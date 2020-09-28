Кёльн - Штутгарт 28 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 28-09-2025 17:30
Стадион: Кёльн (Кёльн, Германия), вместимость: 50076
28 Сентября 2025 года в 18:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 5-й тур
Главный судья: Маттиас Йёлленбек (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кёльн - Штутгарт, которое состоится 28 Сентября 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Кёльн (Кёльн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кёльн
Штутгарт
|1
|вр
|Марвин Швебе
|2
|зщ
|Жоэль Шмид
|4
|зщ
|Тимо Хюберс
|6
|зщ
|Эрик Мартель
|28
|пз
|Себастиан Себулонсен
|5
|пз
|Том Краус
|18
|пз
|Исак-Бергманн Йоуханнессон
|16
|пз
|Якуб Каминьский
|29
|пз
|Ян Тильман
|13
|нп
|Саид Эль-Мала
|30
|нп
|Мариус Бюльтер
|33
|вр
|Александр Нюбель
|22
|зщ
|Лоранс Ассиньон
|29
|зщ
|Финн Ельч
|24
|зщ
|Юлиан Хабот
|7
|зщ
|Максимилиан Миттельштедт
|30
|пз
|Чема Андрес
|6
|пз
|Ангело Штиллер
|11
|пз
|Билал Эль-Ханнус
|8
|нп
|Тьягу Томаш
|18
|нп
|Джейми Левелинг
|9
|нп
|Эрмедин Демирович
Главные тренеры
|Лукас Кваснёк
|Себастьян Хёнес
История личных встреч
|24.02.2024
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|1 : 1
|30.09.2023
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|0 : 2
|18.02.2023
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|3 : 0
|28.08.2022
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|0 : 0
|14.05.2022
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|2 : 1
|19.12.2021
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|1 : 0
|27.10.2021
|Кубок Германии
|2-й раунд
|0 : 2
|20.02.2021
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|0 : 1
|23.10.2020
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|1 : 1
|04.03.2018
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|2 : 3
|20.09.2025
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|3 : 1
|13.09.2025
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|3 : 3
|31.08.2025
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|4 : 1
|24.08.2025
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|0 : 1
|17.08.2025
|Кубок Германии
|1-й раунд
|1 : 2
|25.09.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 1-й тур
|2 : 1
|19.09.2025
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|2 : 0
|13.09.2025
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|3 : 1
|30.08.2025
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|1 : 0
|26.08.2025
|Кубок Германии
|1-й раунд
|4 : 4 7 : 8
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|5
|15
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|5
|13
| 3
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|5
|12
| 4
Лига чемпионов
|Байер
|5
|8
| 5
Лига Европы
|Кёльн
|4
|7
| 6
Лига конференций
|Санкт-Паули
|5
|7
|7
|Айнтрахт Ф
|4
|6
|8
|Фрайбург
|4
|6
|9
|Штутгарт
|4
|6
|10
|Хоффенхайм
|4
|6
|11
|Унион
|4
|6
|12
|Вольфсбург
|5
|5
|13
|Майнц
|5
|4
|14
|Вердер
|5
|4
|15
|Гамбург
|4
|4
| 16
Стыковая зона
|Аугсбург
|5
|3
| 17
Зона вылета
|Хайденхайм
|5
|3
| 18
Зона вылета
|Боруссия М
|4
|2