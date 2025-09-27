04:08 ()
Ахмат - Акрон 27 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 27-09-2025 13:00
Стадион: Ахмат Арена (Грозный, Россия), вместимость: 30597
27 Сентября 2025 года в 14:00 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 10-й тур
Главный судья: Евгений Кукуляк (Калуга, Россия);
Ахмат
Акрон

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ахмат - Акрон, которое состоится 27 Сентября 2025 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Ахмат Арена (Грозный, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ахмат
Грозный
Акрон
Тольятти
Главные тренеры
Россия Станислав Саламович Черчесов
Россия Заурбек Эдуардович Тедеев
История личных встреч
11.05.2025 Мир Российская Премьер-лига 28-й тур Акрон3 : 2Ахмат
31.08.2024 Мир Российская Премьер-лига 7-й тур Ахмат0 : 0Акрон
26.09.2025 Россия — МФЛ 24-й тур 0 : 3Ахмат
20.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 9-й тур 1 : 2Ахмат
19.09.2025 Россия — МФЛ 23-й тур Ахмат1 : 2
17.09.2025 Fonbet Кубок России Группа A. 4-й тур 2 : 1Ахмат
13.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 8-й тур Ахмат1 : 1
20.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 9-й тур Акрон2 : 2
16.09.2025 Fonbet Кубок России Группа D. 4-й тур Акрон1 : 3
13.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 8-й тур 2 : 1Акрон
31.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 7-й тур Акрон0 : 2
28.08.2025 Fonbet Кубок России Группа D. 3-й тур 2 : 0Акрон
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча десятого тура РПЛ: «Ахмат» — «Акрон». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар919
2 ЦСКА918
3 Балтика917
4 Локомотив М917
5 Зенит916
6 Динамо М1015
7 Спартак М915
8 Рубин915
9 Ахмат912
10 Крылья Советов1012
11 Ростов99
12 Динамо Мх99
13
Стыковая зона
Оренбург97
14
Стыковая зона
Акрон97
15
Зона вылета
Пари Нижний Новгород96
16
Зона вылета
Сочи91

Новости футбола

