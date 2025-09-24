01:33 ()
Свернуть список

Хетафе - Алавес 24 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 24-09-2025 19:00
Стадион: Колисеум (Хетафе, Испания), вместимость: 17393
24 Сентября 2025 года в 20:00 (+03:00). Испания — Примера, 6-й тур
Главный судья: Алехандро Кинтеро Гонсалес (Уэльва, Испания);
Хетафе
Алавес

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хетафе - Алавес, которое состоится 24 Сентября 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Колисеум (Хетафе, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хетафе
Хетафе
Алавес
Витория
13 Испания вр Давид Сория
17 Испания зщ Кико Фемения
3 Марокко зщ Абделькадир Абкар
22 Португалия зщ Домингуш Дуарте
2 Того зщ Джене
16 Испания зщ Диего Рико
6 Испания пз Марио Мартин
5 Испания пз Луис Милья
8 Уругвай пз Мауро Арамбарри
18 Испания нп Алекс Санкрис
9 Испания нп Борха Майораль
1 Испания вр Антонио Сивера
17 Испания зщ Хонни Отто
2 Аргентина зщ Факундо Гарсес
14 Аргентина зщ Науэль Тенаглия
22 Мали зщ Мусса Диарра
18 Испания пз Хон Альдалур
8 Испания пз Антонио Бланко
4 Испания пз Денис Суарес
10 Испания пз Карлес Аленья
7 Испания нп Карлос Висенте
11 Испания нп Антонио Мартинес
Главные тренеры
Испания Хосе Бордалас
Аргентина Эдуардо Коудет
История личных встреч
09.02.2025 Испания — Примера 23-й тур Алавес0 : 1Хетафе
28.09.2024 Испания — Примера 8-й тур Хетафе2 : 0Алавес
18.05.2024 Испания - Примера 37-й тур Алавес1 : 0Хетафе
28.08.2023 Испания - Примера 3-й тур Хетафе1 : 0Алавес
26.02.2022 Испания - Примера 26-й тур Хетафе2 : 2Алавес
11.12.2021 Испания - Примера 17-й тур Алавес1 : 1Хетафе
31.01.2021 Испания - Примера 21-й тур Хетафе0 : 0Алавес
26.09.2020 Испания - Примера 3-й тур Алавес0 : 0Хетафе
13.07.2020 Испания - Примера 36-й тур Алавес0 : 0Хетафе
31.08.2019 Испания - Примера 3-й тур Хетафе1 : 1Алавес
21.09.2025 Испания — Примера 5-й тур 3 : 0Хетафе
13.09.2025 Испания — Примера 4-й тур Хетафе2 : 0
29.08.2025 Испания — Примера 3-й тур 3 : 0Хетафе
25.08.2025 Испания — Примера 2-й тур 1 : 2Хетафе
17.08.2025 Испания — Примера 1-й тур 0 : 2Хетафе
20.09.2025 Испания — Примера 5-й тур Алавес1 : 2
13.09.2025 Испания — Примера 4-й тур 0 : 1Алавес
30.08.2025 Испания — Примера 3-й тур Алавес1 : 1
22.08.2025 Испания — Примера 2-й тур 1 : 0Алавес
16.08.2025 Испания — Примера 1-й тур Алавес2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид515
2
Лига чемпионов
Барселона513
3
Лига чемпионов
Вильярреал510
4
Лига чемпионов
Эспаньол510
5
Лига Европы
Атлетик Б59
6
Лига конференций
Эльче59
7 Бетис69
8 Хетафе59
9 Севилья57
10 Валенсия57
11 Алавес57
12 Атлетико М56
13 Осасуна56
14 Райо Вальекано55
15 Сельта65
16 Леванте54
17 Овьедо53
18
Зона вылета
Реал Сосьедад52
19
Зона вылета
Мальорка52
20
Зона вылета
Жирона51

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close