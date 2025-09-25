01:41 ()
Торпедо-БелАЗ - Нафтан 25 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 25-09-2025 17:15
Стадион: Торпедо (Жодино, Беларусь), вместимость: 6524
25 Сентября 2025 года в 18:15 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 23-й тур
Торпедо-БелАЗ
Нафтан

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо-БелАЗ - Нафтан, которое состоится 25 Сентября 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Торпедо (Жодино, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торпедо-БелАЗ
Жодино
Нафтан
Новополоцк
История личных встреч
12.05.2025 Беларусь — Высшая лига 8-й тур Нафтан0 : 3Торпедо-БелАЗ
29.09.2024 Беларусь — Высшая лига 23-й тур Нафтан1 : 1Торпедо-БелАЗ
12.05.2024 Беларусь — Высшая лига 8-й тур Торпедо-БелАЗ2 : 1Нафтан
08.10.2023 Беларусь - Высшая лига 24-й тур Нафтан0 : 1Торпедо-БелАЗ
20.05.2023 Беларусь - Высшая лига 9-й тур Торпедо-БелАЗ5 : 0Нафтан
04.08.2019 Кубок Беларуси 1/8 финала Нафтан1 : 4Торпедо-БелАЗ
11.09.2017 Беларусь - Высшая лига 21-й тур Торпедо-БелАЗ1 : 1Нафтан
07.05.2017 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Нафтан0 : 1Торпедо-БелАЗ
14.08.2016 Беларусь - Высшая лига 18-й тур Нафтан1 : 3Торпедо-БелАЗ
16.04.2016 Беларусь - Высшая лига 3-й тур Торпедо-БелАЗ2 : 1Нафтан
19.09.2025 Беларусь — Высшая лига 22-й тур Торпедо-БелАЗ0 : 1
13.09.2025 Беларусь — Высшая лига 21-й тур 0 : 1Торпедо-БелАЗ
07.09.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Торпедо-БелАЗ2 : 3
30.08.2025 Беларусь — Высшая лига 20-й тур Торпедо-БелАЗ2 : 0
23.08.2025 Беларусь — Высшая лига 19-й тур 1 : 1Торпедо-БелАЗ
19.09.2025 Беларусь — Высшая лига 22-й тур Нафтан5 : 0
13.09.2025 Беларусь — Высшая лига 21-й тур 1 : 1Нафтан
29.08.2025 Беларусь — Высшая лига 20-й тур Нафтан2 : 2
22.08.2025 Беларусь — Высшая лига 19-й тур 2 : 0Нафтан
16.08.2025 Беларусь — Высшая лига 18-й тур Нафтан3 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
МЛ Витебск2252
2
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн2142
3
Квалификация Лиги конференций
Славия-Мозырь2241
4 Ислочь2239
5 Динамо-Брест2238
6 Торпедо-БелАЗ2137
7 Минск2237
8 Неман1831
9 БАТЭ2227
10 Арсенал Дз2125
11 Гомель2023
12 Нафтан2222
13 Витебск2221
14
Стыковая зона
Сморгонь2217
15
Зона вылета
Слуцк2113
16
Зона вылета
Молодечно2210

