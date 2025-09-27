04:09 ()
Суббота 27 сентября
Женис - Туран 27 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 27-09-2025 14:00
27 Сентября 2025 года в 15:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 24-й тур
Женис
Туран

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Женис - Туран, которое состоится 27 Сентября 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 24-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Женис
Астана
Туран
Туркестан
История личных встреч
14.06.2025 Казахстан — Премьер-лига 12-й тур Туран0 : 2Женис
03.11.2024 Казахстан — Премьер-лига 25-й тур Туран1 : 1Женис
20.04.2024 Казахстан — Премьер-лига 5-й тур Женис1 : 0Туран
22.09.2025 Казахстан — Премьер-лига 20-й тур 3 : 1Женис
13.09.2025 Казахстан — Премьер-лига 23-й тур 2 : 1Женис
23.08.2025 Казахстан — Премьер-лига 22-й тур Женис3 : 2
16.08.2025 Казахстан — Премьер-лига 21-й тур 1 : 1Женис
03.08.2025 Казахстан — Премьер-лига 19-й тур 0 : 2Женис
13.09.2025 Казахстан — Премьер-лига 23-й тур Туран1 : 1
23.08.2025 Казахстан — Премьер-лига 22-й тур 2 : 0Туран
16.08.2025 Казахстан — Премьер-лига 21-й тур Туран1 : 0
09.08.2025 Казахстан — Премьер-лига 20-й тур 1 : 1Туран
03.08.2025 Казахстан — Премьер-лига 19-й тур 1 : 0Туран
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Кайрат2352
2
Квалификация Лиги конференций
Астана2350
3
Квалификация Лиги конференций
Тобол2347
4 Актобе2339
5 Елимай2339
6 Окжетпес2332
7 Ордабасы2331
8 Женис2331
9 Кызыл-Жар2324
10 Жетысу2321
11 Улытау2321
12 Кайсар2320
13 Туран2316
14
Зона вылета
Атырау2315

