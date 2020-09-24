01:34 ()
Тобол - Ордабасы 24 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 24-09-2025 16:00
24 Сентября 2025 года в 17:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 9-й тур
Тобол
Ордабасы

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тобол - Ордабасы, которое состоится 24 Сентября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 9-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тобол
Костанай
Ордабасы
Шымкент
История личных встреч
17.08.2025 Казахстан — Премьер-лига 21-й тур Ордабасы2 : 3Тобол
19.10.2024 Казахстан — Премьер-лига 23-й тур Тобол1 : 0Ордабасы
12.05.2024 Казахстан — Премьер-лига 8-й тур Ордабасы1 : 0Тобол
27.08.2023 Казахстан - Премьер-лига 21-й тур Тобол0 : 0Ордабасы
16.04.2023 Казахстан - Премьер-лига 6-й тур Ордабасы4 : 1Тобол
27.08.2022 Казахстан - Премьер-лига 17-й тур Тобол4 : 0Ордабасы
09.04.2022 Казахстан - Премьер-лига 5-й тур Ордабасы3 : 1Тобол
02.10.2021 Казахстан - Премьер-лига 23-й тур Тобол3 : 1Ордабасы
15.05.2021 Казахстан - Премьер-лига 11-й тур Ордабасы1 : 1Тобол
30.10.2020 Казахстан - Премьер-лига 16-й тур Ордабасы0 : 3Тобол
19.09.2025 Казахстан — Премьер-лига 20-й тур Тобол2 : 3
13.09.2025 Казахстан — Премьер-лига 23-й тур 1 : 0Тобол
23.08.2025 Казахстан — Премьер-лига 22-й тур Тобол2 : 0
17.08.2025 Казахстан — Премьер-лига 21-й тур Ордабасы2 : 3Тобол
02.08.2025 Казахстан — Премьер-лига 19-й тур 0 : 2Тобол
13.09.2025 Казахстан — Премьер-лига 23-й тур Ордабасы2 : 1
24.08.2025 Казахстан — Премьер-лига 22-й тур 2 : 1Ордабасы
17.08.2025 Казахстан — Премьер-лига 21-й тур Ордабасы2 : 3Тобол
10.08.2025 Казахстан — Премьер-лига 20-й тур 1 : 1Ордабасы
03.08.2025 Казахстан — Премьер-лига 19-й тур Ордабасы2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Кайрат2352
2
Квалификация Лиги конференций
Астана2350
3
Квалификация Лиги конференций
Тобол2244
4 Актобе2339
5 Елимай2339
6 Окжетпес2332
7 Ордабасы2231
8 Женис2331
9 Кызыл-Жар2324
10 Жетысу2321
11 Улытау2321
12 Кайсар2320
13 Туран2316
14
Зона вылета
Атырау2315

Отзывы и комментарии к матчу

