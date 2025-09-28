Спартак М - Пари Нижний Новгород 28 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 28-09-2025 18:30
Стадион: Лукойл Арена (Москва, Россия), вместимость: 45360
28 Сентября 2025 года в 19:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 10-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак М - Пари Нижний Новгород, которое состоится 28 Сентября 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Лукойл Арена (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спартак М
Москва
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Главные тренеры
|Деян Станкович
|Ненад Сакич (и.о.)
|Алексей Николаевич Шпилевский
История личных встреч
|26.08.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 3-й тур
|4 : 0
|08.08.2025
|Россия — МФЛ
|18-й тур
|2 : 1
|28.03.2025
|Россия — МФЛ
|3-й тур
|1 : 0
|07.12.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|18-й тур
|3 : 0
|27.10.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 2
|05.05.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 0
|22.10.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 0
|19.09.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа D
|0 : 3
|08.08.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа D
|5 : 4
|28.05.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|29-й тур
|0 : 0
|26.09.2025
|Россия — МФЛ
|24-й тур
|0 : 3
|21.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 1
|19.09.2025
|Россия — МФЛ
|23-й тур
|5 : 4
|18.09.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 4-й тур
|1 : 2
|13.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 2
|26.09.2025
|Россия — МФЛ
|24-й тур
|3 : 1
|20.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 2
|19.09.2025
|Россия — МФЛ
|23-й тур
|0 : 2
|16.09.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 4-й тур
|1 : 2
|13.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|8-й тур
|3 : 1
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 10-го тура РПЛ: «Спартак» — «Пари Нижний Новгород». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Локомотив М
|10
|20
|2
|Краснодар
|9
|19
|3
|ЦСКА
|9
|18
|4
|Балтика
|9
|17
|5
|Зенит
|9
|16
|6
|Динамо М
|10
|15
|7
|Ахмат
|10
|15
|8
|Спартак М
|9
|15
|9
|Рубин
|10
|15
|10
|Крылья Советов
|10
|12
|11
|Ростов
|9
|9
|12
|Динамо Мх
|9
|9
| 13
Стыковая зона
|Оренбург
|9
|7
| 14
Стыковая зона
|Акрон
|10
|7
| 15
Зона вылета
|Пари Нижний Новгород
|9
|6
| 16
Зона вылета
|Сочи
|9
|1