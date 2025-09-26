Аланьяспор - Галатасарай 26 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 26-09-2025 19:00
Стадион: Кырбыйык Холдинг (Аланья, Турция), вместимость: 15000
26 Сентября 2025 года в 20:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 7-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аланьяспор - Галатасарай, которое состоится 26 Сентября 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Кырбыйык Холдинг (Аланья, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аланьяспор
Аланья
Галатасарай
Стамбул
Главные тренеры
|Жоау Перейра
|Окан Бурук
История личных встреч
|09.03.2025
|Турция — Суперлига
|27-й тур
|1 : 2
|06.10.2024
|Турция — Суперлига
|8-й тур
|1 : 0
|15.04.2024
|Турция - Суперлига
|32-й тур
|0 : 4
|25.11.2023
|Турция - Суперлига
|13-й тур
|4 : 0
|18.04.2023
|Турция - Суперлига
|30-й тур
|1 : 4
|23.10.2022
|Турция - Суперлига
|11-й тур
|2 : 2
|06.02.2022
|Турция - Суперлига
|24-й тур
|1 : 1
|19.09.2021
|Турция - Суперлига
|5-й тур
|0 : 1
|20.02.2021
|Турция - Суперлига
|26-й тур
|0 : 1
|19.10.2020
|Турция - Суперлига
|5-й тур
|1 : 2
|21.09.2025
|Турция — Суперлига
|6-й тур
|1 : 1
|17.09.2025
|Турция — Суперлига
|1-й тур
|2 : 2
|13.09.2025
|Турция — Суперлига
|5-й тур
|1 : 2
|31.08.2025
|Турция — Суперлига
|4-й тур
|2 : 0
|25.08.2025
|Турция — Суперлига
|3-й тур
|2 : 1
|22.09.2025
|Турция — Суперлига
|6-й тур
|3 : 1
|18.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|5 : 1
|13.09.2025
|Турция — Суперлига
|5-й тур
|0 : 2
|30.08.2025
|Турция — Суперлига
|4-й тур
|3 : 1
|24.08.2025
|Турция — Суперлига
|3-й тур
|0 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Галатасарай
|6
|18
| 2
Лига чемпионов
|Гёзтепе
|6
|12
| 3
Лига Европы
|Фенербахче
|6
|12
| 4
Лига конференций
|Самсунспор
|6
|11
|5
|Трабзонспор
|6
|11
|6
|Антальяспор
|6
|10
|7
|Газиантеп
|6
|10
|8
|Аланьяспор
|6
|9
|9
|Бешикташ
|5
|9
|10
|Коньяспор
|5
|7
|11
|Истанбул Башакшехир
|5
|6
|12
|Касымпаша
|6
|5
|13
|Ризеспор
|5
|5
|14
|Эюпспор
|6
|4
|15
|Кайсериспор
|6
|4
| 16
Зона вылета
|Генчлербирлиги
|6
|3
| 17
Зона вылета
|Фатих Карагюмрюк
|6
|3
| 18
Зона вылета
|Коджаэлиспор
|6
|2