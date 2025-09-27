04:07 ()
Санта-Клара - Тондела 27 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 27-09-2025 17:30
Стадион: Сан Мигел (Понта-Делгада, Португалия), вместимость: 13277
27 Сентября 2025 года в 18:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 7-й тур
Главный судья: Мигел Ногейра (Лиссабон, Португалия);
Санта-Клара
Тондела

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санта-Клара - Тондела, которое состоится 27 Сентября 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Сан Мигел (Понта-Делгада, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Санта-Клара
Понта-Делгада
Тондела
Тондела
1 Бразилия вр Габриэл Батиста
23 Бразилия зщ Sidney Alexssander Pena De Lima
21 Португалия зщ Фредерику Венансиу
32 Бразилия зщ Матеус Нунес
42 Бразилия зщ Лукас Соарес
6 Бразилия пз Адриано
35 Португалия пз Sergio Araujo
3 Бразилия пз Matheus Pereira
11 Бразилия пз Brenner
10 Бразилия пз Габриэл Силва
70 Бразилия нп Vinicius
31 Бразилия вр Bernardo Fontes
4 Швейцария зщ Криштиан Маркеш
20 Колумбия зщ Brayan Medina
21 Коморские острова зщ Реми Вита
2 Бразилия пз Бебету
32 Эквадор пз Juan Rodriguez
10 Ирландия пз Джо Ходж
16 Португалия пз Рони Лопеш
7 Бразилия нп Pedro Henryque
17 Португалия нп Иван Кавалейру
29 США нп Теозон-Жордан Сибачо
Главные тренеры
Португалия Иву Виейра
История личных встреч
15.10.2022 Кубок Португалии 3-й раунд Тондела2 : 0Санта-Клара
16.01.2022 Португалия - Примейра 18-й тур Санта-Клара2 : 2Тондела
08.08.2021 Португалия - Примейра 1-й тур Тондела3 : 0Санта-Клара
20.03.2021 Португалия - Примейра 24-й тур Санта-Клара1 : 1Тондела
07.11.2020 Португалия - Примейра 7-й тур Тондела2 : 0Санта-Клара
15.02.2020 Португалия - Примейра 21-й тур Санта-Клара1 : 0Тондела
01.09.2019 Португалия - Примейра 4-й тур Тондела0 : 0Санта-Клара
05.05.2019 Португалия - Примейра 32-й тур Тондела1 : 3Санта-Клара
02.01.2019 Португалия - Примейра 15-й тур Санта-Клара1 : 2Тондела
20.09.2025 Португалия — Примейра 6-й тур Санта-Клара2 : 1
12.09.2025 Португалия — Примейра 5-й тур 1 : 1Санта-Клара
06.09.2025 Португалия — Примейра 3-й тур 0 : 1Санта-Клара
31.08.2025 Португалия — Примейра 4-й тур Санта-Клара0 : 0
28.08.2025 Лига конференций Раунд плей-офф. 2-й матч 0 : 0Санта-Клара
21.09.2025 Португалия — Примейра 6-й тур Тондела0 : 0
12.09.2025 Португалия — Примейра 5-й тур 1 : 0Тондела
31.08.2025 Португалия — Примейра 4-й тур Тондела2 : 2
23.08.2025 Португалия — Примейра 3-й тур 3 : 0Тондела
16.08.2025 Португалия — Примейра 2-й тур Тондела0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту618
2
Лига чемпионов
Спортинг615
3
Лига Европы
Бенфика614
4
Лига конференций
Жил Висенте613
5 Морейренсе612
6 Фамаликан611
7 Брага69
8 Арока68
9 Витория Гимарайнш68
10 Санта-Клара68
11 Каза Пия67
12 Эшторил65
13 Алверка64
14 Насьонал64
15 Эштрела64
16
Стыковая зона
Риу Аве64
17
Зона вылета
Тондела62
18
Зона вылета
АВС61

