
1/8 финала
Панатинаикос00
7
1/8 финала
Маккаби Т-А00
8
1/8 финала
Бранн00
9
Плей-офф
Генк00
10
Плей-офф
Янг Бойз00
11
Плей-офф
Мальмё00
12
Плей-офф
Лудогорец00
13
Плей-офф
Фейеноорд00
14
Плей-офф
Виктория Пльзень00
15
Плей-офф
Гоу Эхед Иглс00
16
Плей-офф
Ференцварош00
17
Плей-офф
Фрайбург00
18
Плей-офф
Рейнджерс00
19
Плей-офф
Бетис00
20
Плей-офф
Лилль00
21
Плей-офф
Рома00
22
Плей-офф
Црвена Звезда00
23
Плей-офф
Фенербахче00
24
Плей-офф
Лион00
25 Порту00
26 Ницца00
27 Болонья00
28 Сельта00
29 Селтик00
30 Базель00
31 Ред Булл Зальцбург00
32 Штурм00
33 Динамо З00
34 Ноттингем Форест00
35 Астон Вилла00
36 Штутгарт00

