Суббота 27 сентября
Воскресенье 28 сентября
ЦСКА - Балтика 28 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 28-09-2025 13:30
Стадион: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия), вместимость: 30000
28 Сентября 2025 года в 14:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 10-й тур
ЦСКА
Балтика

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Балтика, которое состоится 28 Сентября 2025 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ЦСКА
Москва
Балтика
Калининград
Главные тренеры
Швейцария Фабио Челестини
Россия Андрей Викторович Талалаев
История личных встреч
18.09.2025 Fonbet Кубок России Группа D. 4-й тур ЦСКА1 : 1 9 : 10Балтика
29.08.2025 Россия — МФЛ 21-й тур ЦСКА1 : 0Балтика
27.08.2025 Fonbet Кубок России Группа D. 3-й тур Балтика0 : 2ЦСКА
18.04.2025 Россия — МФЛ 6-й тур Балтика1 : 5ЦСКА
28.04.2024 Мир Российская Премьер-лига 26-й тур Балтика3 : 1ЦСКА
16.04.2024 Fonbet Кубок России 1/2 финала (Путь РПЛ) ЦСКА2 : 0Балтика
03.04.2024 Fonbet Кубок России 1/2 финала (Путь РПЛ) Балтика0 : 1ЦСКА
30.09.2023 Мир Российская Премьер-лига 10-й тур ЦСКА1 : 0Балтика
24.09.2008 Кубок России 1/8 финала ЦСКА1 : 0Балтика
27.06.2007 Кубок России 1/16 финала Балтика0 : 1ЦСКА
26.09.2025 Россия — МФЛ 24-й тур 0 : 0ЦСКА
22.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 9-й тур 1 : 3ЦСКА
19.09.2025 Россия — МФЛ 23-й тур ЦСКА4 : 1
14.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 8-й тур 1 : 0ЦСКА
26.09.2025 Россия — МФЛ 24-й тур Балтика0 : 2
21.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 9-й тур Балтика0 : 0
19.09.2025 Россия — МФЛ 23-й тур 2 : 0Балтика
14.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 8-й тур Балтика0 : 0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 10-го тура РПЛ: ЦСКА — «Балтика». Начало встречи запланировано на 14:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Локомотив М1020
2 Краснодар919
3 ЦСКА918
4 Балтика917
5 Зенит916
6 Динамо М1015
7 Ахмат1015
8 Спартак М915
9 Рубин1015
10 Крылья Советов1012
11 Ростов99
12 Динамо Мх99
13
Стыковая зона
Оренбург97
14
Стыковая зона
Акрон107
15
Зона вылета
Пари Нижний Новгород96
16
Зона вылета
Сочи91

