Санта-Клара - Тондела 27 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 27-09-2025 17:30
Стадион: Сан Мигел (Понта-Делгада, Португалия), вместимость: 13277
27 Сентября 2025 года в 18:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 7-й тур
Главный судья: Мигел Ногейра (Лиссабон, Португалия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санта-Клара - Тондела, которое состоится 27 Сентября 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Сан Мигел (Понта-Делгада, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Санта-Клара
Понта-Делгада
Тондела
Тондела
|1
|вр
|Габриэл Батиста
|23
|зщ
|Sidney Alexssander Pena De Lima
|21
|зщ
|Фредерику Венансиу
|32
|зщ
|Матеус Нунес
|42
|зщ
|Лукас Соарес
|6
|пз
|Адриано
|35
|пз
|Sergio Araujo
|3
|пз
|Matheus Pereira
|11
|пз
|Brenner
|10
|пз
|Габриэл Силва
|70
|нп
|Vinicius
|31
|вр
|Bernardo Fontes
|4
|зщ
|Криштиан Маркеш
|20
|зщ
|Brayan Medina
|21
|зщ
|Реми Вита
|2
|пз
|Бебету
|32
|пз
|Juan Rodriguez
|10
|пз
|Джо Ходж
|16
|пз
|Рони Лопеш
|7
|нп
|Pedro Henryque
|17
|нп
|Иван Кавалейру
|29
|нп
|Теозон-Жордан Сибачо
Главные тренеры
|Иву Виейра
История личных встреч
|15.10.2022
|Кубок Португалии
|3-й раунд
|2 : 0
|16.01.2022
|Португалия - Примейра
|18-й тур
|2 : 2
|08.08.2021
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|3 : 0
|20.03.2021
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|1 : 1
|07.11.2020
|Португалия - Примейра
|7-й тур
|2 : 0
|15.02.2020
|Португалия - Примейра
|21-й тур
|1 : 0
|01.09.2019
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|0 : 0
|05.05.2019
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|1 : 3
|02.01.2019
|Португалия - Примейра
|15-й тур
|1 : 2
|20.09.2025
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|2 : 1
|12.09.2025
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|1 : 1
|06.09.2025
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|0 : 1
|31.08.2025
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|0 : 0
|28.08.2025
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|0 : 0
|21.09.2025
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|0 : 0
|12.09.2025
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|1 : 0
|31.08.2025
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|2 : 2
|23.08.2025
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|3 : 0
|16.08.2025
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|6
|18
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|6
|15
| 3
Лига Европы
|Бенфика
|6
|14
| 4
Лига конференций
|Жил Висенте
|6
|13
|5
|Морейренсе
|6
|12
|6
|Фамаликан
|6
|11
|7
|Брага
|6
|9
|8
|Арока
|6
|8
|9
|Витория Гимарайнш
|6
|8
|10
|Санта-Клара
|6
|8
|11
|Каза Пия
|6
|7
|12
|Эшторил
|6
|5
|13
|Алверка
|6
|4
|14
|Насьонал
|6
|4
|15
|Эштрела
|6
|4
| 16
Стыковая зона
|Риу Аве
|6
|4
| 17
Зона вылета
|Тондела
|6
|2
| 18
Зона вылета
|АВС
|6
|1