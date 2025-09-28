22:50 ()
Милан - Наполи 28 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 28-09-2025 20:45
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
28 Сентября 2025 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 5-й тур
Главный судья: Даниэле Киффи (Падуя, Италия);
Милан
Наполи

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Наполи, которое состоится 28 Сентября 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Милан
Милан
Наполи
Неаполь
16ФранцияврМик Меньян
23АнглиязщФикайо Томори
46ИталиязщМаттео Габбиа
31СербиязщСтрахиня Павлович
2ЭквадорзщПервис Эступиньян
19ФранцияпзЮссуф Фофана
14ХорватияпзЛука Модрич
12ФранцияпзАдриен Рабьо
56БельгиянпАлексис Салемакерс
7МексиканпСантьяго Хименес
11СШАнпКристиан Пулишич
1ИталияврАлекс Мерет
22ИталиязщДжованни Ди Лоренцо
31НидерландызщСэм Бёкема
5БразилиязщЖуан Жесус
37ИталиязщЛеонардо Спинаццола
68СловакияпзСтанислав Лоботка
99КамерунпзФранк Ангисса
11БельгияпзКевин Де Брёйне
8ШотландияпзСкотт Мактоминей
21ИталиянпМаттео Политано
19ДаниянпРасмус Хойлунд
Главные тренеры
ИталияМассимилиано Аллегри
ИталияМарко Ландуччи
ИталияАнтонио Конте
История личных встреч
30.03.2025Италия — Серия А30-й турНаполи2 : 1Милан
29.10.2024Италия — Серия А10-й турМилан0 : 2Наполи
11.02.2024Италия - Серия А24-й турМилан1 : 0Наполи
29.10.2023Италия - Серия А10-й турНаполи2 : 2Милан
18.04.2023Лига чемпионов1/4 финала. 2-й матчНаполи1 : 1Милан
12.04.2023Лига чемпионов1/4 финала. 1-й матчМилан1 : 0Наполи
02.04.2023Италия - Серия АСерия А. 28-й турНаполи0 : 4Милан
18.09.2022Италия - Серия АСерия А. 7-й турМилан1 : 2Наполи
06.03.2022Италия - Серия А28-й турНаполи0 : 1Милан
19.12.2021Италия - Серия А18-й турМилан0 : 1Наполи
23.09.2025Кубок Италии1/16 финалаМилан3 : 0
20.09.2025Италия — Серия А4-й тур0 : 3Милан
14.09.2025Италия — Серия А3-й турМилан1 : 0
29.08.2025Италия — Серия А2-й тур0 : 2Милан
23.08.2025Италия — Серия А1-й турМилан1 : 2
22.09.2025Италия — Серия А4-й турНаполи3 : 2
18.09.2025Лига чемпионовОбщий этап. 1-й тур2 : 0Наполи
13.09.2025Италия — Серия А3-й тур1 : 3Наполи
30.08.2025Италия — Серия А2-й турНаполи1 : 0
23.08.2025Италия — Серия А1-й тур0 : 2Наполи
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура Серии A: «Милан» — «Наполи». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи412
2
Лига чемпионов
Ювентус511
3
Лига чемпионов
Кремонезе59
4
Лига чемпионов
Аталанта59
5
Лига Европы
Рома49
6
Лига конференций
Милан49
7 Комо58
8 Кальяри47
9 Удинезе47
10 Интер М46
11 Болонья46
12 Торино44
13 Лацио43
14 Сассуоло43
15 Верона43
16 Дженоа42
17 Фиорентина42
18
Зона вылета
Парма42
19
Зона вылета
Пиза41
20
Зона вылета
Лечче41

Отзывы и комментарии к матчу

