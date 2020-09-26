Бавария - Вердер 26 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 26-09-2025 20:30
Стадион: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия), вместимость: 75024
26 Сентября 2025 года в 21:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 5-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Вердер, которое состоится 26 Сентября 2025 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бавария
Мюнхен
Вердер
Бремен
|1
|вр
|Мануэль Нойер
|2
|зщ
|Деотшанкюль Юпамекано
|4
|зщ
|Жонатан Та
|22
|зщ
|Рафаэл Геррейру
|27
|зщ
|Конрад Лаймер
|6
|пз
|Йозуа Киммих
|45
|пз
|Александар Павлович
|17
|нп
|Майкл Олисе
|7
|нп
|Серж Гнабри
|14
|нп
|Луис Диас
|9
|нп
|Гарри Кейн
|30
|вр
|Мио Бакхаус
|3
|зщ
|Юкинари Сугавара
|32
|зщ
|Марко Фридль
|31
|зщ
|Карим Кулибали
|27
|зщ
|Феликс Агу
|20
|пз
|Романо Шмид
|6
|пз
|Йенс Стаге
|14
|пз
|Сенне Линен
|18
|пз
|Кэмерон Пуэртас
|11
|нп
|Джастин Нджинма
|17
|нп
|Марко Грюлль
Главные тренеры
|Венсан Компани
|Хорст Штеффен
История личных встреч
|07.02.2025
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|3 : 0
|21.09.2024
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|0 : 5
|21.01.2024
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|0 : 1
|18.08.2023
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|0 : 4
|06.05.2023
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|1 : 2
|08.11.2022
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|6 : 1
|13.03.2021
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|1 : 3
|21.11.2020
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|1 : 1
|16.06.2020
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|0 : 1
|14.12.2019
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|6 : 1
|20.09.2025
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|1 : 4
|17.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|3 : 1
|13.09.2025
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|5 : 0
|30.08.2025
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|2 : 3
|27.08.2025
|Кубок Германии
|1-й раунд
|2 : 3
|20.09.2025
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|0 : 3
|14.09.2025
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|0 : 4
|30.08.2025
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|3 : 3
|23.08.2025
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|4 : 1
|15.08.2025
|Кубок Германии
|1-й раунд
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|4
|12
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|4
|10
| 3
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|4
|9
| 4
Лига чемпионов
|Кёльн
|4
|7
| 5
Лига Европы
|Санкт-Паули
|4
|7
| 6
Лига конференций
|Айнтрахт Ф
|4
|6
|7
|Фрайбург
|4
|6
|8
|Штутгарт
|4
|6
|9
|Хоффенхайм
|4
|6
|10
|Унион
|4
|6
|11
|Байер
|4
|5
|12
|Вольфсбург
|4
|5
|13
|Майнц
|4
|4
|14
|Вердер
|4
|4
|15
|Гамбург
|4
|4
| 16
Стыковая зона
|Аугсбург
|4
|3
| 17
Зона вылета
|Боруссия М
|4
|2
| 18
Зона вылета
|Хайденхайм
|4
|0