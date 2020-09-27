04:08 ()
Хетафе - Леванте 27 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 27-09-2025 14:00
Стадион: Колисеум (Хетафе, Испания), вместимость: 17393
27 Сентября 2025 года в 15:00 (+03:00). Испания — Примера, 7-й тур
Хетафе
Леванте

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хетафе - Леванте, которое состоится 27 Сентября 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Колисеум (Хетафе, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хетафе
Хетафе
Леванте
Валенсия
13 Испания вр Давид Сория
17 Испания зщ Кико Фемения
3 Марокко зщ Абделькадир Абкар
22 Португалия зщ Домингуш Дуарте
2 Того зщ Джене
16 Испания зщ Диего Рико
5 Испания пз Луис Милья
14 Испания пз Хавьер Муньос
8 Уругвай пз Мауро Арамбарри
18 Испания нп Алекс Санкрис
9 Испания нп Борха Майораль
13 Австралия вр Мэтью Райан
22 Германия зщ Джереми Тольян
5 Испания зщ Унай Эльхесабаль
4 Испания зщ Адриан Де Ла Фуэнте
23 Испания зщ Мануэль Санчес
24 Испания пз Карлос Альварес
12 Испания пз Унай Венседор
20 Испания пз Ориоль Эренас
10 Испания пз Пабло Мартинес
21 Камерун нп Карл Эдуард Этта Эйонг
9 Испания нп Иван Ромеро
Главные тренеры
Испания Хосе Бордалас
Испания Хулиан Фернандес Калеро
История личных встреч
03.01.2023 Кубок Испании 1/16 финала Леванте3 : 2Хетафе
04.02.2022 Испания - Примера 23-й тур Хетафе3 : 0Леванте
16.10.2021 Испания - Примера 9-й тур Леванте0 : 0Хетафе
16.05.2021 Испания - Примера 37-й тур Хетафе2 : 1Леванте
05.12.2020 Испания - Примера 12-й тур Леванте3 : 0Хетафе
19.07.2020 Испания - Примера 38-й тур Леванте1 : 0Хетафе
01.12.2019 Испания - Примера 15-й тур Хетафе4 : 0Леванте
02.02.2019 Испания - Примера 22-й тур Леванте0 : 0Хетафе
06.10.2018 Испания - Примера 8-й тур Хетафе0 : 1Леванте
10.03.2018 Испания - Примера 28-й тур Хетафе0 : 1Леванте
24.09.2025 Испания — Примера 6-й тур Хетафе1 : 1
21.09.2025 Испания — Примера 5-й тур 3 : 0Хетафе
13.09.2025 Испания — Примера 4-й тур Хетафе2 : 0
29.08.2025 Испания — Примера 3-й тур 3 : 0Хетафе
25.08.2025 Испания — Примера 2-й тур 1 : 2Хетафе
23.09.2025 Испания — Примера 6-й тур Леванте1 : 4
20.09.2025 Испания — Примера 5-й тур 0 : 4Леванте
14.09.2025 Испания — Примера 4-й тур Леванте2 : 2
29.08.2025 Испания — Примера 3-й тур 2 : 0Леванте
23.08.2025 Испания — Примера 2-й тур Леванте2 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид618
2
Лига чемпионов
Барселона616
3
Лига чемпионов
Вильярреал613
4
Лига чемпионов
Эспаньол611
5
Лига Европы
Эльче610
6
Лига конференций
Атлетик Б610
7 Хетафе610
8 Бетис69
9 Атлетико М69
10 Алавес68
11 Валенсия68
12 Севилья67
13 Осасуна67
14 Райо Вальекано65
15 Сельта65
16 Реал Сосьедад65
17 Леванте64
18
Зона вылета
Овьедо63
19
Зона вылета
Мальорка62
20
Зона вылета
Жирона62

Отзывы и комментарии к матчу

