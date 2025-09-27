04:09 ()
Заря - Оболонь-Бровар 27 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 27-09-2025 14:30
Стадион: Славутич-Арена (Запорожье, Украина), вместимость: 12000
27 Сентября 2025 года в 15:30 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 7-й тур
Заря
Оболонь-Бровар

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Заря - Оболонь-Бровар, которое состоится 27 Сентября 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Славутич-Арена (Запорожье, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Заря
Оболонь-Бровар
Киев
Главные тренеры
Украина Виктор Анатольевич Скрипник
История личных встреч
07.03.2025 Украина — Премьер-лига 20-й тур Заря2 : 1Оболонь-Бровар
30.08.2024 Украина — Премьер-лига 5-й тур Оболонь-Бровар0 : 2Заря
28.04.2024 Украина - Премьер-лига 26-й тур Заря0 : 0Оболонь-Бровар
20.10.2023 Украина - Премьер-лига 11-й тур Оболонь-Бровар2 : 4Заря
03.12.2011 Украина - Премьер-лига 19-й тур Заря1 : 2Оболонь-Бровар
29.07.2011 Украина - Премьер-лига 4-й тур Оболонь-Бровар0 : 0Заря
19.03.2011 Украина - Премьер-лига 22-й тур Заря1 : 0Оболонь-Бровар
20.08.2010 Украина - Премьер-лига 7-й тур Оболонь-Бровар1 : 0Заря
12.12.2009 Украина - Премьер-лига 17-й тур Заря2 : 0Оболонь-Бровар
26.07.2009 Украина - Премьер-лига 2-й тур Оболонь-Бровар3 : 0Заря
22.09.2025 Украина — Премьер-лига 6-й тур 1 : 0Заря
14.09.2025 Украина — Премьер-лига 5-й тур Заря1 : 3
29.08.2025 Украина — Премьер-лига 4-й тур 1 : 4Заря
18.08.2025 Украина — Премьер-лига 3-й тур Заря2 : 3
11.08.2025 Украина — Премьер-лига 2-й тур Заря2 : 1
22.09.2025 Украина — Премьер-лига 6-й тур Оболонь-Бровар0 : 2
13.09.2025 Украина — Премьер-лига 5-й тур Оболонь-Бровар2 : 2
30.08.2025 Украина — Премьер-лига 4-й тур 2 : 1Оболонь-Бровар
15.08.2025 Украина — Премьер-лига 3-й тур 1 : 2Оболонь-Бровар
10.08.2025 Украина — Премьер-лига 2-й тур Оболонь-Бровар1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Динамо К614
2
Лига конференций
Шахтёр614
3
Лига конференций
Колос614
4 Кривбасс612
5 Металлист 1925611
6 Кудровка710
7 ЛНЗ Черкассы610
8 Полесье69
9 Оболонь-Бровар68
10 Карпаты67
11 Заря67
12 Верес67
13
Стыковая зона
Александрия64
14
Стыковая зона
Полтава64
15
Зона вылета
Эпицентр73
16
Зона вылета
Рух В63

