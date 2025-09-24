Сморгонь - Динамо Мн 24 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 24-09-2025 15:30
Стадион: Юность (Сморгонь, Беларусь), вместимость: 3200
24 Сентября 2025 года в 16:30 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 16-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сморгонь - Динамо Мн, которое состоится 24 Сентября 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Юность (Сморгонь, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сморгонь
Сморгонь
Динамо Мн
Минск
История личных встреч
|16.03.2025
|Беларусь — Высшая лига
|1-й тур
|1 : 0
|02.12.2024
|Беларусь — Высшая лига
|16-й тур
|1 : 0
|16.03.2024
|Беларусь — Высшая лига
|1-й тур
|5 : 0
|11.11.2023
|Беларусь - Высшая лига
|28-й тур
|7 : 0
|25.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|3 : 1
|26.09.2021
|Беларусь - Высшая лига
|24-й тур
|0 : 5
|14.05.2021
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|2 : 0
|19.09.2025
|Беларусь — Высшая лига
|22-й тур
|0 : 1
|13.09.2025
|Беларусь — Высшая лига
|21-й тур
|1 : 1
|30.08.2025
|Беларусь — Высшая лига
|20-й тур
|0 : 1
|23.08.2025
|Беларусь — Высшая лига
|19-й тур
|1 : 0
|15.08.2025
|Беларусь — Высшая лига
|18-й тур
|1 : 1
|20.09.2025
|Беларусь — Высшая лига
|22-й тур
|1 : 2
|14.09.2025
|Беларусь — Высшая лига
|21-й тур
|2 : 1
|30.08.2025
|Беларусь — Высшая лига
|20-й тур
|2 : 2
|24.08.2025
|Беларусь — Высшая лига
|19-й тур
|3 : 1
|19.08.2025
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|МЛ Витебск
|22
|52
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Славия-Мозырь
|22
|41
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Ислочь
|22
|39
|4
|Динамо Мн
|20
|39
|5
|Динамо-Брест
|22
|38
|6
|Торпедо-БелАЗ
|21
|37
|7
|Минск
|22
|37
|8
|Неман
|18
|31
|9
|БАТЭ
|22
|27
|10
|Арсенал Дз
|21
|25
|11
|Гомель
|20
|23
|12
|Нафтан
|22
|22
|13
|Витебск
|22
|21
| 14
Стыковая зона
|Сморгонь
|21
|17
| 15
Зона вылета
|Слуцк
|21
|13
| 16
Зона вылета
|Молодечно
|22
|10