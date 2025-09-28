ЦСКА - Балтика 28 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 28-09-2025 13:30
Стадион: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия), вместимость: 30000
28 Сентября 2025 года в 14:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 10-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Балтика, которое состоится 28 Сентября 2025 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ЦСКА
Москва
Балтика
Калининград
Главные тренеры
|Фабио Челестини
|Андрей Викторович Талалаев
История личных встреч
|18.09.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 4-й тур
|1 : 1 9 : 10
|29.08.2025
|Россия — МФЛ
|21-й тур
|1 : 0
|27.08.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 3-й тур
|0 : 2
|18.04.2025
|Россия — МФЛ
|6-й тур
|1 : 5
|28.04.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|26-й тур
|3 : 1
|16.04.2024
|Fonbet Кубок России
|1/2 финала (Путь РПЛ)
|2 : 0
|03.04.2024
|Fonbet Кубок России
|1/2 финала (Путь РПЛ)
|0 : 1
|30.09.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 0
|24.09.2008
|Кубок России
|1/8 финала
|1 : 0
|27.06.2007
|Кубок России
|1/16 финала
|0 : 1
|26.09.2025
|Россия — МФЛ
|24-й тур
|0 : 0
|22.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 3
|19.09.2025
|Россия — МФЛ
|23-й тур
|4 : 1
|18.09.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 4-й тур
|1 : 1 9 : 10
|14.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 0
|26.09.2025
|Россия — МФЛ
|24-й тур
|0 : 2
|21.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|9-й тур
|0 : 0
|19.09.2025
|Россия — МФЛ
|23-й тур
|2 : 0
|18.09.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 4-й тур
|1 : 1 9 : 10
|14.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 0
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 10-го тура РПЛ: ЦСКА — «Балтика». Начало встречи запланировано на 14:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Локомотив М
|10
|20
|2
|Краснодар
|9
|19
|3
|ЦСКА
|9
|18
|4
|Балтика
|9
|17
|5
|Зенит
|9
|16
|6
|Динамо М
|10
|15
|7
|Ахмат
|10
|15
|8
|Спартак М
|9
|15
|9
|Рубин
|10
|15
|10
|Крылья Советов
|10
|12
|11
|Ростов
|9
|9
|12
|Динамо Мх
|9
|9
| 13
Стыковая зона
|Оренбург
|9
|7
| 14
Стыковая зона
|Акрон
|10
|7
| 15
Зона вылета
|Пари Нижний Новгород
|9
|6
| 16
Зона вылета
|Сочи
|9
|1