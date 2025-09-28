Лечче - Болонья 28 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 28-09-2025 18:00
Стадион: Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре (Лечче, Италия), вместимость: 33876
28 Сентября 2025 года в 19:00 (+03:00). Италия — Серия А, 5-й тур
Главный судья: Франческо Фурно (Италия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лечче - Болонья, которое состоится 28 Сентября 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре (Лечче, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лечче
Болонья
|30
|вр
|Владимиро Фальконе
|21
|зщ
|Крис-Овен Куасси
|4
|зщ
|Киалонда Гаспар
|44
|зщ
|Тьягу Габриэл
|3
|зщ
|Корри Ндаба
|29
|пз
|Лассана Кулибали
|20
|пз
|Юльбер Рамадани
|6
|пз
|Алеш Сала
|50
|нп
|Сантьяго Пьеротти
|9
|нп
|Никола Штулич
|7
|нп
|Тете Моренте
|13
|вр
|Федерико Равалья
|2
|зщ
|Эмиль Хольм
|41
|зщ
|Мартин Витик
|26
|зщ
|Джон Лукуми
|22
|зщ
|Хараламбос Ликояннис
|8
|пз
|Ремо Фройлер
|6
|пз
|Никола Моро
|80
|пз
|Джованни Фаббьян
|10
|нп
|Федерико Бернардески
|30
|нп
|Бенхамин Домингес
|24
|нп
|Тейс Даллинга
Главные тренеры
|Эусебио Ди Франческо
|Винченцо Итальяно
История личных встреч
|09.02.2025
|Италия — Серия А
|24-й тур
|0 : 0
|02.11.2024
|Италия — Серия А
|11-й тур
|1 : 0
|11.02.2024
|Италия - Серия А
|24-й тур
|4 : 0
|03.12.2023
|Италия - Серия А
|14-й тур
|1 : 1
|04.06.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 38-й тур
|2 : 3
|23.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 11-й тур
|2 : 0
|26.07.2020
|Италия - Серия А
|36-й тур
|3 : 2
|22.12.2019
|Италия - Серия А
|17-й тур
|2 : 3
|05.02.2012
|Италия - Серия А
|22-й тур
|0 : 0
|18.09.2011
|Италия - Серия А
|3-й тур
|0 : 2
|23.09.2025
|Кубок Италии
|1/16 финала
|3 : 0
|19.09.2025
|Италия — Серия А
|4-й тур
|1 : 2
|14.09.2025
|Италия — Серия А
|3-й тур
|4 : 1
|29.08.2025
|Италия — Серия А
|2-й тур
|0 : 2
|23.08.2025
|Италия — Серия А
|1-й тур
|0 : 0
|25.09.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 1-й тур
|1 : 0
|20.09.2025
|Италия — Серия А
|4-й тур
|2 : 1
|14.09.2025
|Италия — Серия А
|3-й тур
|1 : 0
|30.08.2025
|Италия — Серия А
|2-й тур
|1 : 0
|23.08.2025
|Италия — Серия А
|1-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|4
|12
| 2
Лига чемпионов
|Ювентус
|5
|11
| 3
Лига чемпионов
|Кремонезе
|5
|9
| 4
Лига чемпионов
|Аталанта
|5
|9
| 5
Лига Европы
|Рома
|4
|9
| 6
Лига конференций
|Милан
|4
|9
|7
|Комо
|5
|8
|8
|Кальяри
|4
|7
|9
|Удинезе
|4
|7
|10
|Интер М
|4
|6
|11
|Болонья
|4
|6
|12
|Торино
|4
|4
|13
|Лацио
|4
|3
|14
|Сассуоло
|4
|3
|15
|Верона
|4
|3
|16
|Дженоа
|4
|2
|17
|Фиорентина
|4
|2
| 18
Зона вылета
|Парма
|4
|2
| 19
Зона вылета
|Пиза
|4
|1
| 20
Зона вылета
|Лечче
|4
|1