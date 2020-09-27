Хетафе - Леванте 27 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 27-09-2025 14:00
Стадион: Колисеум (Хетафе, Испания), вместимость: 17393
27 Сентября 2025 года в 15:00 (+03:00). Испания — Примера, 7-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хетафе - Леванте, которое состоится 27 Сентября 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Колисеум (Хетафе, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хетафе
Леванте
|13
|вр
|Давид Сория
|17
|зщ
|Кико Фемения
|3
|зщ
|Абделькадир Абкар
|22
|зщ
|Домингуш Дуарте
|2
|зщ
|Джене
|16
|зщ
|Диего Рико
|5
|пз
|Луис Милья
|14
|пз
|Хавьер Муньос
|8
|пз
|Мауро Арамбарри
|18
|нп
|Алекс Санкрис
|9
|нп
|Борха Майораль
|13
|вр
|Мэтью Райан
|22
|зщ
|Джереми Тольян
|5
|зщ
|Унай Эльхесабаль
|4
|зщ
|Адриан Де Ла Фуэнте
|23
|зщ
|Мануэль Санчес
|24
|пз
|Карлос Альварес
|12
|пз
|Унай Венседор
|20
|пз
|Ориоль Эренас
|10
|пз
|Пабло Мартинес
|21
|нп
|Карл Эдуард Этта Эйонг
|9
|нп
|Иван Ромеро
Главные тренеры
|Хосе Бордалас
|Хулиан Фернандес Калеро
История личных встреч
|03.01.2023
|Кубок Испании
|1/16 финала
|3 : 2
|04.02.2022
|Испания - Примера
|23-й тур
|3 : 0
|16.10.2021
|Испания - Примера
|9-й тур
|0 : 0
|16.05.2021
|Испания - Примера
|37-й тур
|2 : 1
|05.12.2020
|Испания - Примера
|12-й тур
|3 : 0
|19.07.2020
|Испания - Примера
|38-й тур
|1 : 0
|01.12.2019
|Испания - Примера
|15-й тур
|4 : 0
|02.02.2019
|Испания - Примера
|22-й тур
|0 : 0
|06.10.2018
|Испания - Примера
|8-й тур
|0 : 1
|10.03.2018
|Испания - Примера
|28-й тур
|0 : 1
|24.09.2025
|Испания — Примера
|6-й тур
|1 : 1
|21.09.2025
|Испания — Примера
|5-й тур
|3 : 0
|13.09.2025
|Испания — Примера
|4-й тур
|2 : 0
|29.08.2025
|Испания — Примера
|3-й тур
|3 : 0
|25.08.2025
|Испания — Примера
|2-й тур
|1 : 2
|23.09.2025
|Испания — Примера
|6-й тур
|1 : 4
|20.09.2025
|Испания — Примера
|5-й тур
|0 : 4
|14.09.2025
|Испания — Примера
|4-й тур
|2 : 2
|29.08.2025
|Испания — Примера
|3-й тур
|2 : 0
|23.08.2025
|Испания — Примера
|2-й тур
|2 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|6
|18
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|6
|16
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|6
|13
| 4
Лига чемпионов
|Эспаньол
|6
|11
| 5
Лига Европы
|Эльче
|6
|10
| 6
Лига конференций
|Атлетик Б
|6
|10
|7
|Хетафе
|6
|10
|8
|Бетис
|6
|9
|9
|Атлетико М
|6
|9
|10
|Алавес
|6
|8
|11
|Валенсия
|6
|8
|12
|Севилья
|6
|7
|13
|Осасуна
|6
|7
|14
|Райо Вальекано
|6
|5
|15
|Сельта
|6
|5
|16
|Реал Сосьедад
|6
|5
|17
|Леванте
|6
|4
| 18
Зона вылета
|Овьедо
|6
|3
| 19
Зона вылета
|Мальорка
|6
|2
| 20
Зона вылета
|Жирона
|6
|2