Суббота 27 сентября
Хераклес - Спарта 27 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 27-09-2025 21:00
Стадион: Асито (Алмело, Нидерланды), вместимость: 13500
27 Сентября 2025 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 7-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
Хераклес
Спарта

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хераклес - Спарта, которое состоится 27 Сентября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Асито (Алмело, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хераклес
Алмело
Спарта
Роттердам
1 Нидерланды вр Fabian de Keijzer
2 Нидерланды зщ Мимейрхел Бенита
4 Нидерланды зщ Дамон Мирани
18 Бельгия зщ Алек ван Хоренбек
24 Словакия зщ Иван Месик
32 Нидерланды пз Сем Схеперман
10 Нидерланды пз Томас Брунс
7 Бельгия пз Брайан Лимбомбе
21 Люксембург пз Ивандро Боргес Санчес
70 Австралия нп Айдин Хрустич
9 Нидерланды нп Джизз Хорнкамп
1 Нидерланды вр Йоэль Дроммель
2 Нидерланды зщ Шуранди Самбо
3 Суринам зщ Марвин Янг
4 Нидерланды зщ Бруно Мартинс Инди
5 Нидерланды зщ Патрик ван Анхольт
10 Нидерланды пз Йенс Торнстра
6 Норвегия пз Джошуа Китолано
8 Нидерланды пз Пелле Клемент
7 Нидерланды пз Митчелл ван Берген
9 Норвегия нп Тобиас Лауритсен
11 Тунис нп Сайфалла Лтайеф
Главные тренеры
Нидерланды Морис Стейн
История личных встреч
11.01.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 18-й тур Хераклес1 : 1Спарта
11.08.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 1-й тур Спарта0 : 0Хераклес
06.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 29-й тур Спарта1 : 2Хераклес
02.12.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 14-й тур Хераклес0 : 1Спарта
15.05.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 34-й тур Хераклес1 : 3Спарта
21.08.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 2-й тур Спарта1 : 1Хераклес
21.03.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 27-й тур Хераклес1 : 1Спарта
25.10.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 6-й тур Спарта1 : 1Хераклес
08.12.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 16-й тур Спарта0 : 0Хераклес
06.05.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 34-й тур Спарта2 : 5Хераклес
20.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 6-й тур 2 : 1Хераклес
14.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 5-й тур Хераклес1 : 2
29.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 4-й тур 4 : 0Хераклес
24.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 3-й тур 2 : 0Хераклес
16.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 2-й тур Хераклес1 : 4
19.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 6-й тур Спарта1 : 5
14.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 5-й тур 0 : 1Спарта
31.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 4-й тур Спарта0 : 4
23.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 3-й тур 0 : 3Спарта
17.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 2-й тур Спарта2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фейеноорд616
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен613
3
Лига чемпионов
Аякс612
4
Лига Европы
АЗ Алкмар612
5
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген612
6
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна610
7
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген69
8
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт69
9 Гоу Эхед Иглс69
10 Спарта69
11 Твенте67
12 ПЕК Зволле67
13 НАК Бреда67
14 Эксельсиор66
15 Херенвен65
16
Стыковая зона
Волендам64
17
Зона вылета
Телстар64
18
Зона вылета
Хераклес60

