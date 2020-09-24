Тобол - Ордабасы 24 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 24-09-2025 16:00
24 Сентября 2025 года в 17:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 9-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тобол - Ордабасы, которое состоится 24 Сентября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 9-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тобол
Костанай
Ордабасы
Шымкент
История личных встреч
|17.08.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|21-й тур
|2 : 3
|19.10.2024
|Казахстан — Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 0
|12.05.2024
|Казахстан — Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 0
|27.08.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 0
|16.04.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|6-й тур
|4 : 1
|27.08.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|17-й тур
|4 : 0
|09.04.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|5-й тур
|3 : 1
|02.10.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|23-й тур
|3 : 1
|15.05.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 1
|30.10.2020
|Казахстан - Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 3
|19.09.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 3
|13.09.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 0
|23.08.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 0
|17.08.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|21-й тур
|2 : 3
|02.08.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 2
|13.09.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|23-й тур
|2 : 1
|24.08.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 1
|17.08.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|21-й тур
|2 : 3
|10.08.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 1
|03.08.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Кайрат
|23
|52
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Астана
|23
|50
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Тобол
|22
|44
|4
|Актобе
|23
|39
|5
|Елимай
|23
|39
|6
|Окжетпес
|23
|32
|7
|Ордабасы
|22
|31
|8
|Женис
|23
|31
|9
|Кызыл-Жар
|23
|24
|10
|Жетысу
|23
|21
|11
|Улытау
|23
|21
|12
|Кайсар
|23
|20
|13
|Туран
|23
|16
| 14
Зона вылета
|Атырау
|23
|15