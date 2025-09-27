Атлетико М - Реал Мадрид 27 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 27-09-2025 16:15
Стадион: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 70460
27 Сентября 2025 года в 17:15 (+03:00). Испания — Примера, 7-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Реал Мадрид, которое состоится 27 Сентября 2025 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Атлетико М
Мадрид
Реал Мадрид
Мадрид
|13
|вр
|Ян Облак
|24
|зщ
|Робен Ле Норман
|15
|зщ
|Клеман Лангле
|17
|зщ
|Давид Ганцко
|14
|пз
|Маркос Льоренте
|6
|пз
|Коке
|8
|пз
|Пабло Барриос
|23
|пз
|Николас Гонсалес
|20
|нп
|Джулиано Симеоне
|7
|нп
|Антуан Гризманн
|19
|нп
|Хулиан Альварес
|1
|вр
|Тибо Куртуа
|17
|зщ
|Рауль Асенсио
|3
|зщ
|Эдер Милитао
|24
|зщ
|Дин Хёйсен
|18
|зщ
|Альваро Фернандес
|14
|зщ
|Орельен Тчуамени
|8
|пз
|Федерико Вальверде
|30
|пз
|Франко Мастантуоно
|15
|нп
|Арда Гюлер
|7
|нп
|Винисиус Жуниор
|10
|нп
|Килиан Мбаппе
Главные тренеры
|Диего Симеоне
|Хаби Алонсо
История личных встреч
|12.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 0 2 : 4
|04.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|2 : 1
|08.02.2025
|Испания — Примера
|23-й тур
|1 : 1
|29.09.2024
|Испания — Примера
|8-й тур
|1 : 1
|04.02.2024
|Испания - Примера
|23-й тур
|1 : 1
|18.01.2024
|Кубок Испании
|1/8 финала
|4 : 2 ДВ
|10.01.2024
|Суперкубок Испании
|1/2 финала
|5 : 3 ДВ
|24.09.2023
|Испания - Примера
|6-й тур
|3 : 1
|25.02.2023
|Испания - Примера
|23-й тур
|1 : 1
|26.01.2023
|Кубок Испании
|1/4 финала
|3 : 1 ДВ
|24.09.2025
|Испания — Примера
|6-й тур
|3 : 2
|21.09.2025
|Испания — Примера
|5-й тур
|1 : 1
|17.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|3 : 2
|13.09.2025
|Испания — Примера
|4-й тур
|2 : 0
|30.08.2025
|Испания — Примера
|3-й тур
|1 : 1
|23.09.2025
|Испания — Примера
|6-й тур
|1 : 4
|20.09.2025
|Испания — Примера
|5-й тур
|2 : 0
|16.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|2 : 1
|13.09.2025
|Испания — Примера
|4-й тур
|1 : 2
|30.08.2025
|Испания — Примера
|3-й тур
|2 : 1
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча седьмого тура Примеры: «Атлетико» — «Реал». Начало встречи запланировано на 17:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|6
|18
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|6
|16
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|6
|13
| 4
Лига чемпионов
|Эспаньол
|6
|11
| 5
Лига Европы
|Эльче
|6
|10
| 6
Лига конференций
|Атлетик Б
|6
|10
|7
|Хетафе
|6
|10
|8
|Бетис
|6
|9
|9
|Атлетико М
|6
|9
|10
|Алавес
|6
|8
|11
|Валенсия
|6
|8
|12
|Севилья
|6
|7
|13
|Осасуна
|6
|7
|14
|Райо Вальекано
|6
|5
|15
|Сельта
|6
|5
|16
|Реал Сосьедад
|6
|5
|17
|Леванте
|6
|4
| 18
Зона вылета
|Овьедо
|6
|3
| 19
Зона вылета
|Мальорка
|6
|2
| 20
Зона вылета
|Жирона
|6
|2