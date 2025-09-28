22:49 ()
Сассуоло - Удинезе 28 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 28-09-2025 12:30
Стадион: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия), вместимость: 23717
28 Сентября 2025 года в 13:30 (+03:00). Италия — Серия А, 5-й тур
Главный судья: Даниэле Перенцони (Италия);
Сассуоло
Удинезе

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сассуоло - Удинезе, которое состоится 28 Сентября 2025 года в 13:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сассуоло
Сассуоло
Удинезе
Удине
49КосововрАриянет Мурич
21ИндонезиязщДжей Идзес
80Босния и ГерцеговиназщТарик Мухаремович
3ШотландиязщДжош Дойг
6ПольшазщСебастьян Валюкевич
40БельгияпзАстер Вранкс
18СербияпзНеманья Матич
90КанадапзИсмаэль Коне
10ИталиянпДоменико Берарди
99ИталиянпАндреа Пинамонти
45ФранциянпАрман Лорьенте
90РумынияврРэзван Сава
19НидерландызщКингсли Эхизибуэ
31ДаниязщТомас Кристенсен
28ФранциязщУмар Соле
33ЗимбабвезщДжордан Земура
13ИталиязщНиколо Бертола
8ШвецияпзЙеспер Карлстрём
14ФранцияпзАртюр Атта
24ПольшапзЯкуб Пётровски
9АнглиянпКинан Дэвис
10ИталиянпНиколо Дзаньоло
Главные тренеры
ИталияФабио Гроссо
ГерманияКоста Руньяич
История личных встреч
01.04.2024Италия - Серия А30-й турСассуоло1 : 1Удинезе
17.12.2023Италия - Серия А16-й турУдинезе2 : 2Сассуоло
12.02.2023Италия - Серия АСерия А. 22-й турУдинезе2 : 2Сассуоло
11.09.2022Италия - Серия АСерия А. 6-й турСассуоло1 : 3Удинезе
07.05.2022Италия - Серия А36-й турСассуоло1 : 1Удинезе
07.11.2021Италия - Серия А12-й турУдинезе3 : 2Сассуоло
06.03.2021Италия - Серия А26-й турУдинезе2 : 0Сассуоло
06.11.2020Италия - Серия А7-й турСассуоло0 : 0Удинезе
02.08.2020Италия - Серия А38-й турСассуоло0 : 1Удинезе
12.01.2020Италия - Серия А19-й турУдинезе3 : 0Сассуоло
24.09.2025Кубок Италии1/16 финала3 : 0Сассуоло
21.09.2025Италия — Серия А4-й тур2 : 1Сассуоло
14.09.2025Италия — Серия А3-й турСассуоло1 : 0
29.08.2025Италия — Серия А2-й тур3 : 2Сассуоло
23.08.2025Италия — Серия А1-й турСассуоло0 : 2
23.09.2025Кубок Италии1/16 финалаУдинезе2 : 1
20.09.2025Италия — Серия А4-й турУдинезе0 : 3
14.09.2025Италия — Серия А3-й тур0 : 1Удинезе
31.08.2025Италия — Серия А2-й тур1 : 2Удинезе
25.08.2025Италия — Серия А1-й турУдинезе1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи412
2
Лига чемпионов
Ювентус511
3
Лига чемпионов
Кремонезе59
4
Лига чемпионов
Аталанта59
5
Лига Европы
Рома49
6
Лига конференций
Милан49
7 Комо58
8 Кальяри47
9 Удинезе47
10 Интер М46
11 Болонья46
12 Торино44
13 Лацио43
14 Сассуоло43
15 Верона43
16 Дженоа42
17 Фиорентина42
18
Зона вылета
Парма42
19
Зона вылета
Пиза41
20
Зона вылета
Лечче41

