Бавария - Вердер 26 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 26-09-2025 20:30
Стадион: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия), вместимость: 75024
26 Сентября 2025 года в 21:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 5-й тур
Бавария
Вердер

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Вердер, которое состоится 26 Сентября 2025 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бавария
Мюнхен
Вердер
Бремен
1 Германия вр Мануэль Нойер
2 Франция зщ Деотшанкюль Юпамекано
4 Германия зщ Жонатан Та
22 Португалия зщ Рафаэл Геррейру
27 Австрия зщ Конрад Лаймер
6 Германия пз Йозуа Киммих
45 Германия пз Александар Павлович
17 Франция нп Майкл Олисе
7 Германия нп Серж Гнабри
14 Колумбия нп Луис Диас
9 Англия нп Гарри Кейн
30 Германия вр Мио Бакхаус
3 Япония зщ Юкинари Сугавара
32 Австрия зщ Марко Фридль
31 Германия зщ Карим Кулибали
27 Германия зщ Феликс Агу
20 Австрия пз Романо Шмид
6 Дания пз Йенс Стаге
14 Бельгия пз Сенне Линен
18 Испания пз Кэмерон Пуэртас
11 Германия нп Джастин Нджинма
17 Австрия нп Марко Грюлль
Главные тренеры
Бельгия Венсан Компани
Германия Хорст Штеффен
История личных встреч
07.02.2025 Германия — Бундеслига 21-й тур Бавария3 : 0Вердер
21.09.2024 Германия — Бундеслига 4-й тур Вердер0 : 5Бавария
21.01.2024 Германия - Бундеслига 18-й тур Бавария0 : 1Вердер
18.08.2023 Германия - Бундеслига 1-й тур Вердер0 : 4Бавария
06.05.2023 Германия - Бундеслига 31-й тур Вердер1 : 2Бавария
08.11.2022 Германия - Бундеслига 14-й тур Бавария6 : 1Вердер
13.03.2021 Германия - Бундеслига 25-й тур Вердер1 : 3Бавария
21.11.2020 Германия - Бундеслига 8-й тур Бавария1 : 1Вердер
16.06.2020 Германия - Бундеслига 32-й тур Вердер0 : 1Бавария
14.12.2019 Германия - Бундеслига 15-й тур Бавария6 : 1Вердер
20.09.2025 Германия — Бундеслига 4-й тур 1 : 4Бавария
17.09.2025 Лига чемпионов Общий этап. 1-й тур Бавария3 : 1
13.09.2025 Германия — Бундеслига 3-й тур Бавария5 : 0
30.08.2025 Германия — Бундеслига 2-й тур 2 : 3Бавария
27.08.2025 Кубок Германии 1-й раунд 2 : 3Бавария
20.09.2025 Германия — Бундеслига 4-й тур Вердер0 : 3
14.09.2025 Германия — Бундеслига 3-й тур 0 : 4Вердер
30.08.2025 Германия — Бундеслига 2-й тур Вердер3 : 3
23.08.2025 Германия — Бундеслига 1-й тур 4 : 1Вердер
15.08.2025 Кубок Германии 1-й раунд 1 : 0Вердер
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария412
2
Лига чемпионов
Боруссия Д410
3
Лига чемпионов
РБ Лейпциг49
4
Лига чемпионов
Кёльн47
5
Лига Европы
Санкт-Паули47
6
Лига конференций
Айнтрахт Ф46
7 Фрайбург46
8 Штутгарт46
9 Хоффенхайм46
10 Унион46
11 Байер45
12 Вольфсбург45
13 Майнц44
14 Вердер44
15 Гамбург44
16
Стыковая зона
Аугсбург43
17
Зона вылета
Боруссия М42
18
Зона вылета
Хайденхайм40

