Торпедо-БелАЗ - Нафтан 25 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 25-09-2025 17:15
Стадион: Торпедо (Жодино, Беларусь), вместимость: 6524
25 Сентября 2025 года в 18:15 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 23-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо-БелАЗ - Нафтан, которое состоится 25 Сентября 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Торпедо (Жодино, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торпедо-БелАЗ
Жодино
Нафтан
Новополоцк
История личных встреч
|12.05.2025
|Беларусь — Высшая лига
|8-й тур
|0 : 3
|29.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|23-й тур
|1 : 1
|12.05.2024
|Беларусь — Высшая лига
|8-й тур
|2 : 1
|08.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|24-й тур
|0 : 1
|20.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|5 : 0
|04.08.2019
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|1 : 4
|11.09.2017
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|1 : 1
|07.05.2017
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|0 : 1
|14.08.2016
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|1 : 3
|16.04.2016
|Беларусь - Высшая лига
|3-й тур
|2 : 1
|19.09.2025
|Беларусь — Высшая лига
|22-й тур
|0 : 1
|13.09.2025
|Беларусь — Высшая лига
|21-й тур
|0 : 1
|07.09.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 3
|30.08.2025
|Беларусь — Высшая лига
|20-й тур
|2 : 0
|23.08.2025
|Беларусь — Высшая лига
|19-й тур
|1 : 1
|19.09.2025
|Беларусь — Высшая лига
|22-й тур
|5 : 0
|13.09.2025
|Беларусь — Высшая лига
|21-й тур
|1 : 1
|29.08.2025
|Беларусь — Высшая лига
|20-й тур
|2 : 2
|22.08.2025
|Беларусь — Высшая лига
|19-й тур
|2 : 0
|16.08.2025
|Беларусь — Высшая лига
|18-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|МЛ Витебск
|22
|52
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Мн
|21
|42
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Славия-Мозырь
|22
|41
|4
|Ислочь
|22
|39
|5
|Динамо-Брест
|22
|38
|6
|Торпедо-БелАЗ
|21
|37
|7
|Минск
|22
|37
|8
|Неман
|18
|31
|9
|БАТЭ
|22
|27
|10
|Арсенал Дз
|21
|25
|11
|Гомель
|20
|23
|12
|Нафтан
|22
|22
|13
|Витебск
|22
|21
| 14
Стыковая зона
|Сморгонь
|22
|17
| 15
Зона вылета
|Слуцк
|21
|13
| 16
Зона вылета
|Молодечно
|22
|10