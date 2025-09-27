Заря - Оболонь-Бровар 27 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 27-09-2025 14:30
Стадион: Славутич-Арена (Запорожье, Украина), вместимость: 12000
27 Сентября 2025 года в 15:30 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 7-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Заря - Оболонь-Бровар, которое состоится 27 Сентября 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Славутич-Арена (Запорожье, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Заря
Оболонь-Бровар
Главные тренеры
|Виктор Анатольевич Скрипник
История личных встреч
|07.03.2025
|Украина — Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 1
|30.08.2024
|Украина — Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 2
|28.04.2024
|Украина - Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 0
|20.10.2023
|Украина - Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 4
|03.12.2011
|Украина - Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 2
|29.07.2011
|Украина - Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 0
|19.03.2011
|Украина - Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 0
|20.08.2010
|Украина - Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 0
|12.12.2009
|Украина - Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 0
|26.07.2009
|Украина - Премьер-лига
|2-й тур
|3 : 0
|22.09.2025
|Украина — Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 0
|14.09.2025
|Украина — Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 3
|29.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 4
|18.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 3
|11.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 1
|22.09.2025
|Украина — Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 2
|13.09.2025
|Украина — Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 2
|30.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 1
|15.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 2
|10.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Динамо К
|6
|14
| 2
Лига конференций
|Шахтёр
|6
|14
| 3
Лига конференций
|Колос
|6
|14
|4
|Кривбасс
|6
|12
|5
|Металлист 1925
|6
|11
|6
|Кудровка
|7
|10
|7
|ЛНЗ Черкассы
|6
|10
|8
|Полесье
|6
|9
|9
|Оболонь-Бровар
|6
|8
|10
|Карпаты
|6
|7
|11
|Заря
|6
|7
|12
|Верес
|6
|7
| 13
Стыковая зона
|Александрия
|6
|4
| 14
Стыковая зона
|Полтава
|6
|4
| 15
Зона вылета
|Эпицентр
|7
|3
| 16
Зона вылета
|Рух В
|6
|3