Твенте - Фортуна 26 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 26-09-2025 20:00
Стадион: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды), вместимость: 30205
26 Сентября 2025 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 7-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Составы команд
Твенте
Энсхеде
Фортуна
Ситтард-Гелен
|1
|вр
|Ларс Уннерсталл
|28
|зщ
|Барт ван Рой
|38
|зщ
|Макс Брюнс
|3
|зщ
|Робин Проппер
|39
|зщ
|Матс Ротс
|42
|пз
|Daouda Weidmann
|6
|пз
|Рамиз Зерруки
|27
|пз
|Сондре Эрьясетер
|14
|нп
|Кристиан Хлинссон
|7
|нп
|Марко Пьяца
|9
|нп
|Рикки ван Волфсвинкель
|31
|вр
|Маттейс Брандерхорст
|4
|зщ
|Шон Адевойе
|44
|зщ
|Иван Маркес
|8
|зщ
|Яспер Дахлаус
|18
|пз
|Димитриос Лимниос
|23
|пз
|Филипп Бриттейн
|80
|пз
|Райан Фоссо-Имефак
|17
|пз
|Джастин Лонвейк
|52
|пз
|Мохаммед Ихаттарен
|7
|пз
|Кристоффер Петерсон
|9
|нп
|Кай Сирхёйс
Главные тренеры
|Джозеф Остинг
|Джон ван ден Бром
|Данни Бёйс
История личных встреч
|05.04.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|1 : 1
|23.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|1 : 2
|06.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|2 : 0
|08.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|0 : 3
|11.03.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|0 : 3
|14.08.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|3 : 0
|07.05.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|1 : 2
|14.08.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|2 : 1
|01.05.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|3 : 0
|12.09.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|2 : 0
|19.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|1 : 5
|13.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|2 : 2
|30.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|1 : 0
|24.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|1 : 2
|17.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|0 : 2
|20.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|1 : 0
|17.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|2 : 0
|14.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|1 : 3
|31.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|3 : 2
|17.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|6
|16
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|6
|13
| 3
Лига чемпионов
|Аякс
|6
|12
| 4
Лига Европы
|АЗ Алкмар
|6
|12
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|6
|12
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|6
|10
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|НЕК Неймеген
|6
|9
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|6
|9
|9
|Гоу Эхед Иглс
|6
|9
|10
|Спарта
|6
|9
|11
|Твенте
|6
|7
|12
|ПЕК Зволле
|6
|7
|13
|НАК Бреда
|6
|7
|14
|Эксельсиор
|6
|6
|15
|Херенвен
|6
|5
| 16
Стыковая зона
|Волендам
|6
|4
| 17
Зона вылета
|Телстар
|6
|4
| 18
Зона вылета
|Хераклес
|6
|0