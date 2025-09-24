01:33 ()
Мальмё - Лудогорец 24 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 24-09-2025 21:00
Стадион: Эледа (Сведбанк) (Мальмё, Швеция), вместимость: 24000
24 Сентября 2025 года в 22:00 (+03:00). Лига Европы, Общий этап. 1-й тур
Мальмё
Лудогорец

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальмё - Лудогорец, которое состоится 24 Сентября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Общий этап. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Эледа (Сведбанк) (Мальмё, Швеция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мальмё
Мальмё, Швеция
Лудогорец
Разград, Болгария
Главные тренеры
Швеция Хенрик Рюдстрём
Португалия Руй Мота
История личных встреч
24.08.2021 Лига чемпионов Раунд плей-офф. 2-й матч Лудогорец2 : 1Мальмё
18.08.2021 Лига чемпионов Раунд плей-офф. 1-й матч Мальмё2 : 0Лудогорец
20.09.2025 Швеция — Аллсвенскан — 2025 24-й тур Мальмё0 : 1
14.09.2025 Швеция — Аллсвенскан — 2025 23-й тур 2 : 2Мальмё
31.08.2025 Швеция — Аллсвенскан — 2025 22-й тур Мальмё1 : 1
28.08.2025 Лига Европы Раунд плей-офф. 2-й матч 0 : 2Мальмё
24.08.2025 Швеция — Аллсвенскан — 2025 21-й тур Мальмё0 : 0
19.09.2025 Болгария — Первая лига 9-й тур 0 : 0Лудогорец
14.09.2025 Болгария — Первая лига 8-й тур 1 : 1Лудогорец
31.08.2025 Болгария — Первая лига 7-й тур Лудогорец2 : 1
28.08.2025 Лига Европы Раунд плей-офф. 2-й матч Лудогорец4 : 1 ДВ
21.08.2025 Лига Европы Раунд плей-офф. 1-й матч 2 : 1Лудогорец
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Мидтьюлланн00
2
1/8 финала
Утрехт00
3
1/8 финала
Брага00
4
1/8 финала
ПАОК00
5
1/8 финала
ФКСБ00
6
1/8 финала
Панатинаикос00
7
1/8 финала
Маккаби Т-А00
8
1/8 финала
Бранн00
9
Плей-офф
Генк00
10
Плей-офф
Янг Бойз00
11
Плей-офф
Мальмё00
12
Плей-офф
Лудогорец00
13
Плей-офф
Фейеноорд00
14
Плей-офф
Виктория Пльзень00
15
Плей-офф
Гоу Эхед Иглс00
16
Плей-офф
Ференцварош00
17
Плей-офф
Фрайбург00
18
Плей-офф
Рейнджерс00
19
Плей-офф
Бетис00
20
Плей-офф
Лилль00
21
Плей-офф
Рома00
22
Плей-офф
Црвена Звезда00
23
Плей-офф
Фенербахче00
24
Плей-офф
Лион00
25 Порту00
26 Ницца00
27 Болонья00
28 Сельта00
29 Селтик00
30 Базель00
31 Ред Булл Зальцбург00
32 Штурм00
33 Динамо З00
34 Ноттингем Форест00
35 Астон Вилла00
36 Штутгарт00

