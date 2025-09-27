04:05 ()
Атлетико М - Реал Мадрид 27 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 27-09-2025 16:15
Стадион: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 70460
27 Сентября 2025 года в 17:15 (+03:00). Испания — Примера, 7-й тур
Атлетико М
Реал Мадрид

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Реал Мадрид, которое состоится 27 Сентября 2025 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетико М
Мадрид
Реал Мадрид
Мадрид
13СловенияврЯн Облак
24ИспаниязщРобен Ле Норман
15ФранциязщКлеман Лангле
17СловакиязщДавид Ганцко
14ИспанияпзМаркос Льоренте
6Испанияпз Коке
8ИспанияпзПабло Барриос
23АргентинапзНиколас Гонсалес
20АргентинанпДжулиано Симеоне
7ФранциянпАнтуан Гризманн
19АргентинанпХулиан Альварес
1БельгияврТибо Куртуа
17ИспаниязщРауль Асенсио
3БразилиязщЭдер Милитао
24ИспаниязщДин Хёйсен
18ИспаниязщАльваро Фернандес
14ФранциязщОрельен Тчуамени
8УругвайпзФедерико Вальверде
30АргентинапзФранко Мастантуоно
15ТурциянпАрда Гюлер
7Бразилиянп Винисиус Жуниор
10ФранциянпКилиан Мбаппе
Главные тренеры
АргентинаДиего Симеоне
ИспанияХаби Алонсо
История личных встреч
12.03.2025Лига чемпионов1/8 финала. 2-й матчАтлетико М1 : 0 2 : 4Реал Мадрид
04.03.2025Лига чемпионов1/8 финала. 1-й матчРеал Мадрид2 : 1Атлетико М
08.02.2025Испания — Примера23-й турРеал Мадрид1 : 1Атлетико М
29.09.2024Испания — Примера8-й турАтлетико М1 : 1Реал Мадрид
04.02.2024Испания - Примера23-й турРеал Мадрид1 : 1Атлетико М
18.01.2024Кубок Испании1/8 финалаАтлетико М4 : 2 ДВРеал Мадрид
10.01.2024Суперкубок Испании1/2 финалаРеал Мадрид5 : 3 ДВАтлетико М
24.09.2023Испания - Примера6-й турАтлетико М3 : 1Реал Мадрид
25.02.2023Испания - Примера23-й турРеал Мадрид1 : 1Атлетико М
26.01.2023Кубок Испании1/4 финалаРеал Мадрид3 : 1 ДВАтлетико М
24.09.2025Испания — Примера6-й турАтлетико М3 : 2
21.09.2025Испания — Примера5-й тур1 : 1Атлетико М
17.09.2025Лига чемпионовОбщий этап. 1-й тур3 : 2Атлетико М
13.09.2025Испания — Примера4-й турАтлетико М2 : 0
30.08.2025Испания — Примера3-й тур1 : 1Атлетико М
23.09.2025Испания — Примера6-й тур1 : 4Реал Мадрид
20.09.2025Испания — Примера5-й турРеал Мадрид2 : 0
16.09.2025Лига чемпионовОбщий этап. 1-й турРеал Мадрид2 : 1
13.09.2025Испания — Примера4-й тур1 : 2Реал Мадрид
30.08.2025Испания — Примера3-й турРеал Мадрид2 : 1
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча седьмого тура Примеры: «Атлетико» — «Реал». Начало встречи запланировано на 17:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид618
2
Лига чемпионов
Барселона616
3
Лига чемпионов
Вильярреал613
4
Лига чемпионов
Эспаньол611
5
Лига Европы
Эльче610
6
Лига конференций
Атлетик Б610
7 Хетафе610
8 Бетис69
9 Атлетико М69
10 Алавес68
11 Валенсия68
12 Севилья67
13 Осасуна67
14 Райо Вальекано65
15 Сельта65
16 Реал Сосьедад65
17 Леванте64
18
Зона вылета
Овьедо63
19
Зона вылета
Мальорка62
20
Зона вылета
Жирона62

