Жирона - Эспаньол 26 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 26-09-2025 21:00
Стадион: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания), вместимость: 14500
26 Сентября 2025 года в 22:00 (+03:00). Испания — Примера, 7-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жирона - Эспаньол, которое состоится 26 Сентября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Жирона
Эспаньол
|13
|вр
|Пауло Гассанига
|2
|зщ
|Уго Ринкон
|4
|зщ
|Арнау Мартинес
|17
|зщ
|Дейли Блинд
|24
|зщ
|Алекс Морено
|20
|зщ
|Аксель Витсель
|23
|пз
|Иван Мартин
|18
|пз
|Аззедин Унаи
|10
|нп
|Ясер Асприлья
|3
|нп
|Хоэль Рока
|19
|нп
|Владислав Ванат
|13
|вр
|Марко Дмитрович
|23
|зщ
|Омар Эль-Хилали
|5
|зщ
|Фернандо Калеро
|6
|зщ
|Леандро Кабрера
|22
|зщ
|Карлос Ромеро
|4
|пз
|Урко Гонсалес
|10
|пз
|Поль Лосано
|8
|пз
|Эду Эспосито
|24
|нп
|Тайрис Долан
|7
|нп
|Хавьер Пуадо
|9
|нп
|Роберто Фернандес
Главные тренеры
|Мичел Санчес
|Маноло Гонсалес
История личных встреч
|10.03.2025
|Испания — Примера
|27-й тур
|1 : 1
|23.11.2024
|Испания — Примера
|14-й тур
|4 : 1
|01.04.2023
|Испания - Примера
|27-й тур
|2 : 1
|07.01.2023
|Испания - Примера
|16-й тур
|2 : 2
|23.01.2021
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 22-й тур
|1 : 0
|20.11.2020
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 13-й тур
|1 : 2
|06.04.2019
|Испания - Примера
|31-й тур
|1 : 2
|25.11.2018
|Испания - Примера
|13-й тур
|1 : 3
|22.04.2018
|Испания - Примера
|34-й тур
|0 : 2
|11.12.2017
|Испания - Примера
|15-й тур
|0 : 1
|23.09.2025
|Испания — Примера
|6-й тур
|1 : 1
|20.09.2025
|Испания — Примера
|5-й тур
|0 : 4
|14.09.2025
|Испания — Примера
|4-й тур
|1 : 1
|30.08.2025
|Испания — Примера
|3-й тур
|0 : 2
|24.08.2025
|Испания — Примера
|2-й тур
|5 : 0
|23.09.2025
|Испания — Примера
|6-й тур
|2 : 2
|20.09.2025
|Испания — Примера
|5-й тур
|2 : 0
|15.09.2025
|Испания — Примера
|4-й тур
|3 : 2
|31.08.2025
|Испания — Примера
|3-й тур
|1 : 0
|24.08.2025
|Испания — Примера
|2-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|6
|18
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|5
|13
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|6
|13
| 4
Лига чемпионов
|Эспаньол
|6
|11
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|6
|10
| 6
Лига конференций
|Хетафе
|6
|10
|7
|Эльче
|5
|9
|8
|Бетис
|6
|9
|9
|Атлетико М
|6
|9
|10
|Алавес
|6
|8
|11
|Валенсия
|6
|8
|12
|Севилья
|6
|7
|13
|Осасуна
|5
|6
|14
|Райо Вальекано
|6
|5
|15
|Сельта
|6
|5
|16
|Реал Сосьедад
|6
|5
|17
|Леванте
|6
|4
| 18
Зона вылета
|Овьедо
|5
|3
| 19
Зона вылета
|Мальорка
|6
|2
| 20
Зона вылета
|Жирона
|6
|2