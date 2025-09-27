Хераклес - Спарта 27 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 27-09-2025 21:00
Стадион: Асито (Алмело, Нидерланды), вместимость: 13500
27 Сентября 2025 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 7-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хераклес - Спарта, которое состоится 27 Сентября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Асито (Алмело, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хераклес
Алмело
Спарта
Роттердам
|1
|вр
|Fabian de Keijzer
|2
|зщ
|Мимейрхел Бенита
|4
|зщ
|Дамон Мирани
|18
|зщ
|Алек ван Хоренбек
|24
|зщ
|Иван Месик
|32
|пз
|Сем Схеперман
|10
|пз
|Томас Брунс
|7
|пз
|Брайан Лимбомбе
|21
|пз
|Ивандро Боргес Санчес
|70
|нп
|Айдин Хрустич
|9
|нп
|Джизз Хорнкамп
|1
|вр
|Йоэль Дроммель
|2
|зщ
|Шуранди Самбо
|3
|зщ
|Марвин Янг
|4
|зщ
|Бруно Мартинс Инди
|5
|зщ
|Патрик ван Анхольт
|10
|пз
|Йенс Торнстра
|6
|пз
|Джошуа Китолано
|8
|пз
|Пелле Клемент
|7
|пз
|Митчелл ван Берген
|9
|нп
|Тобиас Лауритсен
|11
|нп
|Сайфалла Лтайеф
Главные тренеры
|Морис Стейн
История личных встреч
|11.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 18-й тур
|1 : 1
|11.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|0 : 0
|06.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|1 : 2
|02.12.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 14-й тур
|0 : 1
|15.05.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|1 : 3
|21.08.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|1 : 1
|21.03.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|1 : 1
|25.10.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|1 : 1
|08.12.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 16-й тур
|0 : 0
|06.05.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|2 : 5
|20.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|2 : 1
|14.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|1 : 2
|29.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|4 : 0
|24.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|2 : 0
|16.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|1 : 4
|19.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|1 : 5
|14.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|0 : 1
|31.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|0 : 4
|23.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|0 : 3
|17.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|6
|16
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|6
|13
| 3
Лига чемпионов
|Аякс
|6
|12
| 4
Лига Европы
|АЗ Алкмар
|6
|12
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|6
|12
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|6
|10
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|НЕК Неймеген
|6
|9
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|6
|9
|9
|Гоу Эхед Иглс
|6
|9
|10
|Спарта
|6
|9
|11
|Твенте
|6
|7
|12
|ПЕК Зволле
|6
|7
|13
|НАК Бреда
|6
|7
|14
|Эксельсиор
|6
|6
|15
|Херенвен
|6
|5
| 16
Стыковая зона
|Волендам
|6
|4
| 17
Зона вылета
|Телстар
|6
|4
| 18
Зона вылета
|Хераклес
|6
|0