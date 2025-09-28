22:49 ()
Лечче - Болонья 28 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 28-09-2025 18:00
Стадион: Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре (Лечче, Италия), вместимость: 33876
28 Сентября 2025 года в 19:00 (+03:00). Италия — Серия А, 5-й тур
Главный судья: Франческо Фурно (Италия);
Лечче
Болонья

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лечче - Болонья, которое состоится 28 Сентября 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре (Лечче, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лечче
Лечче
Болонья
Болонья
30ИталияврВладимиро Фальконе
21Кот-д'ИвуарзщКрис-Овен Куасси
4АнголазщКиалонда Гаспар
44ПортугалиязщТьягу Габриэл
3ИрландиязщКорри Ндаба
29МалипзЛассана Кулибали
20АлбанияпзЮльбер Рамадани
6ИспанияпзАлеш Сала
50АргентинанпСантьяго Пьеротти
9СербиянпНикола Штулич
7ИспаниянпТете Моренте
13ИталияврФедерико Равалья
2ШвециязщЭмиль Хольм
41ЧехиязщМартин Витик
26КолумбиязщДжон Лукуми
22ГрециязщХараламбос Ликояннис
8ШвейцарияпзРемо Фройлер
6ХорватияпзНикола Моро
80ИталияпзДжованни Фаббьян
10ИталиянпФедерико Бернардески
30АргентинанпБенхамин Домингес
24НидерландынпТейс Даллинга
Главные тренеры
ИталияЭусебио Ди Франческо
ИталияВинченцо Итальяно
История личных встреч
09.02.2025Италия — Серия А24-й турЛечче0 : 0Болонья
02.11.2024Италия — Серия А11-й турБолонья1 : 0Лечче
11.02.2024Италия - Серия А24-й турБолонья4 : 0Лечче
03.12.2023Италия - Серия А14-й турЛечче1 : 1Болонья
04.06.2023Италия - Серия АСерия А. 38-й турЛечче2 : 3Болонья
23.10.2022Италия - Серия АСерия А. 11-й турБолонья2 : 0Лечче
26.07.2020Италия - Серия А36-й турБолонья3 : 2Лечче
22.12.2019Италия - Серия А17-й турЛечче2 : 3Болонья
05.02.2012Италия - Серия А22-й турЛечче0 : 0Болонья
18.09.2011Италия - Серия А3-й турБолонья0 : 2Лечче
23.09.2025Кубок Италии1/16 финала3 : 0Лечче
19.09.2025Италия — Серия А4-й турЛечче1 : 2
14.09.2025Италия — Серия А3-й тур4 : 1Лечче
29.08.2025Италия — Серия А2-й турЛечче0 : 2
23.08.2025Италия — Серия А1-й тур0 : 0Лечче
25.09.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 1-й тур1 : 0Болонья
20.09.2025Италия — Серия А4-й турБолонья2 : 1
14.09.2025Италия — Серия А3-й тур1 : 0Болонья
30.08.2025Италия — Серия А2-й турБолонья1 : 0
23.08.2025Италия — Серия А1-й тур1 : 0Болонья
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи412
2
Лига чемпионов
Ювентус511
3
Лига чемпионов
Кремонезе59
4
Лига чемпионов
Аталанта59
5
Лига Европы
Рома49
6
Лига конференций
Милан49
7 Комо58
8 Кальяри47
9 Удинезе47
10 Интер М46
11 Болонья46
12 Торино44
13 Лацио43
14 Сассуоло43
15 Верона43
16 Дженоа42
17 Фиорентина42
18
Зона вылета
Парма42
19
Зона вылета
Пиза41
20
Зона вылета
Лечче41

Отзывы и комментарии к матчу

