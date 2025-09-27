04:07 ()
Гандзасар - Пюник 27 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 27-09-2025 17:00
27 Сентября 2025 года в 18:00 (+03:00). Армения — Премьер-лига, 8-й тур
Гандзасар
Пюник

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гандзасар - Пюник, которое состоится 27 Сентября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Армения — Премьер-лига, 8-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гандзасар
Капан
Пюник
Ереван
История личных встреч
12.04.2025 Армения — Премьер-лига 26-й тур Гандзасар1 : 3Пюник
02.12.2024 Армения — Премьер-лига 19-й тур Пюник1 : 0Гандзасар
07.11.2024 Армения — Премьер-лига 4-й тур Гандзасар0 : 5Пюник
01.07.2020 Армения - Премьер-лига 26-й тур Пюник2 : 3Гандзасар
13.06.2020 Армения - Премьер-лига 22-й тур Гандзасар1 : 0Пюник
29.02.2020 Армения - Премьер-лига 16-й тур Пюник2 : 0Гандзасар
17.09.2019 Армения - Премьер-лига 7-й тур Гандзасар1 : 2Пюник
20.04.2019 Армения - Премьер-лига 28-й тур Гандзасар0 : 1Пюник
02.12.2018 Армения - Премьер-лига 19-й тур Пюник1 : 3Гандзасар
03.10.2018 Армения - Премьер-лига 1-й тур Пюник0 : 1Гандзасар
21.09.2025 Армения — Премьер-лига 7-й тур 2 : 0Гандзасар
12.09.2025 Армения — Премьер-лига 6-й тур Гандзасар1 : 0
30.08.2025 Армения — Премьер-лига 5-й тур Гандзасар1 : 1
23.08.2025 Армения — Премьер-лига 4-й тур 0 : 0Гандзасар
17.08.2025 Армения — Премьер-лига 3-й тур 4 : 1Гандзасар
20.09.2025 Армения — Премьер-лига 7-й тур Пюник2 : 1
14.09.2025 Армения — Премьер-лига 6-й тур 3 : 1Пюник
29.08.2025 Армения — Премьер-лига 5-й тур Пюник1 : 2
22.08.2025 Армения — Премьер-лига 4-й тур 0 : 2Пюник
11.08.2025 Армения — Премьер-лига 2-й тур 0 : 0Пюник
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Урарту816
2
Лига конференций
Алашкерт715
3
Лига конференций
Арарат-Армения614
4 Ноа613
5 Пюник610
6 Ван78
7 БКМА66
8 Гандзасар76
9 Ширак85
10
Зона вылета
Арарат71

