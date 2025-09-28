22:48 ()
Спартак М - Пари Нижний Новгород 28 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 28-09-2025 18:30
Стадион: Лукойл Арена (Москва, Россия), вместимость: 45360
28 Сентября 2025 года в 19:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 10-й тур
Спартак М
Пари Нижний Новгород

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак М - Пари Нижний Новгород, которое состоится 28 Сентября 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Лукойл Арена (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спартак М
Москва
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Главные тренеры
Сербия Деян Станкович
Сербия Ненад Сакич (и.о.)
Беларусь Алексей Николаевич Шпилевский
История личных встреч
26.08.2025 Fonbet Кубок России Группа C. 3-й тур Спартак М4 : 0Пари Нижний Новгород
08.08.2025 Россия — МФЛ 18-й тур Пари Нижний Новгород2 : 1Спартак М
28.03.2025 Россия — МФЛ 3-й тур Спартак М1 : 0Пари Нижний Новгород
07.12.2024 Мир Российская Премьер-лига 18-й тур Спартак М3 : 0Пари Нижний Новгород
27.10.2024 Мир Российская Премьер-лига 13-й тур Пари Нижний Новгород0 : 2Спартак М
05.05.2024 Мир Российская Премьер-лига 27-й тур Пари Нижний Новгород0 : 0Спартак М
22.10.2023 Мир Российская Премьер-лига 12-й тур Спартак М2 : 0Пари Нижний Новгород
19.09.2023 Fonbet Кубок России Группа D Пари Нижний Новгород0 : 3Спартак М
08.08.2023 Fonbet Кубок России Группа D Спартак М5 : 4Пари Нижний Новгород
28.05.2023 Мир Российская Премьер-лига 29-й тур Спартак М0 : 0Пари Нижний Новгород
26.09.2025 Россия — МФЛ 24-й тур Спартак М0 : 3
21.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 9-й тур Спартак М2 : 1
19.09.2025 Россия — МФЛ 23-й тур 5 : 4Спартак М
18.09.2025 Fonbet Кубок России Группа C. 4-й тур Спартак М1 : 2
13.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 8-й тур 2 : 2Спартак М
26.09.2025 Россия — МФЛ 24-й тур Пари Нижний Новгород3 : 1
20.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 9-й тур Пари Нижний Новгород1 : 2
19.09.2025 Россия — МФЛ 23-й тур 0 : 2Пари Нижний Новгород
16.09.2025 Fonbet Кубок России Группа C. 4-й тур Пари Нижний Новгород1 : 2
13.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 8-й тур Пари Нижний Новгород3 : 1
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 10-го тура РПЛ: «Спартак» — «Пари Нижний Новгород». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Локомотив М1020
2 Краснодар919
3 ЦСКА918
4 Балтика917
5 Зенит916
6 Динамо М1015
7 Ахмат1015
8 Спартак М915
9 Рубин1015
10 Крылья Советов1012
11 Ростов99
12 Динамо Мх99
13
Стыковая зона
Оренбург97
14
Стыковая зона
Акрон107
15
Зона вылета
Пари Нижний Новгород96
16
Зона вылета
Сочи91

Отзывы и комментарии к матчу

