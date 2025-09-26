01:29 ()
Аланьяспор - Галатасарай 26 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 26-09-2025 19:00
Стадион: Кырбыйык Холдинг (Аланья, Турция), вместимость: 15000
26 Сентября 2025 года в 20:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 7-й тур
Аланьяспор
Галатасарай

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аланьяспор - Галатасарай, которое состоится 26 Сентября 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Кырбыйык Холдинг (Аланья, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аланьяспор
Аланья
Галатасарай
Стамбул
Главные тренеры
Португалия Жоау Перейра
Турция Окан Бурук
История личных встреч
09.03.2025 Турция — Суперлига 27-й тур Аланьяспор1 : 2Галатасарай
06.10.2024 Турция — Суперлига 8-й тур Галатасарай1 : 0Аланьяспор
15.04.2024 Турция - Суперлига 32-й тур Аланьяспор0 : 4Галатасарай
25.11.2023 Турция - Суперлига 13-й тур Галатасарай4 : 0Аланьяспор
18.04.2023 Турция - Суперлига 30-й тур Аланьяспор1 : 4Галатасарай
23.10.2022 Турция - Суперлига 11-й тур Галатасарай2 : 2Аланьяспор
06.02.2022 Турция - Суперлига 24-й тур Аланьяспор1 : 1Галатасарай
19.09.2021 Турция - Суперлига 5-й тур Галатасарай0 : 1Аланьяспор
20.02.2021 Турция - Суперлига 26-й тур Аланьяспор0 : 1Галатасарай
19.10.2020 Турция - Суперлига 5-й тур Галатасарай1 : 2Аланьяспор
21.09.2025 Турция — Суперлига 6-й тур 1 : 1Аланьяспор
17.09.2025 Турция — Суперлига 1-й тур 2 : 2Аланьяспор
13.09.2025 Турция — Суперлига 5-й тур 1 : 2Аланьяспор
31.08.2025 Турция — Суперлига 4-й тур Аланьяспор2 : 0
25.08.2025 Турция — Суперлига 3-й тур 2 : 1Аланьяспор
22.09.2025 Турция — Суперлига 6-й тур Галатасарай3 : 1
18.09.2025 Лига чемпионов Общий этап. 1-й тур 5 : 1Галатасарай
13.09.2025 Турция — Суперлига 5-й тур 0 : 2Галатасарай
30.08.2025 Турция — Суперлига 4-й тур Галатасарай3 : 1
24.08.2025 Турция — Суперлига 3-й тур 0 : 4Галатасарай
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Галатасарай618
2
Лига чемпионов
Гёзтепе612
3
Лига Европы
Фенербахче612
4
Лига конференций
Самсунспор611
5 Трабзонспор611
6 Антальяспор610
7 Газиантеп610
8 Аланьяспор69
9 Бешикташ59
10 Коньяспор57
11 Истанбул Башакшехир56
12 Касымпаша65
13 Ризеспор55
14 Эюпспор64
15 Кайсериспор64
16
Зона вылета
Генчлербирлиги63
17
Зона вылета
Фатих Карагюмрюк63
18
Зона вылета
Коджаэлиспор62

