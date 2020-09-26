01:28 ()
Свернуть список

Твенте - Фортуна 26 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 26-09-2025 20:00
Стадион: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды), вместимость: 30205
26 Сентября 2025 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 7-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
Твенте
Фортуна

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Твенте - Фортуна, которое состоится 26 Сентября 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Твенте
Энсхеде
Фортуна
Ситтард-Гелен
1 Германия вр Ларс Уннерсталл
28 Нидерланды зщ Барт ван Рой
38 Нидерланды зщ Макс Брюнс
3 Нидерланды зщ Робин Проппер
39 Нидерланды зщ Матс Ротс
42 Франция пз Daouda Weidmann
6 Алжир пз Рамиз Зерруки
27 Норвегия пз Сондре Эрьясетер
14 Исландия нп Кристиан Хлинссон
7 Хорватия нп Марко Пьяца
9 Нидерланды нп Рикки ван Волфсвинкель
31 Нидерланды вр Маттейс Брандерхорст
4 Бельгия зщ Шон Адевойе
44 Испания зщ Иван Маркес
8 Нидерланды зщ Яспер Дахлаус
18 Греция пз Димитриос Лимниос
23 Нидерланды пз Филипп Бриттейн
80 Швейцария пз Райан Фоссо-Имефак
17 Суринам пз Джастин Лонвейк
52 Нидерланды пз Мохаммед Ихаттарен
7 Швеция пз Кристоффер Петерсон
9 Нидерланды нп Кай Сирхёйс
Главные тренеры
Нидерланды Джозеф Остинг
Нидерланды Джон ван ден Бром
Нидерланды Данни Бёйс
История личных встреч
05.04.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 28-й тур Твенте1 : 1Фортуна
23.11.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 13-й тур Фортуна1 : 2Твенте
06.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 29-й тур Твенте2 : 0Фортуна
08.10.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 8-й тур Фортуна0 : 3Твенте
11.03.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 25-й тур Фортуна0 : 3Твенте
14.08.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 2-й тур Твенте3 : 0Фортуна
07.05.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 32-й тур Твенте1 : 2Фортуна
14.08.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 1-й тур Фортуна2 : 1Твенте
01.05.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 31-й тур Фортуна3 : 0Твенте
12.09.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 1-й тур Твенте2 : 0Фортуна
19.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 6-й тур 1 : 5Твенте
13.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 5-й тур Твенте2 : 2
30.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 4-й тур 1 : 0Твенте
24.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 3-й тур 1 : 2Твенте
17.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 2-й тур Твенте0 : 2
20.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 6-й тур Фортуна1 : 0
17.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 3-й тур 2 : 0Фортуна
14.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 5-й тур 1 : 3Фортуна
31.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 4-й тур Фортуна3 : 2
17.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 2-й тур 2 : 1Фортуна
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фейеноорд616
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен613
3
Лига чемпионов
Аякс612
4
Лига Европы
АЗ Алкмар612
5
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген612
6
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна610
7
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген69
8
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт69
9 Гоу Эхед Иглс69
10 Спарта69
11 Твенте67
12 ПЕК Зволле67
13 НАК Бреда67
14 Эксельсиор66
15 Херенвен65
16
Стыковая зона
Волендам64
17
Зона вылета
Телстар64
18
Зона вылета
Хераклес60

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close