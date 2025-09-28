Сассуоло - Удинезе 28 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 28-09-2025 12:30
Стадион: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия), вместимость: 23717
28 Сентября 2025 года в 13:30 (+03:00). Италия — Серия А, 5-й тур
Главный судья: Даниэле Перенцони (Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сассуоло - Удинезе, которое состоится 28 Сентября 2025 года в 13:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сассуоло
Сассуоло
Удинезе
Удине
|49
|вр
|Ариянет Мурич
|21
|зщ
|Джей Идзес
|80
|зщ
|Тарик Мухаремович
|3
|зщ
|Джош Дойг
|6
|зщ
|Себастьян Валюкевич
|40
|пз
|Астер Вранкс
|18
|пз
|Неманья Матич
|90
|пз
|Исмаэль Коне
|10
|нп
|Доменико Берарди
|99
|нп
|Андреа Пинамонти
|45
|нп
|Арман Лорьенте
|90
|вр
|Рэзван Сава
|19
|зщ
|Кингсли Эхизибуэ
|31
|зщ
|Томас Кристенсен
|28
|зщ
|Умар Соле
|33
|зщ
|Джордан Земура
|13
|зщ
|Николо Бертола
|8
|пз
|Йеспер Карлстрём
|14
|пз
|Артюр Атта
|24
|пз
|Якуб Пётровски
|9
|нп
|Кинан Дэвис
|10
|нп
|Николо Дзаньоло
Главные тренеры
|Фабио Гроссо
|Коста Руньяич
История личных встреч
|01.04.2024
|Италия - Серия А
|30-й тур
|1 : 1
|17.12.2023
|Италия - Серия А
|16-й тур
|2 : 2
|12.02.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 22-й тур
|2 : 2
|11.09.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 6-й тур
|1 : 3
|07.05.2022
|Италия - Серия А
|36-й тур
|1 : 1
|07.11.2021
|Италия - Серия А
|12-й тур
|3 : 2
|06.03.2021
|Италия - Серия А
|26-й тур
|2 : 0
|06.11.2020
|Италия - Серия А
|7-й тур
|0 : 0
|02.08.2020
|Италия - Серия А
|38-й тур
|0 : 1
|12.01.2020
|Италия - Серия А
|19-й тур
|3 : 0
|24.09.2025
|Кубок Италии
|1/16 финала
|3 : 0
|21.09.2025
|Италия — Серия А
|4-й тур
|2 : 1
|14.09.2025
|Италия — Серия А
|3-й тур
|1 : 0
|29.08.2025
|Италия — Серия А
|2-й тур
|3 : 2
|23.08.2025
|Италия — Серия А
|1-й тур
|0 : 2
|23.09.2025
|Кубок Италии
|1/16 финала
|2 : 1
|20.09.2025
|Италия — Серия А
|4-й тур
|0 : 3
|14.09.2025
|Италия — Серия А
|3-й тур
|0 : 1
|31.08.2025
|Италия — Серия А
|2-й тур
|1 : 2
|25.08.2025
|Италия — Серия А
|1-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|4
|12
| 2
Лига чемпионов
|Ювентус
|5
|11
| 3
Лига чемпионов
|Кремонезе
|5
|9
| 4
Лига чемпионов
|Аталанта
|5
|9
| 5
Лига Европы
|Рома
|4
|9
| 6
Лига конференций
|Милан
|4
|9
|7
|Комо
|5
|8
|8
|Кальяри
|4
|7
|9
|Удинезе
|4
|7
|10
|Интер М
|4
|6
|11
|Болонья
|4
|6
|12
|Торино
|4
|4
|13
|Лацио
|4
|3
|14
|Сассуоло
|4
|3
|15
|Верона
|4
|3
|16
|Дженоа
|4
|2
|17
|Фиорентина
|4
|2
| 18
Зона вылета
|Парма
|4
|2
| 19
Зона вылета
|Пиза
|4
|1
| 20
Зона вылета
|Лечче
|4
|1