Хетафе - Алавес 24 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 24-09-2025 19:00
Стадион: Колисеум (Хетафе, Испания), вместимость: 17393
24 Сентября 2025 года в 20:00 (+03:00). Испания — Примера, 6-й тур
Главный судья: Алехандро Кинтеро Гонсалес (Уэльва, Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хетафе - Алавес, которое состоится 24 Сентября 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Колисеум (Хетафе, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хетафе
Хетафе
Алавес
Витория
|13
|вр
|Давид Сория
|17
|зщ
|Кико Фемения
|3
|зщ
|Абделькадир Абкар
|22
|зщ
|Домингуш Дуарте
|2
|зщ
|Джене
|16
|зщ
|Диего Рико
|6
|пз
|Марио Мартин
|5
|пз
|Луис Милья
|8
|пз
|Мауро Арамбарри
|18
|нп
|Алекс Санкрис
|9
|нп
|Борха Майораль
|1
|вр
|Антонио Сивера
|17
|зщ
|Хонни Отто
|2
|зщ
|Факундо Гарсес
|14
|зщ
|Науэль Тенаглия
|22
|зщ
|Мусса Диарра
|18
|пз
|Хон Альдалур
|8
|пз
|Антонио Бланко
|4
|пз
|Денис Суарес
|10
|пз
|Карлес Аленья
|7
|нп
|Карлос Висенте
|11
|нп
|Антонио Мартинес
Главные тренеры
|Хосе Бордалас
|Эдуардо Коудет
История личных встреч
|09.02.2025
|Испания — Примера
|23-й тур
|0 : 1
|28.09.2024
|Испания — Примера
|8-й тур
|2 : 0
|18.05.2024
|Испания - Примера
|37-й тур
|1 : 0
|28.08.2023
|Испания - Примера
|3-й тур
|1 : 0
|26.02.2022
|Испания - Примера
|26-й тур
|2 : 2
|11.12.2021
|Испания - Примера
|17-й тур
|1 : 1
|31.01.2021
|Испания - Примера
|21-й тур
|0 : 0
|26.09.2020
|Испания - Примера
|3-й тур
|0 : 0
|13.07.2020
|Испания - Примера
|36-й тур
|0 : 0
|31.08.2019
|Испания - Примера
|3-й тур
|1 : 1
|21.09.2025
|Испания — Примера
|5-й тур
|3 : 0
|13.09.2025
|Испания — Примера
|4-й тур
|2 : 0
|29.08.2025
|Испания — Примера
|3-й тур
|3 : 0
|25.08.2025
|Испания — Примера
|2-й тур
|1 : 2
|17.08.2025
|Испания — Примера
|1-й тур
|0 : 2
|20.09.2025
|Испания — Примера
|5-й тур
|1 : 2
|13.09.2025
|Испания — Примера
|4-й тур
|0 : 1
|30.08.2025
|Испания — Примера
|3-й тур
|1 : 1
|22.08.2025
|Испания — Примера
|2-й тур
|1 : 0
|16.08.2025
|Испания — Примера
|1-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|5
|15
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|5
|13
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|5
|10
| 4
Лига чемпионов
|Эспаньол
|5
|10
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|5
|9
| 6
Лига конференций
|Эльче
|5
|9
|7
|Бетис
|6
|9
|8
|Хетафе
|5
|9
|9
|Севилья
|5
|7
|10
|Валенсия
|5
|7
|11
|Алавес
|5
|7
|12
|Атлетико М
|5
|6
|13
|Осасуна
|5
|6
|14
|Райо Вальекано
|5
|5
|15
|Сельта
|6
|5
|16
|Леванте
|5
|4
|17
|Овьедо
|5
|3
| 18
Зона вылета
|Реал Сосьедад
|5
|2
| 19
Зона вылета
|Мальорка
|5
|2
| 20
Зона вылета
|Жирона
|5
|1