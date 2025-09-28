22:50 ()
Унион - Гамбург 28 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 28-09-2025 19:30
Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия), вместимость: 22467
28 Сентября 2025 года в 20:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 5-й тур
Главный судья: Дениз Айтекин (Оберасбах, Германия);
Унион
Гамбург

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Унион - Гамбург, которое состоится 28 Сентября 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Унион
Берлин
Гамбург
Гамбург
1 Дания вр Фредерик Рённов
5 Нидерланды зщ Данило Дуки
14 Австрия зщ Леопольд Кверфельд
4 Португалия зщ Диогу Лейте
39 Германия зщ Деррик Кён
28 Австрия пз Кристофер Триммель
8 Германия пз Рани Хедира
19 Германия пз Яник Хаберер
7 Шотландия нп Оливер Бёрк
23 Сербия нп Андрей Илич
10 Германия нп Ильяс Анса
1 Португалия вр Даниэл Хойер
17 Франция зщ Варме Омари
44 Хорватия зщ Лука Вушкович
8 Германия зщ Даниэль Эльфадли
16 Грузия зщ Георгий Гочолеишвили
28 Швейцария зщ Миро Мухайм
6 Бельгия пз Альберт-Самби Локонга
21 Германия пз Николай Ремберг
14 Франция нп Райан Филипп
11 Гана нп Рансфорд-Йебоа Кёнигсдёрффер
7 Франция нп Жан-Люк Домпе
Главные тренеры
Германия Штеффен Баумгарт
Германия Мерлин Польцин
История личных встреч
28.04.2019 Германия - Вторая Бундеслига 31-й тур Унион2 : 0Гамбург
26.11.2018 Германия - Вторая Бундеслига 14-й тур Гамбург2 : 2Унион
21.09.2025 Германия — Бундеслига 4-й тур 3 : 4Унион
13.09.2025 Германия — Бундеслига 3-й тур Унион2 : 4
31.08.2025 Германия — Бундеслига 2-й тур 3 : 0Унион
23.08.2025 Германия — Бундеслига 1-й тур Унион2 : 1
15.08.2025 Кубок Германии 1-й раунд 0 : 5Унион
20.09.2025 Германия — Бундеслига 4-й тур Гамбург2 : 1
13.09.2025 Германия — Бундеслига 3-й тур 5 : 0Гамбург
29.08.2025 Германия — Бундеслига 2-й тур Гамбург0 : 2
24.08.2025 Германия — Бундеслига 1-й тур 0 : 0Гамбург
16.08.2025 Кубок Германии 1-й раунд 1 : 2 ДВГамбург
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария515
2
Лига чемпионов
Боруссия Д513
3
Лига чемпионов
РБ Лейпциг512
4
Лига чемпионов
Байер58
5
Лига Европы
Кёльн47
6
Лига конференций
Санкт-Паули57
7 Айнтрахт Ф46
8 Фрайбург46
9 Штутгарт46
10 Хоффенхайм46
11 Унион46
12 Вольфсбург55
13 Майнц54
14 Вердер54
15 Гамбург44
16
Стыковая зона
Аугсбург53
17
Зона вылета
Хайденхайм53
18
Зона вылета
Боруссия М42

