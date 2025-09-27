Гандзасар - Пюник 27 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 27-09-2025 17:00
27 Сентября 2025 года в 18:00 (+03:00). Армения — Премьер-лига, 8-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гандзасар - Пюник, которое состоится 27 Сентября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Армения — Премьер-лига, 8-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
История личных встреч
Гандзасар
Капан
Пюник
Ереван
История личных встреч
|12.04.2025
|Армения — Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 3
|02.12.2024
|Армения — Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 0
|07.11.2024
|Армения — Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 5
|01.07.2020
|Армения - Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 3
|13.06.2020
|Армения - Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 0
|29.02.2020
|Армения - Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 0
|17.09.2019
|Армения - Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 2
|20.04.2019
|Армения - Премьер-лига
|28-й тур
|0 : 1
|02.12.2018
|Армения - Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 3
|03.10.2018
|Армения - Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 1
|21.09.2025
|Армения — Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 0
|12.09.2025
|Армения — Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 0
|30.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
|23.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 0
|17.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|3-й тур
|4 : 1
|20.09.2025
|Армения — Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 1
|14.09.2025
|Армения — Премьер-лига
|6-й тур
|3 : 1
|29.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 2
|22.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 2
|11.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Урарту
|8
|16
| 2
Лига конференций
|Алашкерт
|7
|15
| 3
Лига конференций
|Арарат-Армения
|6
|14
|4
|Ноа
|6
|13
|5
|Пюник
|6
|10
|6
|Ван
|7
|8
|7
|БКМА
|6
|6
|8
|Гандзасар
|7
|6
|9
|Ширак
|8
|5
| 10
Зона вылета
|Арарат
|7
|1