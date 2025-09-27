Ахмат - Акрон 27 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 27-09-2025 13:00
Стадион: Ахмат Арена (Грозный, Россия), вместимость: 30597
27 Сентября 2025 года в 14:00 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 10-й тур
Главный судья: Евгений Кукуляк (Калуга, Россия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ахмат - Акрон, которое состоится 27 Сентября 2025 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Ахмат Арена (Грозный, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ахмат
Грозный
Акрон
Тольятти
Главные тренеры
|Станислав Саламович Черчесов
|Заурбек Эдуардович Тедеев
История личных встреч
|11.05.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|28-й тур
|3 : 2
|31.08.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 0
|26.09.2025
|Россия — МФЛ
|24-й тур
|0 : 3
|20.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 2
|19.09.2025
|Россия — МФЛ
|23-й тур
|1 : 2
|17.09.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 4-й тур
|2 : 1
|13.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 1
|20.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 2
|16.09.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 4-й тур
|1 : 3
|13.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 1
|31.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 2
|28.08.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 3-й тур
|2 : 0
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча десятого тура РПЛ: «Ахмат» — «Акрон». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|9
|19
|2
|ЦСКА
|9
|18
|3
|Балтика
|9
|17
|4
|Локомотив М
|9
|17
|5
|Зенит
|9
|16
|6
|Динамо М
|10
|15
|7
|Спартак М
|9
|15
|8
|Рубин
|9
|15
|9
|Ахмат
|9
|12
|10
|Крылья Советов
|10
|12
|11
|Ростов
|9
|9
|12
|Динамо Мх
|9
|9
| 13
Стыковая зона
|Оренбург
|9
|7
| 14
Стыковая зона
|Акрон
|9
|7
| 15
Зона вылета
|Пари Нижний Новгород
|9
|6
| 16
Зона вылета
|Сочи
|9
|1