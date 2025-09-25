01:40 ()
Свернуть список

Торино - Пиза 25 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 25-09-2025 21:00
25 Сентября 2025 года в 22:00 (+03:00). Кубок Италии, 1/16 финала
Торино
Пиза

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торино - Пиза, которое состоится 25 Сентября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/16 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торино
Турин
Пиза
Пиза
Главные тренеры
Италия Марко Барони
Италия Альберто Джилардино
История личных встреч
29.11.2016 Кубок Италии 4-й раунд Торино4 : 0 ДВПиза
21.09.2025 Италия — Серия А 4-й тур Торино0 : 3
14.09.2025 Италия — Серия А 3-й тур 0 : 1Торино
31.08.2025 Италия — Серия А 2-й тур Торино0 : 0
25.08.2025 Италия — Серия А 1-й тур 5 : 0Торино
18.08.2025 Кубок Италии 1/32 финала Торино1 : 0
22.09.2025 Италия — Серия А 4-й тур 3 : 2Пиза
14.09.2025 Италия — Серия А 3-й тур Пиза0 : 1
30.08.2025 Италия — Серия А 2-й тур Пиза0 : 1
24.08.2025 Италия — Серия А 1-й тур 1 : 1Пиза
17.08.2025 Кубок Италии 1/32 финала 0 : 0 1 : 2Пиза
Турнирная таблица
1/64 финала
Виртус Энтелла
Тернана
4 : 0
Падова
Виченца
0 : 2
Пескара
Римини
1 : 0
Авеллино
Аудаче Чериньола
0 : 1
1/32 финала
Эмполи
Реджана
1 : 1 3 : 0
Сассуоло
Катандзаро
1 : 0
Лечче
Юве Стабия
2 : 0
Дженоа
Виченца
3 : 0
Венеция
Мантова
4 : 0
Комо
Зюйдтироль
3 : 1
Кальяри
Виртус Энтелла
1 : 1 5 : 4
Кремонезе
Палермо
0 : 0 4 : 5
Монца
Фрозиноне
0 : 1
Парма
Пескара
2 : 0
Чезена
Пиза
0 : 0 1 : 2
Милан
Бари
2 : 0
Аудаче Чериньола
Верона
1 : 1 2 : 4
Специя
Сампдория
1 : 1 4 : 2
Удинезе
Каррарезе
2 : 0
Торино
Модена
1 : 0
1/16 финала
Кальяри
Фрозиноне
4 : 1
Удинезе
Палермо
2 : 1
Милан
Лечче
3 : 0
Парма
Специя
2 : 2 4 : 3
Верона
Венеция
24.09
Комо
Сассуоло
24.09
Дженоа
Эмполи
25.09
Торино
Пиза
25.09
1/8 финала
Команда12
Рома
Torino/Pisa
03.1217.12
Болонья
Парма
03.12
Удинезе
Ювентус
03.12
Лацио
Милан
03.12
Como/Sassuolo
Фиорентина
03.1217.12
Кальяри
Наполи
03.12
Команда12
Интер М
Hellas Verona/Venezia
03.1217.12
Genoa/Empoli
Аталанта
03.1217.12
Наполи
Frosinone/Cagliari
17.12
Ювентус
Udinese/Palermo
17.12
Parma Calcio 1913/Spezia
Болонья
17.12
AC Milan/Lecce
Лацио
17.12
1/4 финала
Команда12
Winner EF1
Winner EF2
04.0204.02
Winner EF6
Winner EF5
04.0204.02
Команда12
Winner EF3
Winner EF4
04.0204.02
Winner EF8
Winner EF7
04.0204.02
1/2 финала
Команда12
Winner QF 3
Winner QF 4
04.0304.03
Команда12
Winner QF 1
Winner QF 2
04.0304.03
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
13.05

