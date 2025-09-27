Тулуза - Нант 27 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 27-09-2025 19:00
Стадион: Тулуза (Тулуза, Франция), вместимость: 33150
27 Сентября 2025 года в 20:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 6-й тур
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тулуза - Нант, которое состоится 27 Сентября 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Тулуза (Тулуза, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тулуза
Тулуза
Нант
Нант
|1
|вр
|Гийом Рест
|3
|зщ
|Марк Маккензи
|4
|зщ
|Чарли Крессвелл
|2
|зщ
|Расмус Николайсен
|15
|пз
|Арон Дённум
|23
|пз
|Кристиан Кассерес
|17
|пз
|Абу Фрэнсис
|24
|пз
|Дайанн Металье
|31
|нп
|Ноа Эджума
|9
|нп
|Франк Магри
|10
|нп
|Янн Гбоу
|1
|вр
|Антони Лопеш
|98
|зщ
|Кельвен Амьен-Аду
|6
|зщ
|Чидози Авазим
|78
|зщ
|Тилель Тати
|3
|зщ
|Николя Козза
|80
|зщ
|Джуниор Мванга
|8
|пз
|Йоанн Лепенан
|66
|пз
|Луи Леру
|90
|нп
|Яссин Бенхаттаб
|10
|нп
|Маттис Аблин
|31
|нп
|Мостафа Мохамед
Главные тренеры
|Карлес Мартинес
|Антуан Комбуаре
История личных встреч
|27.04.2025
|Франция — Лига 1
|31-й тур
|0 : 0
|18.08.2024
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|0 : 0
|11.02.2024
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|1 : 2
|13.08.2023
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|1 : 2
|14.05.2023
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|0 : 0
|29.04.2023
|Кубок Франции
|Финал
|1 : 5
|28.08.2022
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|3 : 1
|30.05.2021
|Франция - Переходные матчи
|Переходные матчи. 2-й матч
|0 : 1
|27.05.2021
|Франция - Переходные матчи
|Переходные матчи. 1-й матч
|1 : 2
|01.12.2019
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|2 : 1
|21.09.2025
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|1 : 0
|14.09.2025
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|2 : 1
|30.08.2025
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|3 : 6
|24.08.2025
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|2 : 0
|16.08.2025
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|0 : 1
|20.09.2025
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|2 : 2
|13.09.2025
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|1 : 0
|30.08.2025
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|1 : 0
|24.08.2025
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|1 : 0
|17.08.2025
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Монако
|5
|12
| 2
Лига чемпионов
|ПСЖ
|5
|12
| 3
Лига чемпионов
|Лион
|5
|12
| 4
Лига чемпионов
|Страсбург
|5
|12
| 5
Лига Европы
|Лилль
|5
|10
| 6
Лига конференций
|Марсель
|5
|9
|7
|Ланс
|5
|9
|8
|Ренн
|5
|8
|9
|Осер
|5
|6
|10
|Тулуза
|5
|6
|11
|Париж
|5
|6
|12
|Ницца
|5
|6
|13
|Анже
|5
|5
|14
|Брест
|5
|4
|15
|Гавр
|5
|4
| 16
Стыковая зона
|Нант
|5
|4
| 17
Зона вылета
|Лорьян
|5
|4
| 18
Зона вылета
|Метц
|5
|1