Милан - Наполи 28 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 28-09-2025 20:45
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
28 Сентября 2025 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 5-й тур
Главный судья: Даниэле Киффи (Падуя, Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Наполи, которое состоится 28 Сентября 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Милан
Милан
Наполи
Неаполь
|16
|вр
|Мик Меньян
|23
|зщ
|Фикайо Томори
|46
|зщ
|Маттео Габбиа
|31
|зщ
|Страхиня Павлович
|2
|зщ
|Первис Эступиньян
|19
|пз
|Юссуф Фофана
|14
|пз
|Лука Модрич
|12
|пз
|Адриен Рабьо
|56
|нп
|Алексис Салемакерс
|7
|нп
|Сантьяго Хименес
|11
|нп
|Кристиан Пулишич
|1
|вр
|Алекс Мерет
|22
|зщ
|Джованни Ди Лоренцо
|31
|зщ
|Сэм Бёкема
|5
|зщ
|Жуан Жесус
|37
|зщ
|Леонардо Спинаццола
|68
|пз
|Станислав Лоботка
|99
|пз
|Франк Ангисса
|11
|пз
|Кевин Де Брёйне
|8
|пз
|Скотт Мактоминей
|21
|нп
|Маттео Политано
|19
|нп
|Расмус Хойлунд
Главные тренеры
|Массимилиано Аллегри
|Марко Ландуччи
|Антонио Конте
История личных встреч
|30.03.2025
|Италия — Серия А
|30-й тур
|2 : 1
|29.10.2024
|Италия — Серия А
|10-й тур
|0 : 2
|11.02.2024
|Италия - Серия А
|24-й тур
|1 : 0
|29.10.2023
|Италия - Серия А
|10-й тур
|2 : 2
|18.04.2023
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 2-й матч
|1 : 1
|12.04.2023
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 1-й матч
|1 : 0
|02.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 28-й тур
|0 : 4
|18.09.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 7-й тур
|1 : 2
|06.03.2022
|Италия - Серия А
|28-й тур
|0 : 1
|19.12.2021
|Италия - Серия А
|18-й тур
|0 : 1
|23.09.2025
|Кубок Италии
|1/16 финала
|3 : 0
|20.09.2025
|Италия — Серия А
|4-й тур
|0 : 3
|14.09.2025
|Италия — Серия А
|3-й тур
|1 : 0
|29.08.2025
|Италия — Серия А
|2-й тур
|0 : 2
|23.08.2025
|Италия — Серия А
|1-й тур
|1 : 2
|22.09.2025
|Италия — Серия А
|4-й тур
|3 : 2
|18.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|2 : 0
|13.09.2025
|Италия — Серия А
|3-й тур
|1 : 3
|30.08.2025
|Италия — Серия А
|2-й тур
|1 : 0
|23.08.2025
|Италия — Серия А
|1-й тур
|0 : 2
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура Серии A: «Милан» — «Наполи». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|4
|12
| 2
Лига чемпионов
|Ювентус
|5
|11
| 3
Лига чемпионов
|Кремонезе
|5
|9
| 4
Лига чемпионов
|Аталанта
|5
|9
| 5
Лига Европы
|Рома
|4
|9
| 6
Лига конференций
|Милан
|4
|9
|7
|Комо
|5
|8
|8
|Кальяри
|4
|7
|9
|Удинезе
|4
|7
|10
|Интер М
|4
|6
|11
|Болонья
|4
|6
|12
|Торино
|4
|4
|13
|Лацио
|4
|3
|14
|Сассуоло
|4
|3
|15
|Верона
|4
|3
|16
|Дженоа
|4
|2
|17
|Фиорентина
|4
|2
| 18
Зона вылета
|Парма
|4
|2
| 19
Зона вылета
|Пиза
|4
|1
| 20
Зона вылета
|Лечче
|4
|1