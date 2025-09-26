01:28 ()
Жирона - Эспаньол 26 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 26-09-2025 21:00
Стадион: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания), вместимость: 14500
26 Сентября 2025 года в 22:00 (+03:00). Испания — Примера, 7-й тур
Жирона
Эспаньол

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жирона - Эспаньол, которое состоится 26 Сентября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Жирона
Жирона
Эспаньол
Барселона
13 Аргентина вр Пауло Гассанига
2 Испания зщ Уго Ринкон
4 Испания зщ Арнау Мартинес
17 Нидерланды зщ Дейли Блинд
24 Испания зщ Алекс Морено
20 Бельгия зщ Аксель Витсель
23 Испания пз Иван Мартин
18 Марокко пз Аззедин Унаи
10 Колумбия нп Ясер Асприлья
3 Испания нп Хоэль Рока
19 Украина нп Владислав Ванат
13 Сербия вр Марко Дмитрович
23 Марокко зщ Омар Эль-Хилали
5 Испания зщ Фернандо Калеро
6 Уругвай зщ Леандро Кабрера
22 Испания зщ Карлос Ромеро
4 Испания пз Урко Гонсалес
10 Испания пз Поль Лосано
8 Испания пз Эду Эспосито
24 Англия нп Тайрис Долан
7 Испания нп Хавьер Пуадо
9 Испания нп Роберто Фернандес
Главные тренеры
Испания Мичел Санчес
Испания Маноло Гонсалес
История личных встреч
10.03.2025 Испания — Примера 27-й тур Эспаньол1 : 1Жирона
23.11.2024 Испания — Примера 14-й тур Жирона4 : 1Эспаньол
01.04.2023 Испания - Примера 27-й тур Жирона2 : 1Эспаньол
07.01.2023 Испания - Примера 16-й тур Эспаньол2 : 2Жирона
23.01.2021 Испания - Сегунда Сегунда. 22-й тур Жирона1 : 0Эспаньол
20.11.2020 Испания - Сегунда Сегунда. 13-й тур Эспаньол1 : 2Жирона
06.04.2019 Испания - Примера 31-й тур Жирона1 : 2Эспаньол
25.11.2018 Испания - Примера 13-й тур Эспаньол1 : 3Жирона
22.04.2018 Испания - Примера 34-й тур Жирона0 : 2Эспаньол
11.12.2017 Испания - Примера 15-й тур Эспаньол0 : 1Жирона
23.09.2025 Испания — Примера 6-й тур 1 : 1Жирона
20.09.2025 Испания — Примера 5-й тур Жирона0 : 4
14.09.2025 Испания — Примера 4-й тур 1 : 1Жирона
30.08.2025 Испания — Примера 3-й тур Жирона0 : 2
24.08.2025 Испания — Примера 2-й тур 5 : 0Жирона
23.09.2025 Испания — Примера 6-й тур Эспаньол2 : 2
20.09.2025 Испания — Примера 5-й тур 2 : 0Эспаньол
15.09.2025 Испания — Примера 4-й тур Эспаньол3 : 2
31.08.2025 Испания — Примера 3-й тур Эспаньол1 : 0
24.08.2025 Испания — Примера 2-й тур 2 : 2Эспаньол
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид618
2
Лига чемпионов
Барселона513
3
Лига чемпионов
Вильярреал613
4
Лига чемпионов
Эспаньол611
5
Лига Европы
Атлетик Б610
6
Лига конференций
Хетафе610
7 Эльче59
8 Бетис69
9 Атлетико М69
10 Алавес68
11 Валенсия68
12 Севилья67
13 Осасуна56
14 Райо Вальекано65
15 Сельта65
16 Реал Сосьедад65
17 Леванте64
18
Зона вылета
Овьедо53
19
Зона вылета
Мальорка62
20
Зона вылета
Жирона62

