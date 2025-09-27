04:06 ()
Тулуза - Нант 27 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 27-09-2025 19:00
Стадион: Тулуза (Тулуза, Франция), вместимость: 33150
27 Сентября 2025 года в 20:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 6-й тур
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция);
Тулуза
Нант

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тулуза - Нант, которое состоится 27 Сентября 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Тулуза (Тулуза, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тулуза
Тулуза
Нант
Нант
1 Франция вр Гийом Рест
3 США зщ Марк Маккензи
4 Англия зщ Чарли Крессвелл
2 Дания зщ Расмус Николайсен
15 Норвегия пз Арон Дённум
23 Венесуэла пз Кристиан Кассерес
17 Гана пз Абу Фрэнсис
24 Франция пз Дайанн Металье
31 Франция нп Ноа Эджума
9 Камерун нп Франк Магри
10 Франция нп Янн Гбоу
1 Португалия вр Антони Лопеш
98 Франция зщ Кельвен Амьен-Аду
6 Нигерия зщ Чидози Авазим
78 Франция зщ Тилель Тати
3 Франция зщ Николя Козза
80 Франция зщ Джуниор Мванга
8 Франция пз Йоанн Лепенан
66 Франция пз Луи Леру
90 Франция нп Яссин Бенхаттаб
10 Франция нп Маттис Аблин
31 Египет нп Мостафа Мохамед
Главные тренеры
Испания Карлес Мартинес
Франция Антуан Комбуаре
История личных встреч
27.04.2025 Франция — Лига 1 31-й тур Нант0 : 0Тулуза
18.08.2024 Франция — Лига 1 1-й тур Тулуза0 : 0Нант
11.02.2024 Франция - Лига 1 21-й тур Тулуза1 : 2Нант
13.08.2023 Франция - Лига 1 1-й тур Нант1 : 2Тулуза
14.05.2023 Франция - Лига 1 35-й тур Тулуза0 : 0Нант
29.04.2023 Кубок Франции Финал Нант1 : 5Тулуза
28.08.2022 Франция - Лига 1 4-й тур Нант3 : 1Тулуза
30.05.2021 Франция - Переходные матчи Переходные матчи. 2-й матч Нант0 : 1Тулуза
27.05.2021 Франция - Переходные матчи Переходные матчи. 1-й матч Тулуза1 : 2Нант
01.12.2019 Франция - Лига 1 15-й тур Нант2 : 1Тулуза
21.09.2025 Франция — Лига 1 5-й тур 1 : 0Тулуза
14.09.2025 Франция — Лига 1 4-й тур 2 : 1Тулуза
30.08.2025 Франция — Лига 1 3-й тур Тулуза3 : 6
24.08.2025 Франция — Лига 1 2-й тур Тулуза2 : 0
16.08.2025 Франция — Лига 1 1-й тур 0 : 1Тулуза
20.09.2025 Франция — Лига 1 5-й тур Нант2 : 2
13.09.2025 Франция — Лига 1 4-й тур 1 : 0Нант
30.08.2025 Франция — Лига 1 3-й тур Нант1 : 0
24.08.2025 Франция — Лига 1 2-й тур 1 : 0Нант
17.08.2025 Франция — Лига 1 1-й тур Нант0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Монако512
2
Лига чемпионов
ПСЖ512
3
Лига чемпионов
Лион512
4
Лига чемпионов
Страсбург512
5
Лига Европы
Лилль510
6
Лига конференций
Марсель59
7 Ланс59
8 Ренн58
9 Осер56
10 Тулуза56
11 Париж56
12 Ницца56
13 Анже55
14 Брест54
15 Гавр54
16
Стыковая зона
Нант54
17
Зона вылета
Лорьян54
18
Зона вылета
Метц51

