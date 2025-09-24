01:34 ()
Сморгонь - Динамо Мн 24 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 24-09-2025 15:30
Стадион: Юность (Сморгонь, Беларусь), вместимость: 3200
24 Сентября 2025 года в 16:30 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 16-й тур
Сморгонь
Динамо Мн

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сморгонь - Динамо Мн, которое состоится 24 Сентября 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Юность (Сморгонь, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сморгонь
Сморгонь
Динамо Мн
Минск
История личных встреч
16.03.2025 Беларусь — Высшая лига 1-й тур Динамо Мн1 : 0Сморгонь
02.12.2024 Беларусь — Высшая лига 16-й тур Сморгонь1 : 0Динамо Мн
16.03.2024 Беларусь — Высшая лига 1-й тур Динамо Мн5 : 0Сморгонь
11.11.2023 Беларусь - Высшая лига 28-й тур Динамо Мн7 : 0Сморгонь
25.06.2023 Беларусь - Высшая лига 13-й тур Сморгонь3 : 1Динамо Мн
26.09.2021 Беларусь - Высшая лига 24-й тур Сморгонь0 : 5Динамо Мн
14.05.2021 Беларусь - Высшая лига 9-й тур Динамо Мн2 : 0Сморгонь
19.09.2025 Беларусь — Высшая лига 22-й тур 0 : 1Сморгонь
13.09.2025 Беларусь — Высшая лига 21-й тур Сморгонь1 : 1
30.08.2025 Беларусь — Высшая лига 20-й тур Сморгонь0 : 1
23.08.2025 Беларусь — Высшая лига 19-й тур Сморгонь1 : 0
15.08.2025 Беларусь — Высшая лига 18-й тур Сморгонь1 : 1
20.09.2025 Беларусь — Высшая лига 22-й тур 1 : 2Динамо Мн
14.09.2025 Беларусь — Высшая лига 21-й тур 2 : 1Динамо Мн
30.08.2025 Беларусь — Высшая лига 20-й тур 2 : 2Динамо Мн
24.08.2025 Беларусь — Высшая лига 19-й тур Динамо Мн3 : 1
19.08.2025 Кубок Беларуси 1/16 финала 1 : 2Динамо Мн
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
МЛ Витебск2252
2
Квалификация Лиги конференций
Славия-Мозырь2241
3
Квалификация Лиги конференций
Ислочь2239
4 Динамо Мн2039
5 Динамо-Брест2238
6 Торпедо-БелАЗ2137
7 Минск2237
8 Неман1831
9 БАТЭ2227
10 Арсенал Дз2125
11 Гомель2023
12 Нафтан2222
13 Витебск2221
14
Стыковая зона
Сморгонь2117
15
Зона вылета
Слуцк2113
16
Зона вылета
Молодечно2210

