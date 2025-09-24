01:34 ()
Комо - Сассуоло 24 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 24-09-2025 21:00
24 Сентября 2025 года в 22:00 (+03:00). Кубок Италии, 1/16 финала
Комо
Сассуоло

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Комо - Сассуоло, которое состоится 24 Сентября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/16 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Комо
Комо
Сассуоло
Сассуоло
Главные тренеры
Испания Сеск Фабрегас
Италия Фабио Гроссо
История личных встреч
21.09.2025 Италия — Серия А 4-й тур 1 : 2Комо
15.09.2025 Италия — Серия А 3-й тур Комо1 : 1
30.08.2025 Италия — Серия А 2-й тур 1 : 0Комо
24.08.2025 Италия — Серия А 1-й тур Комо2 : 0
16.08.2025 Кубок Италии 1/32 финала Комо3 : 1
21.09.2025 Италия — Серия А 4-й тур 2 : 1Сассуоло
14.09.2025 Италия — Серия А 3-й тур Сассуоло1 : 0
29.08.2025 Италия — Серия А 2-й тур 3 : 2Сассуоло
23.08.2025 Италия — Серия А 1-й тур Сассуоло0 : 2
15.08.2025 Кубок Италии 1/32 финала Сассуоло1 : 0
Турнирная таблица
1/64 финала
Виртус Энтелла
Тернана
4 : 0
Падова
Виченца
0 : 2
Пескара
Римини
1 : 0
Авеллино
Аудаче Чериньола
0 : 1
1/32 финала
Эмполи
Реджана
1 : 1 3 : 0
Сассуоло
Катандзаро
1 : 0
Лечче
Юве Стабия
2 : 0
Дженоа
Виченца
3 : 0
Венеция
Мантова
4 : 0
Комо
Зюйдтироль
3 : 1
Кальяри
Виртус Энтелла
1 : 1 5 : 4
Кремонезе
Палермо
0 : 0 4 : 5
Монца
Фрозиноне
0 : 1
Парма
Пескара
2 : 0
Чезена
Пиза
0 : 0 1 : 2
Милан
Бари
2 : 0
Аудаче Чериньола
Верона
1 : 1 2 : 4
Специя
Сампдория
1 : 1 4 : 2
Удинезе
Каррарезе
2 : 0
Торино
Модена
1 : 0
1/16 финала
Кальяри
Фрозиноне
23.09
Удинезе
Палермо
23.09
Милан
Лечче
23.09
Парма
Специя
24.09
Верона
Венеция
24.09
Комо
Сассуоло
24.09
Дженоа
Эмполи
25.09
Торино
Пиза
25.09
1/8 финала
Команда12
Рома
Torino/Pisa
03.1217.12
Болонья
Parma Calcio 1913/Spezia
03.1217.12
Udinese/Palermo
Ювентус
03.1217.12
Лацио
AC Milan/Lecce
03.1217.12
Команда12
Como/Sassuolo
Фиорентина
03.1217.12
Frosinone/Cagliari
Наполи
03.1217.12
Интер М
Hellas Verona/Venezia
03.1217.12
Genoa/Empoli
Аталанта
03.1217.12
1/4 финала
Команда12
Winner EF1
Winner EF2
04.0204.02
Winner EF6
Winner EF5
04.0204.02
Команда12
Winner EF3
Winner EF4
04.0204.02
Winner EF8
Winner EF7
04.0204.02
1/2 финала
Команда12
Winner QF 3
Winner QF 4
04.0304.03
Команда12
Winner QF 1
Winner QF 2
04.0304.03
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
13.05

Отзывы и комментарии к матчу

