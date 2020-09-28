22:50 ()
Кёльн - Штутгарт 28 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 28-09-2025 17:30
Стадион: Кёльн (Кёльн, Германия), вместимость: 50076
28 Сентября 2025 года в 18:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 5-й тур
Главный судья: Маттиас Йёлленбек (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия);
Кёльн
Штутгарт

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кёльн - Штутгарт, которое состоится 28 Сентября 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Кёльн (Кёльн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кёльн
Кёльн
Штутгарт
Штутгарт
1 Германия вр Марвин Швебе
2 Швейцария зщ Жоэль Шмид
4 Германия зщ Тимо Хюберс
6 Германия зщ Эрик Мартель
28 Норвегия пз Себастиан Себулонсен
5 Германия пз Том Краус
18 Исландия пз Исак-Бергманн Йоуханнессон
16 Польша пз Якуб Каминьский
29 Германия пз Ян Тильман
13 Германия нп Саид Эль-Мала
30 Германия нп Мариус Бюльтер
33 Германия вр Александр Нюбель
22 Франция зщ Лоранс Ассиньон
29 Германия зщ Финн Ельч
24 Германия зщ Юлиан Хабот
7 Германия зщ Максимилиан Миттельштедт
30 Испания пз Чема Андрес
6 Германия пз Ангело Штиллер
11 Марокко пз Билал Эль-Ханнус
8 Португалия нп Тьягу Томаш
18 Германия нп Джейми Левелинг
9 Босния и Герцеговина нп Эрмедин Демирович
Главные тренеры
Германия Лукас Кваснёк
Германия Себастьян Хёнес
История личных встреч
24.02.2024 Германия - Бундеслига 23-й тур Штутгарт1 : 1Кёльн
30.09.2023 Германия - Бундеслига 6-й тур Кёльн0 : 2Штутгарт
18.02.2023 Германия - Бундеслига 21-й тур Штутгарт3 : 0Кёльн
28.08.2022 Германия - Бундеслига 4-й тур Кёльн0 : 0Штутгарт
14.05.2022 Германия - Бундеслига 34-й тур Штутгарт2 : 1Кёльн
19.12.2021 Германия - Бундеслига 17-й тур Кёльн1 : 0Штутгарт
27.10.2021 Кубок Германии 2-й раунд Штутгарт0 : 2Кёльн
20.02.2021 Германия - Бундеслига 22-й тур Кёльн0 : 1Штутгарт
23.10.2020 Германия - Бундеслига 5-й тур Штутгарт1 : 1Кёльн
04.03.2018 Германия - Бундеслига 25-й тур Кёльн2 : 3Штутгарт
20.09.2025 Германия — Бундеслига 4-й тур 3 : 1Кёльн
13.09.2025 Германия — Бундеслига 3-й тур 3 : 3Кёльн
31.08.2025 Германия — Бундеслига 2-й тур Кёльн4 : 1
24.08.2025 Германия — Бундеслига 1-й тур 0 : 1Кёльн
17.08.2025 Кубок Германии 1-й раунд 1 : 2Кёльн
25.09.2025 Лига Европы Общий этап. 1-й тур Штутгарт2 : 1
19.09.2025 Германия — Бундеслига 4-й тур Штутгарт2 : 0
13.09.2025 Германия — Бундеслига 3-й тур 3 : 1Штутгарт
30.08.2025 Германия — Бундеслига 2-й тур Штутгарт1 : 0
26.08.2025 Кубок Германии 1-й раунд 4 : 4 7 : 8Штутгарт
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария515
2
Лига чемпионов
Боруссия Д513
3
Лига чемпионов
РБ Лейпциг512
4
Лига чемпионов
Байер58
5
Лига Европы
Кёльн47
6
Лига конференций
Санкт-Паули57
7 Айнтрахт Ф46
8 Фрайбург46
9 Штутгарт46
10 Хоффенхайм46
11 Унион46
12 Вольфсбург55
13 Майнц54
14 Вердер54
15 Гамбург44
16
Стыковая зона
Аугсбург53
17
Зона вылета
Хайденхайм53
18
Зона вылета
Боруссия М42

